BITCOIN (BTC)

0’dan 10.87 Milyar Liraya! Dev Bitcoin Cüzdanının Gizemi Çözüldü!

Özet

  • Dev Bitcoin cüzdanı adresinin gizemi çözüldü.
  • Bakiyesi sıfırdan 10 bin BTC'nin üzerine çıkan cüzdan adresinin BitMEX borsasına ait olduğu tespit edildi.
  • Söz konusu cüzdan adresi BitMEX'in rezerv kanıtı raporunda da yer alıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Kasım ayının başından bu yana bakiyesini sıfırdan 10.87 milyar lira değerindeki 10 bin Bitcoin‘in (BTC) üzerine çıkarmasıyla tartışmalara konu olan yeni oluşturulmuş bir cüzdan adresinin kripto para borsası BitMEX’e ait olduğu tespit edildi. Zincir içi veri analiz şirketi CryptoQuant‘ın tespitlerine göre BitMEX, elindeki BTC’leri dahili olarak daha yeni bir cüzdan adresi türüne aktardı.

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BTC’ler 450 Cüzdan Adresinden AktarıldıCüzdan Adresi SegWit Desteğine Sahip

BTC’ler 450 Cüzdan Adresinden Aktarıldı

En sonunda BitMEX’e ait olduğu tespit edilen cüzdan adresindeki hızlı BTC birikimi özellikle ABD’de Şubat 2024’e kadar bir spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için yeşil ışık yakılacağı beklentisiyle Bitcoin satın alan yeni bir büyük yatırımcı olabileceği spekülasyonlarına yol açmıştı. Zincir içi veri analiz şirketi CryptoQuant, bc1qc… ile başlayan söz konusu cüzdan adresinin BitMEX borsasının soğuk cüzdanı veya internete bağlı olmayan bir saklama türü için oluşturtulan yeni bir cüzdan adresi olduğunu açıkladı.

Zincir içi veriler cüzdan adresine tek seferde aktarılan en büyük BTC işleminin 566 BTC’den oluştuğunu gösteriyor. Dahası cüzdan adresi, BitMEX’in 28 Kasım’da yayınlanan en son rezerv kanıtı varlıklarına dikkatli bir şekilde bakıldığında da görülebiliyor. Nitekim CryptoQuant kripto para borsasının son rezerv kanıtı raporundan önce cüzdan adresine aktarım yapan cüzdan adreslerini BitMEX olarak etiketlemişti.

CryptoQuant, “Bu yeni cüzdan adresindeki BTC’ler toplamda 450 cüzdan adresinden aktarıldı. Bu cüzdan adresleri BitMEX’in Rezerv Kanıtı raporunda da yer alıyor ve bc1qmex önekine sahip.” açıklamasını yaptı. Bitinfocharts’ın sağladığı verilere göre söz konusu cüzdan adresi şu anda en büyük 74’ncü Bitcoin cüzdan adresi.

Cüzdan Adresi SegWit Desteğine Sahip

Dahası CryptoQuant, BitMEX’in bu aktarımlarının dahili bir aktarım olduğunu çünkü Bitcoin varlıklarının çoğunu 3BMEX formatından bc1qmex formatlı cüzdan adreslerine taşıdını bildirdi.

Bu noktada söz konusu cüzdan adresinin Bitcoin yatırma işlemleri için Segregated Witness‘i (SegWit) yerel olarak destekleyen ve daha düşük işlem ücretleri ödeyerek daha verimli işlemler gerçekleştirilmesine olanak tanıyan “bc1q” ile başlayan Bitcoin cüzdan adreslerinden birisi olduğunu not etmek gerekiyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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