LITECOIN (LTC)

Bu Altcoin Mini Boğa Rallisini Tetiklemişti! 2023 Yılı Bitmeden İlk 10’a Girebilecek Mi?

Özet

  • Chainlink (LINK) balinaları, hacmi arttırarak altcoin'i ilk 10'a sokmayı hedefliyor.
  • LINK, 2023 için balina işlemlerinde büyük artış yaşadı.
  • Fiyatın 15,4 dolar'ı aşmasıyla yeni bir boğa rallisi başlayabilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alican Ülker
Alican Ülker

Chainlink (LINK) son birkaç haftada yaşanan piyasa hareketlerinin ardından ilk 10 kripto arasına girmeye göz kırpmasını sağlayan yükseliş hareketi sergiledi. LINK’in bu performansı göz önüne alındığında, token yakın zamanda ilk 10 listesine girme ihtimaline sahip olabilir mi?

İçerikler
Chainlink Balinalar Arasında PopülerLINK Yeniden Ralli Yapar Mı?

LINK’te fiyat yükselişi yaşanırken, balinalar arasındaki popülaritesi de giderek artıyormuş gibi görünüyor. Öyle ki, 29 Kasım’da kripto analisti Ali, Chainlink’in 2023 yılı içerisinde işlemlerde en çok dikkat çeken altcoin’lerden bir tanesi olduğunu vurguladı.

Santiment de konu hakkında ilginç bir paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada çok sayıda yatırım için tutulan altcoin’in cüzdan değiştirdiğine işaret etti. Bu tür hareketleri genellikle “büyük fiyat hareketlerinin” takip ettiğini unutmamak gerekiyor.

LINK’in fiyatı son 24 saat içinde küçük bir miktarda düşüş yaşadı. Yazım saati itibariyle, 8 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 14,52 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve bu hacim onu 12. en büyük kripto para konumuna yerleştirmişti. Ancak LINK’te yeni bir boğa rallisine başlamadan önce, token önemli bir direnç seviyesinin üzerine işlem görmeli.

Hyblock Capital’in sağladığı verilerine ilişkin analize baktığımızda, token’ın likidasyonunun, fiyatı 15,4 dolar seviyesine ulaştığında önemli ölçüde arttığı görülmekte. Buna bağlı olarak, token’ın piyasa değerini arttırmak isteyen balinalar, bahsedilen bu fiyat seviyesinin üzerine çıkmalı.

Bununla birlikte, pek çok kurum ve kuruluş da yükseliş eğiliminde yaşanan olumlu beklentiyi yineledi ve yükseliş şansının yüksek olduğunu belirtti. Örneğin, CryptoQuant’a göre, LINK’in borsa rezervi düşük görünüyorç. Bu durum göze alındığında yatırımcıların token’ı yazım saati itibariyle satın aldığı anlamına geliyor olabilir.

Altcoin özelinde oluşan yüksek alım baskısının kanıtı diğer ölçütlerle de destekleniyor. Yine CryptoQuant, LINK’in borsalardaki arzının yakın geçmişte düştüğünü, Borsalar dışındaki Arzının ise yükseldiğini tespit etti.

Ek olarak, bir diğer önemli kuruluş olan Coinglass’ın verilerine bakıldığında, Chainlink’in Açık Faizinin düştüğü ve fiyatının yatay seyrettiği söylenilebilir. Bu bilgilere dayanarak trendin tersine dönme ihtimalinin olduğu söylenilebilir. Son olarak, en iyi cüzdan adresleri tarafından tutulan arzın yazım sırasında sabit kaldığı da piyasa takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Sorumluluk Reddi:  Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

You Might Also Like

Litecoin’de (LTC) Uzman Görüşü! Altcoin Verilerinde Son Durum!

Farklı Analistlerin Yeni Litecoin (LTC) Grafik Yorumları

Litecoin’de (LTC) Balina İlgisi: Bu Veriler Yükselişin Fitilini Körükleyebilir!

Dikkat! Uzmanından Bitcoin ve Bu Altcoine Kritik Uyarı: “Yol Ayrımı Yaklaşıyor!”

Popüler Altcoinde 93 Dolar An Meselesi Olabilir, Kripto Rallisi Başlıyor

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
Bir Önceki Yazı İsabetli Bitcoin Tahminleriyle Ünlü Analist Net Konuştu! İlgisi Bile Yok
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

İsabetli Bitcoin Tahminleriyle Ünlü Analist Net Konuştu! İlgisi Bile Yok
BITCOIN (BTC)
Bitcoin ve Ethereum’da Gözler Yarına Çevrildi! Geri Sayım Başladı!
Kripto Para
Shiba Inu Balinaları Atağa Geçti! Milyarlık SHIB Hamlesi Sorgulanıyor
SHIBA INU (SHIB)
0’dan 10.87 Milyar Liraya! Dev Bitcoin Cüzdanının Gizemi Çözüldü!
BITCOIN (BTC)
Lost your password?