Bu Altcoin Mini Boğa Rallisini Tetiklemişti! 2023 Yılı Bitmeden İlk 10’a Girebilecek Mi?

Chainlink (LINK) son birkaç haftada yaşanan piyasa hareketlerinin ardından ilk 10 kripto arasına girmeye göz kırpmasını sağlayan yükseliş hareketi sergiledi. LINK’in bu performansı göz önüne alındığında, token yakın zamanda ilk 10 listesine girme ihtimaline sahip olabilir mi?

Chainlink Balinalar Arasında Popüler

LINK’te fiyat yükselişi yaşanırken, balinalar arasındaki popülaritesi de giderek artıyormuş gibi görünüyor. Öyle ki, 29 Kasım’da kripto analisti Ali, Chainlink’in 2023 yılı içerisinde işlemlerde en çok dikkat çeken altcoin’lerden bir tanesi olduğunu vurguladı.

Santiment de konu hakkında ilginç bir paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada çok sayıda yatırım için tutulan altcoin’in cüzdan değiştirdiğine işaret etti. Bu tür hareketleri genellikle “büyük fiyat hareketlerinin” takip ettiğini unutmamak gerekiyor.

LINK Yeniden Ralli Yapar Mı?

LINK’in fiyatı son 24 saat içinde küçük bir miktarda düşüş yaşadı. Yazım saati itibariyle, 8 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 14,52 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve bu hacim onu 12. en büyük kripto para konumuna yerleştirmişti. Ancak LINK’te yeni bir boğa rallisine başlamadan önce, token önemli bir direnç seviyesinin üzerine işlem görmeli.

Hyblock Capital’in sağladığı verilerine ilişkin analize baktığımızda, token’ın likidasyonunun, fiyatı 15,4 dolar seviyesine ulaştığında önemli ölçüde arttığı görülmekte. Buna bağlı olarak, token’ın piyasa değerini arttırmak isteyen balinalar, bahsedilen bu fiyat seviyesinin üzerine çıkmalı.

Bununla birlikte, pek çok kurum ve kuruluş da yükseliş eğiliminde yaşanan olumlu beklentiyi yineledi ve yükseliş şansının yüksek olduğunu belirtti. Örneğin, CryptoQuant’a göre, LINK’in borsa rezervi düşük görünüyorç. Bu durum göze alındığında yatırımcıların token’ı yazım saati itibariyle satın aldığı anlamına geliyor olabilir.

Altcoin özelinde oluşan yüksek alım baskısının kanıtı diğer ölçütlerle de destekleniyor. Yine CryptoQuant, LINK’in borsalardaki arzının yakın geçmişte düştüğünü, Borsalar dışındaki Arzının ise yükseldiğini tespit etti.

Ek olarak, bir diğer önemli kuruluş olan Coinglass’ın verilerine bakıldığında, Chainlink’in Açık Faizinin düştüğü ve fiyatının yatay seyrettiği söylenilebilir. Bu bilgilere dayanarak trendin tersine dönme ihtimalinin olduğu söylenilebilir. Son olarak, en iyi cüzdan adresleri tarafından tutulan arzın yazım sırasında sabit kaldığı da piyasa takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.