ARK Invest Yatırımlarına Devam Ediyor: Duyuru’nun Ardından 5 Milyon Dolar Değerinde Hisse Alındı

Bitcoin savunucusu Cathie Wood tarafından kurulan kripto para yatırım şirketi ARK Invest, son dönemlerde gerçekleştirdiği işlemler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Buna göre şirket, SoFi Technologies’in (SOFI) kripto piyasasından çıktığını duyurduğu 29 Kasım’da yaklaşık 1,5 milyon dolarlık hisse satın aldı. Bu adım ile birlikte ARK Invest yakın zamanda Robinhood (HOOD) hissesi almaya devam ederken, Coinbase (COIN) hissesi satmaya devam ediyor.

SoFi Hisse Alımları Devam Ediyor

ARK Invest 29 Kasım’da müşterilerine sunduğu ARK Fintech Innovation ETF fonuna (ARKF) tahsis etmek üzere 200.275 SOFI hissesi satın aldı. TradingView üzerinden alınan verilerine göre bu miktar SOFI’nin 29 Kasım’da gerçekleşen kapanış fiyatına göre hisse başına 7,35 dolar değeri ile birlikte toplamda 1,47 milyon dolar değerinde.

ARK Invest’in gerçekleştirdiği SOFI alımı SoFi Technologies şirketinin 19 Aralık 2023 itibariyle kripto para hizmetlerini sonlandırma kararını resmen açıkladığı gün gerçekleşti. Şirket duyuruda şu ifadelere yer verdi:

“Dikkatli bir değerlendirmeden sonra kripto hizmetlerimizi bu yılın sonuna kadar durdurma kararı aldık.”

SoFi bu karar doğrultusunda müşterilerini kripto varlıklarını çevrimiçi kripto cüzdanı Blockchain com’a taşımaya yönlendirdi. ARK, yıl boyunca düzenli olarak SoFi hisseleri satın aldı ve şimdiye kadar ARKF fonu için toplam 1.772.991 SOFI hissesi satın aldı. ARKF fonunda bulunan SoFi hisseleri bugünkü fiyatlarla yaklaşık 13 milyon dolar değerinde.

ARK Invest Ekibinden Dikkat Çeken Kararlar

SoFi hisseleri 2023 yılında bir miktar volatilite yaşadı ve yıla sadece 4,5 dolar değerinde başladıktan sonra Temmuz ayında 11,45 dolara yükseldi. SoFi hisseleri o zamandan beri kademeli olarak düşmeye devam ediyor ve Kasım ortasında hisse fiyatın 7 doların altına indi.

ARK, SoFi satın almanın yanı sıra 29 Kasım’da 221.759 HOOD satın alarak Robinhood (HOOD) hisselerini de düzenli olarak satın almaya devam ediyor. Robinhood’un alım satım uygulaması Amerika Birleşik Devletleri’nde Bitcoin gibi kripto para birimlerinin alım satımına olanak sağlıyor. Platform, 30 Kasım’da kripto para varlıkların teklifin bir parçası olup olmayacağından bahsetmeden hizmetlerini İngiltere’de genişletme planlarını resmen duyurdu.

ARK Invest; SoFi ve Robinhood hisselerini satın alırken Coinbase (COIN) hisselerini satmaya devam ediyor. ARK, 29 Kasım’da gerçekleştirdiği işlemlerde ARKF ETF fonundan yaklaşık 38.000 COIN hissesi satarak toplamda yaklaşık 5 milyon dolar nakit elde etti.