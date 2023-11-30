Ekonomi

Son Dakika: Fed’in Beklediği Veri Geldi, Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Hareket Zamanı

Özet

  • ABD PCE verisi açıklandı ve kripto paralar için son derece önemliydi.
  • Fed hali hazırda enflasyonla mücadelenin ne durumda olduğunu görmek için bu veriyi izliyor.
  • Veriler olumlu geldi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasaları makro cephede yaşanan gelişmelerden uzun süredir fazlasıyla etkileniyor. Sıkı para politikası son 1 yılı aşkın sürede yaşanan satışların temel nedeniydi. Artan faizlerle yatırımcılar daha az riskli varlıklara yönelirken kripto ve hisse senetlerinde kayıplar yaşandı.

Kripto Son Dakika

Fed faizleri artırdı çünkü enflasyonu dizginlemesi gerekiyordu. Son manşet ve çekirdek enflasyon verisi oldukça olumluydu. Diğer taraftan Fed’in enflasyonla mücadelede ne durumda olduğunu görmek için PCE verisini de yakından takip etmemiz gerekiyor. Kurum enflasyon göstergesi olarak kişisel tüketim harcamalarına fazlasıyla dikkat ediyor. Biraz önce beklenen veri açıklandı.

Beklenti altı gelecek verinin piyasalarda yükselişi tersi senaryoda düşüşü tetiklemesi gerekiyor. Aynı zamanda beklenti altı veri altını yukarı iterken doların da zayıflamasına yardımcı olmalı. Önümüzdeki yıl için faiz indirimlerinin geri çekilmesi ve indirim boyutunun artması için PCE verisindeki kalıcı düşüş de şart.

Bugün gelen veriler şöyleydi;

  • PCE (Yıllık) Açıklanan:%3 (Beklenti: %3)
  • PCE (Aylık) Açıklanan:%0 (Beklenti:0,1%)
  • Çekirdek PCE Açıklanan %3,5 (Yıllık Beklenti: %3,5)

Aynı zamanda ABD İşsizlik Başvuruları verisi de açıklandı. Beklenti 218K iken önceki ay 209K açıklanmıştı. Şimdiyse veri 218K olarak geldi. Tüm veriler Fed’in istediği yolda ilerlendiğini gösteriyor. Bu kripto paralar için oldukça olumlu. Fed’in 1 yıllık faiz kararına dair beklenti aşağıdaki gibi.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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