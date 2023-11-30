Önce Ethereum, BNB, Shiba, Chiliz, IOST Şimdi de Bu 2 Altcoin! Gizemli Binance Balinası Yine İş Başında!

Zincir içi veri sağlayıcısı Spot On Chain‘in sağladığı veriler, 0x865… ile başlayan bir cüzdan adresinin kısa süre önce Binance’den iki önemli işlemde milyonlarca dolarlık altcoin çekimi yaptığını gösteriyor. Veriler söz konusu kripto para balinasının 30 Kasım 2023 tarihinde 60 bin adet BNB (13.73 milyon dolar) ve 1.6 milyon adet MATIC‘i (1.22 milyon dolar) çekerek son dönemdeki işlemlerine yenilerini eklediğini ortaya koyuyor.

Binance’den 51 Milyon Doların Üzerinde Varlık Çıkardı

Binance’deki dev kripto para balinası 60 bin adet BNB ve 1.6 milyon adet MATIC’ten önce ise son 18 saat içinde 51.54 milyon dolar değerinde şaşırtıcı miktarda varlık çekimi yaptı. Kripto para balinası bundan önce Binance’den 10 bin adet ETH (20.3 milyon dolar), 45 bin adet BNB (10.2 milyon dolar), 300 milyar adet SHIB (2.47 milyon dolar), 260 milyon IOST (2.4 milyon dolar), 16 milyon CHZ (1.18 milyon dolar) ve 3 bin 339 dolar değerinde JASMY, MKR, GALA, ARB, OP ve GRT çekmesiyle gündeme gelmişti.

Zincir içi veriler cüzdan adresinin 175 gün önce, 8 Haziran 2023 tarihinde oluşturulduğu, yani oldukça yeni olduğunu gösteriyor. Cüzdan adresinin oldukça yeni tarihli olmasına rağmen kripto para balinasının kısa süre önce önemli miktarda kripto para biriktirmeye başlamış olması özellikle dikkat çekici. Balinanın cüzdan adresinin detaylarına bakıldığında çeşitli altcoin’lerde 53.36 milyon dolar tuttuğu göze çarpıyor.

Balinanın İşlemleri Spekülasyonlara Neden Oldu

Kripto para balinasının Binance‘den yaptığı 51 milyon doların üzerindeki altcoin çekiminin Binance borsasıyla ilgili sorunlardan kaynaklı olabileceği yönünde spekülasyonlara neden oldu. Bilindiği gibi ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan bir davanın ardından geçen hafta ABD Hazine Bakanlığı, Binance’e 4 milyar dolarlık bir uzlaşma cezası vermişti.

Şu an itibariyle Binance’den uzlaşma cezası için çıkarılan faturayı ödemek için elindeki kripto paraları sattığına dair bir açıklama gelmiş değil. Bununla birlikte, Binance’in çarptırıldığı para cezasını ödeyebilmesi için varlıklarının bir kısmını satma olasılığı söz konusu.

Defillama‘nın yakın tarihli bir raporu Binance’in şu anda elinde 66.917 milyar dolar değerinde oldukça yüksek miktarda kripto para olduğunu gösteriyor. Bu varlıkların dağılımına bakıldığında Binance’in en çok Bitcoin (BTC) tuttuğu (20.57 milyar dolar) göze çarpıyor.

Buna ek olarak kripto para borsası en büyük stablecoin Tether‘de (USDT) 18.84 milyar dolar tutarak stablecoin sektöründeki en büyükler arasında yer alıyor. Binance ayrıca 8.08 milyar dolarlık Wrapped Ethereum (WETH/ETH) ile Ethereum (ETH) piyasasında da kayda değer bir paya sahip.