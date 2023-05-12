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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), beklenen 30.000 dolar direncini kıramadı ve gerilemeye başladı. BTC fiyatı son 7 günde %9 değer kaybı yaşayarak 26.000 dolara kadar çekildi. An itibarıyla 26.424 dolardan işlem gören BTC, %9’luk kaybın %4’ünü ise son 24 saat içerisinde yaşadı. Kripto para piyasasının toplam hacminde de %2,3 düşüş yaşanırken ünlü bir analiste göre düşüşün şiddetlenmesi muhtemel.

BTC Fiyatı İçin Hedef Belli

FxPro’nun kıdemli piyasa analistlerinden Alex Kuptsikevcih, Blockworks’e yönelik yaptığı açıklamada kafasındaki fiyatı açıkladı. Ünlü isim, 26.000 doların da altına inileceğini ifade ederek, 25.000 doların bir ihtimal tutunabileceğini düşündüğünü vurguladı. Alıcılar ve satıcılar arasında denge bulunana kadar BTC’nin satış yönlü ağırlıkla yoluna devam edeceğini aktaran analist, volatilitenin de artmasını bekliyor. Özellikle 27.000 dolar ila 30.000 dolar seviyeleri arasında volatilitenin azaldığını aktaran analist, şimdi ise “sert” hareketler bekliyor. Mayıs ayı boyunca volatilitenin artarak devam edeceğini düşünen ünlü isim, haklı olabilir. Bitcoin’in volatilitesi 13 Mart tarihinde %63 ile rekor kırarken yavaş yavaş azalmaya başladı ancak son 1 haftadır yine yükseliş trendine girdi.

BTC fiyatının şu an 26.000 dolar seviyesinde tutunmakta ısrarcı olması ise analiste göre sadece zaman kaybı. Ünlü isim, 25.000 doların güvenilir bir destek olduğunu ve fiyatın burada duracağını aktardı.

BTC İçin Mevcut Olumsuzluklar Silsilesi

Önde gelen piyasa yapıcılardan GSR’ın CEO’su Rich Rosenblum ise konu hakkında yaptığı açıklamada BTC ağındaki tıkanma sorununun da fiyatı etkilediğini aktardı. Son 1 haftada BTC ağındaki onaylanmayan işlemlerin sayısı 30.000’in üzerine çıktı. Mart 17 tarihinde bunun 52.600 olduğu biliniyor. Bu da kısa sürede %460’lık bir onaylanmayan işlem artışı demek oluyor. Bitcoin Core’un maksimum mempool limiti 300 MB olarak belirlendi ve şu anki yük, 871 MB’ın üzerinde.

BTC’nin yaşadığı olumsuz etkiler ise bununla sınırlı değil. ABD cephesinden gelen regülasyon ile ilgili sert adımlar, kurumsal yatırımcıları endişelendiriyor. Özellikle SEC tarafından atılan adımlar, kripto para sektörünün ABD içerisinde güvende olmadığını gösteriyor. Binance US‘in kısa süre önce yaşadığı regülasyon baskısı da borsadaki BTC fiyatında ilginç bir primin oluşmasına neden olmuştu. Bütün bunlar, BTC için genel bir olumsuzluk ve satış baskısı yaratıyor.