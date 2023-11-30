Son Dakika: Açıklandı, Yarım Milyar Dolardan Fazla Bitcoin Aldılar

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 37.700 dolara düşüyor ve bu iyi haberle gelen düşüş akla tek bir ismi getiriyor. MicroStrategy yeniden Bitcoin aldı ve klasikleşen BTC düşüşü şimdi başladı. Ancak bu düşüşlerin geçmişte sahte hareketler olarak kaldığı da unutulmamalı.

Bitcoin Son Dakika

Birkaç dakika önce yapılan duyuruya göre MicroStrategy 36.785 dolar ortalama maliyetle 593,3 milyon dolar karşılığında 16.130 BTC satın aldı. MicroStrategy bugün itibariyle BTC başına ortalama 30.252 dolar maliyetle 5,28 milyar dolar değerinde 174.530 BTC tutuyor. MSTR hissesini adeta spot Bitcoin ETF’e dönüştüren Michael Saylor ısrarlı alımlarına yükselen fiyata rağmen devam ediyor.

Geçmişte bu alım noktalarının yerel dipleri tespit noktasında son derece başarılı olduğunu, şirketin alımlarından bir süre sonra fiyatın yeni zirvelere ulaştığını yazmıştık. Yine aynısı olursa BTC fiyatı 40.000 dolarlık zorlu direnci de aşabilir.

Haberin ardından gelen klasik düşüşü grafikte görüyorsunuz. Bu artık yatırımcılar için bir şakaya dönüştü ve her satın alımdan sonra yaşanıyor.