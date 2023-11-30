Güvenlik

Kripto Protokolüne Resmen Darbe Yaptı, Hacker Pes Artık Dedirtti

Özet

  • KyberSwap saldırganı bugün enteresan bir anlaşma yayınladı.
  • On-chain mesajda protokolün tamamen kendisine devredilmesini istediği yazıyor.
  • Çalışanlara 12 aylık tazminat, yüzde 100 zam ve ortaklara para ödemeyi teklif ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto dünyasında her geçen gün çok daha enteresan olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bugün bir yenisi daha oldu. Bir siber saldırgan düşünün ağınıza sızıyor ve modeminizi artık kendininmiş gibi kullanıyor. Ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Eğer merkezi internet altyapı şirketleri bu hizmeti sunuyor olmasaydı bu hikaye gerçek olabilirdi. Nitekim kriptoda farklı versiyonu gerçek oluyor.

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KyberSwap HacklendiKriptonun Acı Gerçekleri

KyberSwap Hacklendi

Son dakika olarak saldırıyı duyurmuştuk çok kısa sürede protokol tüm ağlarda boşaltılmıştı. KyberSwap hacker’ı 30 Kasım’da tüm taraflara hitaben on-chain bir mesaj yayınladı. Hacker, şirket üzerinde kontrol, geçici tam yetki ve yönetim mekanizması KyberDAO‘nun mülkiyeti, şirketle ilgili tüm belgeler ve Kyber şirketinin tüm varlıkları dahil olmak üzere uzun bir talep listesi yayınladı.

Tüm bunların karşılığında hacker adil bir değerden şirketi satın almayı teklif etti. Yöneticilere verilecek payın ardından protokol tamamen saldırganın kontrolüne geçecekti. Hacker ayrıca yeni yönetim altında çalışanların maaşlarını iki katına çıkarma ve işten çıkmak isteyenlere 12 aylık tazminat hakkı da sundu. Hatta ve hatta işten ayrılmak isteyenlere yeni iş bulma konusunda da yardımcı olacağını yazdı.

“Bu yeterince tatlı değil mi? Daha da ileri gideceğim. Benim yönetimim altında Kyber tam bir dönüşüm geçirecek. Artık en popüler 7. DEX değil, tamamen yeni bir kriptografik proje olacak.”

Saldırganın mesajını kahkaha atmadan sonuna kadar okuyabilenler başarılı kabul edilebilir çünkü olay tam bir trajikomedi.

Kriptonun Acı Gerçekleri

Acı gerçek şu ki saldırgan bu hayalini gerçeğe dönüştürebilir. Merkezi olmayan yapılan kötü niyetli saldırganlar tarafından nasıl ele geçirilebileceğini, yönetimlerin nasıl değişebileceğini bu örnek çok iyi açıklıyor.

Hacker bunun en iyi ve tek teklifleri olduğunu açıkladı. İstismarcıya göre, Kyber ekibinin talepleri 10 Aralık’a kadar karşılaması gerekiyor. Aksi takdirde “anlaşma geçersiz sayılacak” ve muhtemelen saldırgan varlıklarla ortadan kaybolacak.

Peki bu anlaşma tamamlandıktan sonra bu saldırgan kriptonun bilindik isimlerinden biri çıkarsa? Bu olay o kadar şaşırtıcı ki arkasından tanınmış bir ismin çıkması kimseyi daha fazla şaşırtmayacak.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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