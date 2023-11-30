33 Milyon Dolar Değerinde Token Kilit Açılışına Son Saatler: 1INCH İçin Neler Bekleniyor?

Kripto para piyasasında yatırımcıların dikkatle takip ettiği verilerden biri token kilit açılış etkinlikleridir. Token kilit açılışlarını yakından takip eden Token Unlocks platformuna göre önümüzdeki yedi gün içerisinde 545.63 milyon dolar değerinde token kilidi açılacak. Yarın ise Ethereum ekosisteminde faaliyet gösteren merkeziyetsiz borsa platformu (DEX) 1INCH’in token kilit açılışı dikkatle takip edilmesi gereken bir etkinlik.

1INCH İçin Son Saatler

Token kilit etkinliklerini kullanıcıları ile paylaşan Token Unlocks tarafından sağlanan verilere göre önümüzdeki hafta 545.63 milyon dolar değerinde token kilit açılışı gerçekleşecek ve son dönemin en büyük token kilit açılış etkinlikleri gerçekleşecek. Bu kilit açılışları arasında Ethereum ekosisteminde yer alan ve önemli bir merkeziyetsiz borsa olan 1INCH’in token’ı yer alıyor.

Yarın (1 Aralık) saat 15:00’de gerçekleşecek olan etkinlikte söz konusu token miktarı 1INCH token toplam arzının %9,48’ine denk geliyor ve piyasa değeri 33.89 milyon dolar. Saatler kalan etkinlik için yatırımcılar süreci merakla takip ederken yazının yazıldığı sırada 1INCH token 0,343 dolar seviyesinden işlem görüyordu. 1INCH token kilit açılış etkinliği önümüzdeki günlerin en dikkat çeken token kilit açılışlarından biri.

1INCH Grafik Analizi

1INCH günlük grafik analizinde dikkat çeken ilk formasyon yapısı düşen kanal formasyonu oluyor. Eylül ayının ikinci haftasında destek çizgisine temasın ardından yükseliş ivmesi kazanan 1INCH için son zamanlarda direnç çizgisinden birçok demeye rağmen red yemeye devam ediyor. Özellikle EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesinin kırılmasının ardından dar bir alanda sıkışan 1INCH için destek ya da direnç kırılımı yönü tayin edecektir.

1INCH için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,3234 / 0,2918 ve 0,2725 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,2918 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi hem 1INCH fiyatının kısa vadede ivme kaybetmesine hem de EMA 200 seviyesinin altında fiyatlanmasına neden olacaktır.

1INCH için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,3756 / 0,4229 ve 0,4791 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,3756 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi formasyon yapısında kırılım yaşanmasına ve 1INCH fiyatının ivme kazanmasına yardımcı olacaktır.