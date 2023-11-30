ALTCOIN

Aralık Ayında Bu Altcoin Bekleneni Verebilir, İşte Hedefler

Özet

  • Bitcoin fiyatı ETF onayı önümüzdeki yıla kaldığı için bir miktar düşüş yaşadı.
  • Satışlarda MicroStrategy alım haberinin de etkisi oldu.
  • LINK Coin fiyatı önümüzdeki ay büyüyen stake havuzuyla artabilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı MicroStrategy tarafından yapılan yaklaşık yarım milyar dolarlık BTC alımına rağmen 37.500 dolara düştü. Bu standart bir hareket ve her ne kadar saçma olsa da piyasalar Michael Saylor’un şirketi tarafından alım yapıldığını anladığında düşüş yaşıyor. Peki Aralık ayına saatler kalmışken beklentiler ne yönde?

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Kripto Para Piyasaları YorumChainlink (LINK)

Kripto Para Piyasaları Yorum

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 37.500 dolara yakın seyrediyor. Aralık ayında ETF’ler hakkında önemli bir karar yok ve onay umutları önümüzdeki yıla kaldı. Şimdilik yatırımcılar bu zayıf haber akışının ortasında piyasaların bir nebze geri çekilmesini beklediği için long pozisyonlarını azaltıyor.

Diğer taraftan MicroStrategy tarafından yapıldığı açıklanan BTC alımı da satışları destekledi. 36.785 dolar maliyetle alım yapan şirket geçmişte dipleri doğru tahmin etmişti. Kral kripto para birimi eğer 36.785 dolar üzerinde kapanışlarına devam ederse bu da tarihin tekerrür ettiği başka bir an olacak.

Peki Aralık ayına saatler kalmışken yatırımcılar önümüzdeki 31 gün boyunca hangi altcoinden kazanç elde edebilir.

Sonradan şaşırmamak için bugünden Chainlink’in ne yapmaya çalıştığını görmeliyiz. LINK Coin’in arkasındaki girişim son birkaç haftadır uyardığımız üzere stake havuzunu genişletiyor. Chainlink Staking v0.2 bu yıl kullanıma sunuldu. Öncelikli geçiş 28 Kasım’da gerçekleşti ve yalnızca mevcut v0.1 LINK stakerları havuza dahil olabiliyor. 7 Aralık tarihine kadar da uygun adresler katılım sağlayacak. 11 Aralık tarihindeyse genel kabul başlayacak.

LINK fiyatı, 11 Kasım’da 16,58 dolar zirvesine ulaştıktan sonra 12,86 dolara kadar geriledi. Eğer düşüş sürerse 10 dolara kadar satışlar görülebilir. Ancak haber akışı kaynaklı olarak LINK Coin yükselişi devam edebilir. Yüz milyonlarca tokenin kilitlenecek olması bir talep doğurmalı ve borsalarda arz kıtlığına neden olmalı.

Yukarı yönlü hareket tekrar canlanırsa yükselen paralel kanalın direnç trend çizgisi 18,3 dolarda test edilebilir. Ancak 17 Kasım dibi olan 12,86 doların altındaki kapanışlar yüzde 27 kayıp getirebilir.

Şimdilik BTC düzeltmesinin ne kadar derinleşeceği ve beklendiği gibi Aralık sonuna yaklaştıkça 2024 heyecanının yatırımcıları kaplayıp kaplamayacağı grafiklerin yönünü belirleyecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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