DOT Coin Neden Yükseliyor? Aralık Ayına Saatler Kala Polkadot (DOT) Fiyat Hedefi

2021 yılının en popüler kripto paraları arasındaydı ancak son 1 yıl beklenen ölçüde pozitif performans gösteremedi. Şimdi BTC fiyatı dirençten dönerken DOT Coin yükselişe geçti. Peki son yükselişin sebebi neydi? Altcoinler genelinde toparlanma devam edecek mi? DOT Coin özelinde güncel piyasa durumu ve tahminleri ele alıyoruz.

DOT Coin Neden Yükseliyor?

Hali hazırda yükselişin sebebi vadeli işlemlerde artan pozisyonlar gibi görünüyor. Son 24 saatte yüzde 6’ya yakın artan açık pozisyonlar 217 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu pozisyonların yüzde 34’ü Bybit ve yüzde 33,5’i Binance borsasında açıldı. Bugünkü yükselişin ardından 300 bin dolarlık tasfiye gerçekleşti ve bu 16 Kasım tarihindeki short temizliğinden daha fazlaydı.

8 gündür vadeli işlemlerde büyük tasfiyeler yaşamayan DOT Coin yatırımcıları şimdi tasfiye edilen short pozisyonların ardından spot piyasadaki yükselişin keyfini çıkarıyor. BTC fiyatı sarkarken popüler altcoin daha hızlı kayıplar yaşadığı için traderlar bunu fırsat olarak değerlendirmiş ancak ters köşe olmuş gibi görünüyor.

DOT Coin Yorumları

Bitcoin fiyatı bugün 37.500 dolar bölgesine çekildi ancak kritik bölgeyi kaybetmiş değil. DOT Coin fiyatı üç haftadır destek ve dirençler arasında gidip geliyor. Uzun kuyruklar ve üst fitiller kısa vadeli traderların dar aralıkta işlem gören fiyatı fırsat olarak gördüğünü gösteriyor. Özellikle yazılım bilgisi gerektirmeyen algoritma trade botlarının etkisiyle bu tarz yapılar daha çok oluşmaya başladı.

Günlükte %5’e kadar kazanç elde eden altcoin 5,6 dolar üzerinde haftalık kapanışlar yaparak 5,83 ile 7 dolar arasındaki yükseliş bölgesine girmeli. Bunu başaramadığı sürece Nisan ayından bu yana sıkışıp kaldığı dar aralıktan da kurtulamayacak.

Bu yılın ilk çeyreğinde SEC’in gazabından kurtulan tek altcoin reklamıyla fiyat yanıltıcı biçimde yükselmişti. Ardından yeni dipler görmeye başladı. Ve DOT Coin fiyatı halen istenen ölçüde toparlanabilmiş değil.

Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana 7,25 dolar ile 4 dolar arasında sıkışıp kalan fiyat 8,7 doları aşmadan 55 dolarlık ATH bölgesini hedefleyemeyecek gibi görünüyor.