2 Analist Bitcoin’in Sonraki Hamlesini Açıkladı! İşte Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Beklentiler

Bitcoin‘in (BTC) fiyatındaki son düşüşe rağmen en büyük kripto para son 24 saatte birkaç kez 38 bin dolar bariyerini aşmayı başardı ve fiyatı yukarı yönde taşıyacak önemli bir katalizör olduğu değerlendirilen 2024’teki blok ödülü yarılanması hızla yaklaşıyor. Kripto para analisti Trader Tardigrade’in 30 Kasım’da kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı tarihsel analize göre, Bitcoin geleneksel olarak blok ödülü yarılanmasının yaklaştığı dönemlerde ve blok ödülü yarılanmasından sonra olağanüstü bir yükseliş yapma eğiliminde.

“Bitcoin Birkaç Gün İçinde 39-40 Bin Dolara Çıkacak”

Tecrübeli kripto para analisti Trader Tardigrade, blok ödülü yarılanmasının etkisini göz önünde bulundurarak söz konusu etkinlik yaklaştıkça Bitcoin’in 50 bin dolara yükseleceği yönünde görüş bildirdi. Analiste göre blok ödülü yarılanması sonrası yükseliş ivmesi artacak ve fiyat 250 bin dolar veya ötesine doğru gidecek.

Aynı zamanda, bir başka kripto para analisti olan Crypto Tony, Bitcoin’in “şu anda yavaş bir yükseliş” trendi içinde hareket ettiğini ancak bu yükseliş trendi bozulmadan kaldığı müddetçe önümüzdeki birkaç gün içinde 39 bin dolar – 40 bin dolar hedefine ulaşılabileceğini söyledi.

BTC Fiyatında Son Durum

Bitcoin bu yazının hazırlandığı sırada 37 bin 690 dolardan el değiştiriyor. Güncel veriler BTC‘nin fiyatının son 24 saatte yüzde 0,31 düşse de haftalık grafiğinde yüzde 1,61, son 30 günde ise yüzde 9,32 arttığını ortaya koyuyor.

Yaklaşan blok ödülü yarılanması etkinliği göz önünde bulundurulduğunda analistlerin de dikkat çektiği gibi birçok gösterge Bitcoin’in önünün açık olduğunu gösteriyor. Üstelik fiyatı artıracak tek faktör blok ödülü yarılanması değil, aynı zamanda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) ülkedeki ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) Şubat 2024’e kadar onay verme olasılığının yüzde 90 olması da en büyük kripto paranın önünün açık olduğuna işaret ediyor.