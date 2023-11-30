Starknet’e Yönelik Dikkat Çeken İddia: Airdrop İçin Süreç Başladı mı?

Kripto para piyasasında yaşanan yükselişlerin ardından özellikle Web3 kullanıcıların gözü kulağı bu süreçte yaşanacak olan airdrop etkinliklerine çevrildi. Son dönemde Solana ekosisteminde yaşanan airdrop etkinliklerinin ardından bugün Starknet ekibine yönelik dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Starknet ekosisteminde yaşanan güncellemelerin ardından token lansmanına yönelik süreçte zaman daralmaya devam ediyor.

Starknet Ekibinden İlk Adım

Starknet cephesinde son 24 saatte yaşanan gelişmeler Web3 sektöründe büyük bir ses getirdi. Ekip tarafından yayınlandığı iddia edilen bir internet sitesi paylaşımın ardından hemen silindi ancak dikkatli kullanıcılar internet sitesinden ekran görüntüsü almayı başardı. İnternet sitesi linkinin resmi Starknet domain’i olması bu iddiaları arttırırken, internet sitesinde yer alan airdrop kriterleri Web3 kullanıcıları tarafından eleştirilerin hedefine alındı.

Özellikle airdrop kriterleri arasında yer alan Ethereum ekosisteminde 100 Ethereum ve üzeri komisyon ücreti ödeyen kullanıcılara yönelik tanımlanan kriter, büyük bir tepki çekti. Ayrıca Starknet domain’i üzerinden açılan bir internet sitesinde airdrop kriterlerinin kontrol edilebilmesi için büyük bir heyecan uyandırdı ancak bu internet sitesi kısa bir sürede kapatıldı.

Ele alınan kriterlere göre bu cüzdanlar airdrop hakkı kazandı; Starknet kullanıcıları, Starknet geliştiricileri, Github geliştiriciler, Ethereum ekosisteminde erken kullanıcılar, Ethereum stakers’ları ve Starkex kullanıcıları. Bu kriterler ise Starknet ekibinin eleştiri oklarına hedef olmasına neden oldu.

Domain Adresleri Starknet Ekibine Ait

Bu gelişmenin ardından X üzerinde bazı popüler hesaplar domain adreslerinin “Starknet” yerine “Straknet” olarak yazıldığını iddia etti ancak bu iddialar kısa sürede yalanlandı. X üzerinden paylaşımları ile dikkat çeken Cryptophile tarafından ele alınan süreçte bu domain adreslerinin Starknet ekibine ait olduğu ortaya çıktı.

Cryptophile, “starknet io” adresinin resmi Starknet adresi olduğunu ve ele alınan airdrop sitesinin de bu domain ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle domain linklerinin aynı IP numaralarına sahip olması bu adımın Starknet ekibi tarafından atıldığına dair ciddi bir izlenim yaratıyor.

Tüm bu gelişmeler ile birlikte Starknet Governance sitesinin açılması ise STRK için önemli bir adım atıldığını gösteriyor. Airdrop sayfası yazının yazıldığı sırada kapalı iken Starknet Governance sitesine erişim devam ediyor. Bu süreçte Starknet ekibinin herhangi bir duyuru yayınlamadığını ve bu nedenler özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılabilecek herhangi bir internet sitesine cüzdan bağlanılmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.