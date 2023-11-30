BLOCKCHAIN

Starknet’e Yönelik Dikkat Çeken İddia: Airdrop İçin Süreç Başladı mı?

Özet

  • Starknet airdrop etkinliğine yönelik dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
  • Bugün ortaya atılan bir iddiaya göre airdrop sitesi kısa süreli erişime açıldı.
  • Ancak sitede yer alan airdrop kriterleri birçok kullanıcının eleştirisine neden oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasasında yaşanan yükselişlerin ardından özellikle Web3 kullanıcıların gözü kulağı bu süreçte yaşanacak olan airdrop etkinliklerine çevrildi. Son dönemde Solana ekosisteminde yaşanan airdrop etkinliklerinin ardından bugün Starknet ekibine yönelik dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Starknet ekosisteminde yaşanan güncellemelerin ardından token lansmanına yönelik süreçte zaman daralmaya devam ediyor.

İçerikler
Starknet Ekibinden İlk AdımDomain Adresleri Starknet Ekibine Ait

Starknet Ekibinden İlk Adım

Starknet cephesinde son 24 saatte yaşanan gelişmeler Web3 sektöründe büyük bir ses getirdi. Ekip tarafından yayınlandığı iddia edilen bir internet sitesi paylaşımın ardından hemen silindi ancak dikkatli kullanıcılar internet sitesinden ekran görüntüsü almayı başardı. İnternet sitesi linkinin resmi Starknet domain’i olması bu iddiaları arttırırken, internet sitesinde yer alan airdrop kriterleri Web3 kullanıcıları tarafından eleştirilerin hedefine alındı.

Özellikle airdrop kriterleri arasında yer alan Ethereum ekosisteminde 100 Ethereum ve üzeri komisyon ücreti ödeyen kullanıcılara yönelik tanımlanan kriter, büyük bir tepki çekti. Ayrıca Starknet domain’i üzerinden açılan bir internet sitesinde airdrop kriterlerinin kontrol edilebilmesi için büyük bir heyecan uyandırdı ancak bu internet sitesi kısa bir sürede kapatıldı.

Ele alınan kriterlere göre bu cüzdanlar airdrop hakkı kazandı; Starknet kullanıcıları, Starknet geliştiricileri, Github geliştiriciler, Ethereum ekosisteminde erken kullanıcılar, Ethereum stakers’ları ve Starkex kullanıcıları. Bu kriterler ise Starknet ekibinin eleştiri oklarına hedef olmasına neden oldu.

Domain Adresleri Starknet Ekibine Ait

Bu gelişmenin ardından X üzerinde bazı popüler hesaplar domain adreslerinin “Starknet” yerine “Straknet” olarak yazıldığını iddia etti ancak bu iddialar kısa sürede yalanlandı. X üzerinden paylaşımları ile dikkat çeken Cryptophile tarafından ele alınan süreçte bu domain adreslerinin Starknet ekibine ait olduğu ortaya çıktı.

Cryptophile, “starknet io” adresinin resmi Starknet adresi olduğunu ve ele alınan airdrop sitesinin de bu domain ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle domain linklerinin aynı IP numaralarına sahip olması bu adımın Starknet ekibi tarafından atıldığına dair ciddi bir izlenim yaratıyor.

Tüm bu gelişmeler ile birlikte Starknet Governance sitesinin açılması ise STRK için önemli bir adım atıldığını gösteriyor. Airdrop sayfası yazının yazıldığı sırada kapalı iken Starknet Governance sitesine erişim devam ediyor. Bu süreçte Starknet ekibinin herhangi bir duyuru yayınlamadığını ve bu nedenler özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılabilecek herhangi bir internet sitesine cüzdan bağlanılmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

You Might Also Like

Portföyünde Milyonlarca Dolarlık Altcoin Tutan Piyasa Yapıcı Yeni Gelişmeyi Duyurdu!

Son Günlerin Popüler Projesi Blast İçin Dikkat Çeken Eleştiriler: Blast Layer-2 Projesi Değil

Indexed Finance Hack Saldırısının Yaralarını Sarmaya Başladı: Süreç Nasıl İlerliyor?

Cosmos Hub’ı İkiye Bölen Teklif: Alınan Karar İle Atom Fiyatı Yükselişe Geçti

Güney Kore Merkez Bankası’ndan CBDC Açıklaması! Bunları Bekleyeceğiz

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alperen Turgan
By Alperen Turgan
Follow:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
Bir Önceki Yazı Ripple İçin Sırada Ne Var? XRP/BTC Grafiğinde Yaşanan Kırılıma Dikkat!
Bir Sonraki Yazı Favoriler Arasında: IMX ve NEO Coin Aralık Ayı Fiyat Tahminleri
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Favoriler Arasında: IMX ve NEO Coin Aralık Ayı Fiyat Tahminleri
ALTCOIN
Ripple İçin Sırada Ne Var? XRP/BTC Grafiğinde Yaşanan Kırılıma Dikkat!
RIPPLE (XRP)
Bitfinex Analistlerinden Bitcoin Yorumu: Bu Adım İle Bitcoin’e Sermaye Girişi Olabilir
BITCOIN (BTC)
2 Analist Bitcoin’in Sonraki Hamlesini Açıkladı! İşte Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Beklentiler
BITCOIN (BTC)
Lost your password?