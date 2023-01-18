Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   2022 Bu Altcoin İçin Çok Karmaşıktı! Peki 2023 Onun Yılı Olacak Mı? Gerçekten Ethereum’un Rakibi Mi?

2022 Bu Altcoin İçin Çok Karmaşıktı! Peki 2023 Onun Yılı Olacak Mı? Gerçekten Ethereum’un Rakibi Mi?

2022 yılında büyük inişler ve çıkışlar yaşayan Ethereum katili için 2023 yılının başlangıcı nasıl oldu? Altcoin bekleneni verebiliyor mu?
22:00
18 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Solana (SOL) 2022 yılında en çok kesintiye uğrayan blok zinciri ağlarından biri olarak kötü bir şöhrete sahip oldu. Günümüze doğru hızla ilerliyoruz ve hikaye yavaş yavaş ağın lehine değişiyormuş gibi görünüyor.

Solana, 2022’de en hızlı büyüyen geliştirici ekosistemlerinden biri olarak 2022’ye başladı. Bu, Electric Capital tarafından 17 Ocak’ta hazırlanan bir rapora göre söylenilebilir. Güncellemeye göre, Solana üzerinde çalışan geliştirici sayısı 2022’de 2.000 sınırını aştı. Ayrıca, Aralık 2021 ile Aralık 2022 arasında geliştirici sayısı %83 oranında arttı.

Solana’da Her Şey Yolunda Değil

Ancak Solana yatırımcıları bu açıklamayı geliştirme faaliyetlerinin katlanarak arttığına dair bir işaret olarak algılamamalı. Aksine, ayı piyasasının etkisiyle son 12 ay içinde bu metrik önemli ölçüde düşmüştü. Aynı durum geliştirme faaliyetine katkıda bulunanların sayısı için de geçerli.

Geliştirici sayısının yanı sıra, Solana son zamanlarda öncelikli ücretlerin ve yerel ücret piyasalarının benimsenmesinde bir artış yaşadı. Bu durum, ağ genelinde dApp ve cüzdan seviyelerinde gözlemlenmişti.

Bu SOL sahipleri için neden önemli? Bu tür hizmetlere ihtiyaç duyanlar için aciliyet veya öncelikte bir artışın altını çiziyor, bu da önemli bir trafik olduğu anlamına geliyor.

Başka bir deyişle, Solana yazım zamanında organik bir büyüme yaşıyordu. Belki de geçen yıl karşılaşılan zorluklar dayanıklılık göstermiş ve böylece benimsenmeyi desteklemişti. Ancak bu SOL’un performansını nasıl etkiler işte bu büyük bir soru işareti.

SOL Yükselişini Sürdürebilir Mi?

SOL’un sosyal baskınlık metriğine bakıldığında, en güçlü dört haftalık yükselişinin Aralık ayının sonuna doğru gerçekleştiği görülüyor. Yenilenen ilgiye işaret edebilecek çok sayıda başka sosyal baskınlık artışları da oldu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, SOL’un işlem hacmi son dört haftadır artıyor.

SOL’un güçlü hacmi, son birkaç gün içinde hacim önemli ölçüde düşmeden önce büyük bir fiyat artışına neden oldu. Sonuç olarak, fiyat Ocak ortasından bu yana bir miktar düşüş yaşadı. Basın zamanında 22,37 dolardan işlem gördü ve bu da mevcut aylık en yüksek seviyesinden %10,33’lük bir düşüşü temsil ediyordu.

SOL’un fiyat hareketi, Ocak ayının ilk yarısındaki güçlü bir rallinin ardından yazım zamanında düşüş eğilimi gösteriyordu. Bir sonraki hamle hala belirsizlik içindeyken, Solana özellikle güçlü geliştirici desteğiyle daha sağlıklı bir konumdaydı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
İşte Olacaklar! BTC, BNB, ADA, MATIC, LTC, AVAX Yorumları!
İşte Olacaklar! BTC, BNB, ADA, MATIC, LTC, AVAX Yorumları!
Binance’i Bekleyen Büyük Tehlike! BNB İçin Tamam Mı Devam Mı? Bu Seviyeye Düşmemeli!
Binance’i Bekleyen Büyük Tehlike! BNB İçin Tamam Mı Devam Mı? Bu Seviyeye Düşmemeli!
Bu Altcoinin CEO’su Yüzde 900 Vadediyor! İlk 150 Kripto Arasında!
Bu Altcoinin CEO’su Yüzde 900 Vadediyor! İlk 150 Kripto Arasında!
Coinbase Listeledi Altcoin Uçtu! Yatırımcılar Cüzdanlarını Hemen Kontrol Etmeli! Fiyat Ne Oldu?
Coinbase Listeledi Altcoin Uçtu! Yatırımcılar Cüzdanlarını Hemen Kontrol Etmeli! Fiyat Ne Oldu?
Rocket Pool (RPL) Coin Nasıl Alınır?        
Rocket Pool (RPL) Coin Nasıl Alınır?        
Shiba Coin Son Müjdeyle Bu Seviyeyi Görebilir!
Shiba Coin Son Müjdeyle Bu Seviyeyi Görebilir!
Ne DOGE Ne SHIB! Avustralya Bu Altcoin’i Konuşuyor! Bitcoin ve Ethereum’u Geride Bıraktı!
Ne DOGE Ne SHIB! Avustralya Bu Altcoin’i Konuşuyor! Bitcoin ve Ethereum’u Geride Bıraktı!
Yatırımcılar Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) 1 Dolar İçin Tarih Verildi! İşte Kritik Veriler!
Yatırımcılar Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) 1 Dolar İçin Tarih Verildi! İşte Kritik Veriler!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023