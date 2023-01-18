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Solana (SOL) 2022 yılında en çok kesintiye uğrayan blok zinciri ağlarından biri olarak kötü bir şöhrete sahip oldu. Günümüze doğru hızla ilerliyoruz ve hikaye yavaş yavaş ağın lehine değişiyormuş gibi görünüyor.

Solana, 2022’de en hızlı büyüyen geliştirici ekosistemlerinden biri olarak 2022’ye başladı. Bu, Electric Capital tarafından 17 Ocak’ta hazırlanan bir rapora göre söylenilebilir. Güncellemeye göre, Solana üzerinde çalışan geliştirici sayısı 2022’de 2.000 sınırını aştı. Ayrıca, Aralık 2021 ile Aralık 2022 arasında geliştirici sayısı %83 oranında arttı.

Solana’da Her Şey Yolunda Değil

Ancak Solana yatırımcıları bu açıklamayı geliştirme faaliyetlerinin katlanarak arttığına dair bir işaret olarak algılamamalı. Aksine, ayı piyasasının etkisiyle son 12 ay içinde bu metrik önemli ölçüde düşmüştü. Aynı durum geliştirme faaliyetine katkıda bulunanların sayısı için de geçerli.

Geliştirici sayısının yanı sıra, Solana son zamanlarda öncelikli ücretlerin ve yerel ücret piyasalarının benimsenmesinde bir artış yaşadı. Bu durum, ağ genelinde dApp ve cüzdan seviyelerinde gözlemlenmişti.

Bu SOL sahipleri için neden önemli? Bu tür hizmetlere ihtiyaç duyanlar için aciliyet veya öncelikte bir artışın altını çiziyor, bu da önemli bir trafik olduğu anlamına geliyor.

Başka bir deyişle, Solana yazım zamanında organik bir büyüme yaşıyordu. Belki de geçen yıl karşılaşılan zorluklar dayanıklılık göstermiş ve böylece benimsenmeyi desteklemişti. Ancak bu SOL’un performansını nasıl etkiler işte bu büyük bir soru işareti.

SOL Yükselişini Sürdürebilir Mi?

SOL’un sosyal baskınlık metriğine bakıldığında, en güçlü dört haftalık yükselişinin Aralık ayının sonuna doğru gerçekleştiği görülüyor. Yenilenen ilgiye işaret edebilecek çok sayıda başka sosyal baskınlık artışları da oldu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, SOL’un işlem hacmi son dört haftadır artıyor.

SOL’un güçlü hacmi, son birkaç gün içinde hacim önemli ölçüde düşmeden önce büyük bir fiyat artışına neden oldu. Sonuç olarak, fiyat Ocak ortasından bu yana bir miktar düşüş yaşadı. Basın zamanında 22,37 dolardan işlem gördü ve bu da mevcut aylık en yüksek seviyesinden %10,33’lük bir düşüşü temsil ediyordu.

SOL’un fiyat hareketi, Ocak ayının ilk yarısındaki güçlü bir rallinin ardından yazım zamanında düşüş eğilimi gösteriyordu. Bir sonraki hamle hala belirsizlik içindeyken, Solana özellikle güçlü geliştirici desteğiyle daha sağlıklı bir konumdaydı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.