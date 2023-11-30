Favoriler Arasında: IMX ve NEO Coin Aralık Ayı Fiyat Tahminleri

Son zamanların favori kripto paraları arasında yer alan IMX ve NEO Coin önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 37.700 dolardan alıcı buluyor ve Aralık ayında parabolik yükselişlerin devam edip etmeyeceği belirsiz. Peki 2 popüler kripto para için önümüzdeki aya dair beklentiler ne yönde?

IMX Coin Fiyat Tahminleri

ImmutableX en büyük 40 kripto para arasında yer alıyor ve zkEVM Testnet’ini Ağustos ayında Ethereum üzerinde başlattı. Şimdilik 50 civarı oyun bu ağı kullanarak oyunculara hizmet vermeyi taahhüt etti ve geliştirme süreçleri devam ediyor. Testnet Kasım ayında Polygon Edge’den Geth’e yükseltildi ve ana ağ önümüzdeki ay içinde başlatılacak.

Aralık ayının en büyük gelişmelerinden biri de bu olacak. Böylesine önemli gelişmeler yaklaştıkça fiyat üzerinde pozitif sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Bu da IMX Coin için göstere göstere bir yükselişin bize yaklaştığı anlamına gelebilir.

Kasım ayında hızla yükselen altcoin fiyatı yaklaşık 7 gün önce 1,5 dolar ile zirveye ulaştı. Zirvenin ardından bir miktar geri çekilme yaşansa da destek olarak 1,2 doların güçlü kalacağı umuluyor. Eğer beklenen ralli Aralık ayında gelirse 1,6 dolara doğru yaklaşık %25 toparlanma görebiliriz.

Tersi senaryoda 1,25 dolar altı kapanışlar 1 dolarlık psikolojik desteğe geri çekilmeyi tetikleyebilir.

NEO Coin Yorumları

100 popüler kripto para arasında 65’inci sırada olan NEO Coin son zamanlarda fazlasıyla dikkat çekiyor. 21 Kasım tarihinde test ağı yükseltildi ve EVM desteği eklendi. Bu daha fazla uygulamanın ağa genişleyebilmesi için oldukça kritik bir hamleydi. NEO fiyatı, 26 Ekim’de alçalan bir direnç trend çizgisinden çıktığından beri hızla arttı. 5 Kasım tarihinde 15,46 dolar zirvesi işaretlendi.

Fiyat 10 dolara gerilese de Aralık ayında daha fazla yükseliş potansiyeli bulunuyor. NEO Coin fiyatının hızla toparlandığı senaryoda 14,5 dolarlık direnç alanı daha büyük bir ralli için hedeflenebilir. Ancak 10 dolar desteğinin altındaki kapanışlar 7,5 dolara doğru yüzde 30’luk kaybı tetikleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.