3 ve 15 Aralık Tarihlerine Dikkat, 2 Popüler Kripto Para İçin Büyük Günler

Yaklaşan büyük olaylara önceden hazırlanmak kripto para yatırımcıların pek önemsemediği ancak ciddi kazanç elde edebileceği bir şey. Takvim net ve büyük gelişmelerin fiyatı pozitif etkilediğini, tarihler yaklaştıkça rallilerin ivme kazandığını çok kez görmüştük. Peki yine aynısı olur mu?

MultiversX (EGLD) Aralık Tahminleri

Kripto para piyasalarında büyük gelişmelerin tarihi yaklaştıkça fiyatı nasıl etkilediğini yıllardır yaşayarak tecrübe etti. Olay tarihi yaklaşırken yükselen fiyat genelde “söylentiyi/haberi al gerçekleştiğinde sat” şeklinde olduğu için ardından düşüşe geçiyor. Her iki senaryoya da yatırımcıların hazırlıklı olabilmesi için yakın tarihlerde neler olacağından haberdar olması gerek.

MultiversX (EGLD) en büyük ellinci kripto para ve ilk protokol yönetişim önerisi için oylama halen devam ediyor. 7 gün önce başlayan oylama 3 Aralık tarihinde sona erecek ve Sirius 1.6 Protokol yükseltmesinin devreye alındığını göreceğiz. Şimdilik yüzde 98 destekle öneri geçiyor.

Teknik cephede uzun vadeli trend çizgisinden kopan fiyat 53,45 dolar zirvesine ulaştı. Ardından 43 dolarlık destek bölgesine geriledi ve yükseliş eğilimi halen devam ediyor. Eğer ralli 3 Aralık tarihine kadar tekrar alevlenirse 63 dolar seviyesi test edilebilir.

Tersi senaryoda “olay gerçekleştiğinde sat” mottosu çalışır ve 43 dolar altı kapanışlarda yüzde 25 kayıp yaşanabilir.

KAVA Coin Fiyat Analizi

747 milyon dolarlık piyasa değeriyle en büyük 68’inci kripto para olan KAVA Coin 15 Aralık tarihinde büyük bir olay yaşayacak. KAVA 15 sürpriz iyileştirmeler içeriyor. 40 gün önce azalan trend çizgisinden kurtulan fiyat o zamandan bu yana önemli ölçüde arttı. Yukarı yönlü hareket 11 Kasım’da 0,87 dolar ile zirvesini gördü.

Fiyat bir miktar geri çekilme yaşamış olsa da 0,7 dolar desteğini koruyor. Şimdilik eğer genel piyasa hissiyatında büyük bozulmalar görmezsek 1 dolarlık psikolojik direnç hedeflenebilir. Bu yükseliş tahminine rağmen 0,7 dolarlık desteğin kaybı durumunda %25 düşüşle 0,57 dolara kadar kayıplar derinleşecektir.

Bitcoin fiyatı performansı Aralık ortasına kadar son derece önemli olacak. Makro cephede ciddi bir baskı beklenmiyor Binance anlaşmasıyla ilgili olumsuz dedikodular çıkmaz. MTGOX FUD’ı piyasaları sarsmaz ve bugünlerde söylendiği gibi stablecoinlere (Binance operasyonunu ardından) yeni bir operasyon başlamazsa iyimser senaryolar gerçeğe dönüşebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.