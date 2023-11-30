Bitcoin’de (BTC) Arz Enflasyonu: Gelecekteki Talebin Etkileri!

Kripto para yatırımcıları genellikle Bitcoin (BTC) arz enflasyonunu göz ardı ediyor. Tahmin edilebilir enflasyonun hala ekonomik etkileri olduğunu anlamak, bu pazardaki yatırım sonuçlarından faydalanabilir.

Bitcoin Fiyatında Kritik Metrik

Bir emtianın enflasyonist arzı, aynı değerini korumak için daha fazla talep gerektirir. Bu iki faktör bir emtia fiyatının artmasını veya düşmesini etkiler. Bitcoin de dahil olmak üzere her kripto para biriminin kendine özgü ekonomik yapısı vardır. TradingView endeksine göre Bitcoin, 10 Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek piyasa değeri olan 1,302 trilyon dolara sahipti.

BTC, CoinMarketCap tarafından kaydedildiği üzere 68.789 dolar gibi yüksek bir fiyattan işlem görüyordu. Bir hesaplama, o dönemde yaklaşık 18.927 milyon BTC’lik dolaşımdaki arzı gösteriyor. 30 Kasım’da Bitcoin’in dolaşımda 19.557 milyon kripto para arzı vardı. Bu durum iki yılda 630.000 BTC’lik (%3,32) veya yılda yaklaşık %1,66’lık bir arz enflasyonuyla sonuçlanır. Fiyat projeksiyonu aynı zamanda bu enflasyonun ilgili ekonomik etkilerini de göstermektedir.

BTC’de Güncel Veriler

Önde gelen kripto para biriminin 1,302 trilyon dolarlık piyasa değeri ile en yüksek spekülatif talebine ulaşması durumunda BTC, tüm zamanların en yüksek seviyesinden orantılı olarak daha düşük bir fiyatla işlem görebilir. Yazı kaleme alındığında dolaşımdaki arz göz önüne alındığında, Bitcoin en yüksek kapitalizasyonda 66.574 dolardan işlem görecek. Ek olarak 2021’deki önceki fiyata göre 2.215 dolar (%3,2) kayıp yaşandı.

Ancak bu hala mevcut 37.600 dolarlık fiyattan %77 oranında potansiyel bir artışa işaret edebilir. Bitcoin için 2021 ile aynı talebi gerektirdiğini anlamak önemli olabilir. Bu bağlamda bu talebin bir daha görüleceğinin garantisi olmayabilir. Öte yandan önümüzdeki yıllarda talebin daha da artması da mümkün. Bitcoin’in mevcut arzı göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda talebin artması durumunda %77’lik bir potansiyel fiyat artışı olabileceği öngörülüyor. Bu durum Bitcoin’in gelecekteki talebin belirsizliğini vurgularken, yatırımcılara dikkatli bir yaklaşım benimsemeleri konusunda uyarıda bulunuyor.