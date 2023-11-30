Altcoin Piyasasının İki Gözde Projesi Avax ve Solana İçin Grafikler Neler Söylüyor?

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 59,53 dolar seviyesinden işlem gören Solana ve 21,05 dolar seviyesinden işlem gören Avax için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Solana Grafik Analizi

Solana dört saatlik grafikte dikkat çeken ilk oluşum yükselen kanal formasyonu oluyor. Fiyatın kısa bir sürede ciddi bir ivme kazanması ise formasyon yapısının eğimini arttıran bir etken olarak ortaya çıkıyor. 16 Kasım’da gerçekleşen yükselişin ardından satış baskısı ile karşılaşan Solana, bu sürecin ardından yatay bir seyir izledi ve destek çizgisinden aldığı güç ile yükseliş ivmesi yakalamayı başardı.

SOL için dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 58,39 / 55,28 ve 51,42 dolar seviyeleridir. Özellikle 55,28 dolar seviyesinin altında dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi formasyon yapısının geçersiz kalmasına ve SOL fiyatının ciddi bir ivme kaybetmesine neden olacaktır.

SOL için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 61,79 / 66,42 ve 71,26 dolar seviyeleridir. Özellikle son bar oluşumlarında büyük bir engel olarak karşımıza çıkan 61,79 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi SOL fiyatının kısa vadede ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Avax Grafik Analizi

İki saatlik Avax grafiğinde dikkat çeken ilk oluşum üçgen formasyonu oluyor. Bu formasyon yapısında bar oluşumlarının dar bir alanda sıkışması ve ardından destek ya da direnç kırılımının gerçekleşmesi fiyatın yön tayininde büyük bir rol oynuyor. AVAX fiyatının EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesinin destek olarak çalışması ise kısa vadede yükseliş için önemli bir etken.

AVAX için iki saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 20,70 / 20,06 ve 19,55 dolar seviyeleridir. Özellikle son bar kapanışlarında önemli bir rol oynayan ve EMA 200 seviyesi ile kesişen 20,70 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi AVAX fiyatının kısa vadede satış baskısı ile karşılaşmasına neden olacaktır.

AVAX için iki saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 21,58 / 22,32 ve 23,05 dolar seviyeleridir. Özellikle 21,58 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi formasyonun yukarı yönlü çalışmasını ve AVAX fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.