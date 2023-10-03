Ünlü Analist Açıkladı! Bu Altcoin Yükseliş İçin Hazır!

Bitcoin‘in (BTC) 2018’deki ayı piyasası sırasında ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden dibe vuracağını öncesinden haber vermesiyle tanınan kripto para analisti ve trader’ı Bluntz, en büyük kripto paranın resmen boğa bölgesine girdiğine inanıyor. Analist, başta Avalanche (AVAX) olmak üzere birçok altcoin’in de yükseliş trendine işaret eden mum yaktığını söyledi.

“Bitcoin Düşüş Trendinden Çıktı”

Anonim kripto para analisti Bluntz, kişisel X hesabından Bitcoin’in son rallisinin düşüş trendinden çıkmadan önce 24 bin doların altına düşmesine neden olacağı yönündeki öngörüsünü boşa çıkardığını söyledi. Bluntz’a göre Bitcoin‘in 27 bin doların üzerine çıkması en büyük kripto paranın artık bir boğa piyasasında olduğunu gösteriyor:

BTC yükselişe geçerek bu üçgen formasyonunu geçersiz hale getirdi. Bence her türlü düşüş baskısından kurtularak yükselişe geçmenin zamanı geldi.

Avalanche (AVAX) ve Diğer Altcoin’lere Dikkat Çekti

Bluntz ayrıca Ethereum‘un (ETH) en güçlü rakibi olarak gösterilen Avalanche‘ın AVAX’ını da yakından takip ediyor. Kripto para analistine göre AVAX, ağır düşüş trendli bir piyasa yapısı oluşturmasından ve yıl boyunca değerinin yüzde 50’sinden fazlasını kaybetmesinin ardından güçlü rallilerin fitilini ateşleyecek bir konumda olabilir:

AVAX haftalık zaman diliminde güç gösteriyor. Büyük bir dip seviyeyi süpürdü ve şimdi haftalık zaman diliminde bir yutan mum yakmış durumda. AVAX’ın artık önemli oranda yükseleceğini düşünüyorum.

Analistin radarındaki AVAX, güncel verilerle bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,98 düşüşle 9,37 dolardan işlem görüyor.

Kripto para analisti, AVAX gibi birçok altcoin‘in de geçen hafta bir yutan mum yaktığına dikkat çekti. Teknik analizde bir yutan mum, yatırımcıların bir varlığın düşüş trendini tersine çevirerek yükseliş trendine geçmeye hazırlandığını göstermesinden dolayı yakından takip ettikleri önemli bir yükseliş sinyali olarak kabul edilmektedir. Bluntz, “Piyasa genelinde oluşan bazı güçlü hartalık mumlar, şimdiye kadar umut verici görünüyor” dedi.