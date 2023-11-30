Analistler Solana, Dogecoin Dahil Parlayabilecek Altcoin’leri Sıraladı! İşte Yüksek Potansiyelli 5 Coin!

Hafif bir yavaşlamaya rağmen kripto para piyasası geçtiğimiz haftalarda ve aylarda Bitcoin‘in (BTC) 37 bin doları aştığını ve daha da yükseldiğini gördü. Aynı dönemde altcoin’lerin de güç göstererek değerlerini arttırdıklarına tanık olundu. Yakından takip edilen kripto para uzmanı Moustache kısa süre önce, tarihteki ilk büyük altcoin sezonunu başladığının sinyalini veren üç yıl önceki grafik modelinin yeniden belirtiğini bildirerek, Gauss kanalından altcoin’ler için olası bir kırılma tespit ettiği söyledi. Analistler altcoin piyasasının hareketlenmesi halinde özellikle bu yazıda yer alan beş altcoin öne çıkmasını bekliyor.

Solana (SOL)

Kripto para analisti Altcoin Sherpa, 30 Kasım’da yaptığı açıklamada, Solana‘nın (SOL) bir süre 50-75 dolar arasında konsolide olmasını beklemesine rağmen, 2024’te 3 haneli seviyelere çıkmasını beklediğini söyledi.

Solana bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,43 düşüşle 59,61 dolardan işlem görüyor. Veriler SOL‘un fiyatının son 7 günde yüzde 5,65, son 30 günde ise yüzde 72,19 arttığını gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Altcoin Sherpa ayrıca 29 Kasım’da kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) önümüzdeki birkaç ay içinde psikolojik açıdan büyük önem taşıyan 3 bin dolar eşiğini aşabileceğini not etti.

Güncel verilerle ETH son 24 saatte yüzde 0,34 yükselişle 2 bin 42 dolardan işlem görüyor. Veriler en büyük altcoin’in son 7 günde yüzde 1,04 düştüğünü ancak son 30 günde ise yüzde 13,47 arttığını ortaya koyuyor.

Dogecoin (DOGE)

Tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez, ünlü memecoin Dogecoin’in (DOGE), 0,087 dolar seviyesinde bulunan büyük direnci geçmesi koşuluyla kısa vadede fiyatını neredeyse ikiye katlayarak 0,14 dolara çıkabileceğini söyledi. Altcoin Sherpa ise Dogecoin‘in 1 dolara ulaşmasının yalnızca bir zaman meselesi olduğunu iddia etti.

DOGE, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,17 yükselişle 0,08381 dolardan işlem görerek Martinez’in işaret ettiği direnç noktasına yaklaşmış durumda. Veriler popüler memecoin’in değerinin son 7 günde yüzde 10,41, son 30 günde ise yüzde 20,86 arttığını gösteriyor.

Chainlink (LINK)

Altcoin Sherpa ayrıca kısa süre önce Chainlink (LINK) için 15-13 dolar aralığından başlangıç pozisyonu almayı önerdi ve altcoin’in 1 yıl sonra bu seviyelerin birkaç kat üstünde olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

LINK‘in fiyatı yazım sırasında son 24 saatte yüzde 1,82 düşüşle 14,36 dolardan işlem görüyor.

Cardano (ADA)

Kripto para analisti Ali Martinez’in yakından takip ettiğini ve büyük bir çıkış yapmasını beklediği bir diğer altcoin ise Cardano‘nun ADA’sı. Martinez, konsolidasyon eğiliminin 2018-2022 arasındaki konsolidasyonu yansıttığını ve altcoin‘in yakında 0,45 dolarlık direnci kırara Aralık ayının sonuna kadar 0,75 dolara doğru ilerleyebileceğini söyledi.

Güncel verilerle Cardano’nun ADA’sı son 24 saatte yüzde 2,43 düşüşle 0,3753 dolardan işlem görüyor. Veriler ADA‘nın fiyatının son 7 günde yüzde 1,47 düştüğünü, son 30 günde ise yüzde 27,96 oranında arttığını ortaya koyuyor.