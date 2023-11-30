Tamı Tamına 100 Milyon Dolarlık Proje! Bir Zamanların Gözdesi Altcoinde Son Durum!

Internet of Things (IOT) odaklanan açık kaynaklı bir dağıtılmış defter ve kripto para birimi olan IOTA, Iota Ekosistem DLT Vakfı’nın kurulduğunu ve Abu Dabi’de tescil edildiğini duyurduktan sonra 29 Kasım’da yerel IOTA token’ında %43 oranında artış yaşandı. Bu durum IOTA’yı Abu Dabi Küresel Pazar (ADGM) tarafından düzenlenen ilk DLT kuruluşu haline getiriyor.

100 Milyon Dolarlık Proje

Projeden yapılan bir basın açıklamasına göre vakfa, dört yıllık bir süre boyunca tahsis edilecek olan 100 milyon dolarlık IOTA token’ları finanse edilecek. Yatırımcılar duyuru ve finansman planını kısa vadeli bir yükseliş katalizörü olarak açıkça algıladılar. Tarihsel olarak Blockchain ve DeFi protokolleri tarafından sağlanan ekosistem ve geliştirici teşvikleri, projeye likidite çekme ve piyasa katılımcılarının duyarlılığını artırma eğiliminde. Ağustos 2021’de Avalanche’ın AVAX token’ı, Avalanche Rush DeFi teşvik programının duyurulmasının ardından %1.400 oranında düşüş yaşadı.

DeFi protokolünün Arbitrum’da varlık oluşturma planlarını duyurmasının ardından Aralık 2022’yi takip eden aylarda Trader Joe’nun JOE token’ında da benzer bir sonuç görüldü. Mevcut konum itibariyle Arbitrum ekosistemi likidite ve geliştirici teşviklerine ev sahipliği yapıyor ve bu girişimler, ARB token fiyatındaki son %62 oranında yeniden canlanmayla uyumlu.

IOTA’da Tarihi Seviyeler

Kripto para analitik şirketi Coinalyze, 30 Kasım’da aşağıdaki IOTA grafiğini paylaştı ve IOTA’nın “fonlama oranı ve long/short oranının” tarihi düşük seviyede olduğunu belirtti. Yatırımcılar genellikle fonlama oranlarını ve long/short pozisyon oranlarını duyarlılık göstergeleri ve yatırımcıların ne kadar aktif konumlandığına ilişkin göstergeler olarak yorumluyor.

Ayrıca analistler düşük bir fonlama oranının kalabalık bir açık pozisyonu yansıttığını algılar ve bu durumlarda olumlu bir haber veya fiyat olayı, kısa vadeli yatırımcılar pozisyonlarından uzaklaştıracak hızlı bir fiyat geri dönüşünü hızlı bir şekilde katalize edebilir. Coinalyze grafiğini standart bir mum çubuğu günlük grafiğiyle karşılaştırmak, bu dinamiği özellikle de 29 Kasım’daki yüksek hacimli mum alımını yansıtıyor gibi görünüyor.