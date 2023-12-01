Bitcoin Cash (BCH) İçin Umutlar Tükendi Mi? Aralık ve 2024 Tahminleri

Bu yılın ortasında güzel bir başlangıç yapan BCH devamını getiremedi. Bunun elbette bir sebebi vardı. EDX Markets tarafından dışlanmasının sonucu olarak yatırımcıların ilgisinin azaldığını gördük. Peki teknik okumalar, güncel veriler bize fiyatın geleceğiyle ilgili ne söylüyor? BCH Coin yeniden eski günlerine dönebilecek mi?

BCH Coin Yorum

30 Haziran tarihinde EDX Markets sınırlı sayıda kripto para seçeneğiyle faaliyetine başladı. Fidelity gibi trilyon dolarlık devlerin desteklediği platform büyük heyecan uyandırdı. BCH Coin desteğinin resmen başlatılması da fiyatın aynı dönemde hızlı yükselişler yaşamasına yardımcı oldu. 329 dolara kadar yükselen fiyat EDX delist duyurusunun ardından aynı hızda ilginin azaldığını gördü.

600 günlük trend çizgisini EDX Markets desteğiyle kıran Bitcoin forku altcoin 23 Ekim’de daha düşük seviyede bir tepe noktası belirleyerek düşüşün süreceğine dair sinyalini de verdi. Uzun vadede yıllar önce başarısızlığı ispat edilmiş, ilgisi azalmış, umutları tüketmiş bir fork tokeninden ne beklenebilirse onu bekleyebiliriz.

Vitalik Buterin aylar önce BCH ve BSV’nin tam anlamıyla hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Uzun vadeli iyimserliği yok eden bu açıklamanın ardından EDX Markets’in onu delist etmesi de malumun ilamıydı.

BCH Coin Yorumu

Haftalık grafikte düşüş görünümü bariz ve yükselen paralel kanaldan ayrılan fiyat daha büyük kayıplar yaşayabilir. Düşüş formasyonu olan bu kurulum önceki yükseliş hareketinin de geçersiz hale getirdiği için orta, uzun vadede yatırımcıların umutlarını baltalıyor.

Temel analizde düşüş beklentisi barizken tekniğin de bunu desteklemesi yatırımcıların için endişe verici. Yazı hazırlandığı sırada BTC 37.737 dolardan alıcı bulurken BCH fiyatı 222 dolarda bulunuyordu.

Günlük RSI düşüş görünümünü pekiştiriyor. TyDigital takma adıyla bilinen analist ise tüm göstergelerin aksine fiyatta toparlanma bekliyor.

“Fiyat makro olarak ikiye katlandı ve orta vadeli zaman diliminde bir boğa bayrağı oluşturuyor gibi görünüyor. Eğer 150 dolara doğru düşerse burada güçlü talep görebiliriz”.

Eğer mevcut okumalar doğru sonuç verecekse fiyatın çok geçmeden 180 dolarlık yatay destek alanına gerilediğini görmeliyiz. Ancak kripto sürprizlerle dolu ve en umutsuz tokenlerin bile spekülatif yükselişler yaşadığını gördük. Bu da büyük bir özgüvenle BCH Coin’i açığa satmayı düşünenlerin aklının bir köşesinde yer edinmeli.