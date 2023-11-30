DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin (DOGE) Aralık Ayında Artar Mı? 2024 Altcoin Yorumları

Özet

  • DOGE fiyatı uzun vadeli direnç çizgisinden kurtuldu.
  • Fiyat 0,082 dolar üzeri kapanışlarla 0,1 doları aşabilir.
  • Düşüş senaryosunda direnç kazanılamazsa 0,067 dolara düşüş beklenebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı Kasım ayı kapanışına hazırlanıyor ve boğalar 37.700 dolar seviyesini korumak için mücadelesini sürdürüyor. Kripto para piyasalarında Aralı kayının da yükselişle dolu geçebilmesi için aylık kapanıştaki motivasyon önemli. Bunun ötesinde 2024 yılına yaklaştıkça halving heyecanı da artıyor. Üstelik ETF için de uzmanlar uzun süredir Ocak ayına işaret ediyordu.

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Dogecoin (DOGE)DOGE Fiyat Tahmini

Dogecoin (DOGE)

Ekim ayında azalan trend çizgisinden kurtulan fiyat 900 gün boyunca toplamda üç ret yaşamıştı. Haftalık grafikteki bu kırılma umut verici çünkü uzun vadeli yapılan bozulması özellikle böylesine heyecan verici yükselişe hazırlık diyebileceğimiz bir ortamda parabolik rallileri tetikleyebilir.

5 haftadır yeşil mumlarla yatırımcılarını mutlu eden Dogecoin 0,087 dolarlık zirveye kadar tırmanmıştı. Geçtiğimiz haftaki satış mumunun ardından bu hafta yeniden geri dönüş sinyalleri veriliyor. Aynı zamanda kırılmayla birlikte haftalık RSI’ın da nötr bölgeyi aştığına şahit olduk.

Tüm bunları topladığımızda DOGE için iyimserlik abartı olmayabilir. Üstelik aşırı hızlı biçimde artan ağ aktifliği, daha önce bahsettiğimiz birikim eğilimi de bunu destekliyor.

DOGE Fiyat Tahmini

MCP kullanıcı adıyla bilinen analist geçen yıla ait bir fraktala dikkat çekerek DOGE fiyatıyla ilgili tahminini açıkladı. Analiste göre eğer önceki yıl yaşanan hareket tekrar ederse yüzde 50 ile 70 arasında kazanç görebiliriz. HOPER isimli analist ise 2024 yılı Mart ayında fiyatın 0,18 dolara ulaşacağı tahmininde bulundu.

John Morgan, DOGE‘un şu anda ikili dip formasyonunu kırmakla meşgul olduğunu ve 0,11 dolara tırmanacağını yazdı. Bu hedef için Aralık ayı sonuna kadar makul bir süre tanınabilir. Öte yandan DOGE topluluğu aya fiziksel bir Dogecoin göndermeye çalışıyor.

Uzay görevi 12 Aralık’ta ULA’nın Vulcan Centaur Roketi aracılığıyla yapılacak. Musk’ın uzay görevi için de onay alındı ve tüm bunlar onun sosyal medyadaki popülerliğini (dolaylı yoldan fiyatını) daha fazla artırabilir.

Teknik cephede 0,082 dolarlık direnç bölgesi geri alınıp sağlam bir desteğe dönüştürülmeden daha fazla artıştan bahsetmek zor. Eğer bunu başaramazsa fiyat Aralık ayında 0,067 dolara kadar gerileyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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