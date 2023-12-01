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Bitcoin Devrimi Sürüyor! Katılım Bu Ülkenin Devlet Başkanından

Özet

  • Bitcoin’in benimsenmesine yönelik resmi katılımlar sürüyor.
  • Bir ülkenin devlet başkanı artık BTC sahibi.
  • Hamle önemli bir değişimin sinyali olarak görüldü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, çığır açan bir hamleyle Bitcoin sahipliği dünyasına resmen girerek Güney Amerika ülkesinde kripto paranın yaygın olarak benimsenmesine yönelik potansiyel bir değişimin sinyalini verdi. Bu gelişme, Eylül 2021’de Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden bir başka Latin Amerika ülkesi olan El Salvador’un öncü örneğini takip etti.

İçerikler
Devlet Başkanı Bitcoin Sahibi OlduKolombiya’nın Geleceğinde Kripto Para ve BlockchainBölgesel Eğilimler: Arjantin ve El Salvador Öncü

Devlet Başkanı Bitcoin Sahibi Oldu

Başkan Petro’nun Bitcoin sahibi olduğunun ortaya çıkması, CEO Samson Mow’un kendisine 100 bin Satoshi değerinde BTC hediye etmesinin ardından geldi. Başkan Petro, Kolombiya halkı için kripto para teknolojisinin potansiyeli konusunda iyimserliğini dile getirdi.

Mow, Başkan’ın yeni Bitcoin statüsünü doğrulayarak şunları söyledi:

Kolombiya Başkanı artık kesinlikle bir Bitcoin HODLer. Tam olarak 100 bin Satoshi’ye sahip.

Kolombiya’nın Geleceğinde Kripto Para ve Blockchain

Başkan Petro, Bitcoin‘in satın alınması vesilesiyle, teknolojinin ekonomiye fayda sağlayabileceği kamu yönetimi ve taban topluluklarında çalışma grupları kurmayı planladığını açıkladı.

Kripto para birimleri ve Blockchain’in küresel çapta artan etkisine vurgu yapan Petro, bunların Kolombiya nüfusu arasında refahı teşvik etme potansiyelinin altını çizdi. Bu hamle Kolombiya’yı yenilikçi finansal çözümleri araştıran uluslar haritasında konumlandırıyor.

Bölgesel Eğilimler: Arjantin ve El Salvador Öncü

Güney Amerika ülkelerinin kripto para birimini kucaklaması bağlamında, Arjantin kısa süre önce sağcı lider Javier Milei’yi yeni başkanı olarak seçti. Bu siyasi değişim, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin Bitcoin danışmanı Max Keiser’i, Arjantinli Bitcoin ekibinin El Salvador’a yapacağı ziyaret için izin almaya sevk etti.

“Bitcoin diplomatik misyonu” olarak tanımlanan bir hareketle Başkan Bukele, kripto para birimi aracılığıyla barış ve ekonomik özgürlük konusunda işbirliğine yönelik bölgesel bir ivme sergileyen ekibi memnuniyetle karşıladı.

Başkan Gustavo Petro’nun Bitcoin sahipliğine adım atmasıyla birlikte, Güney Amerika coğrafyası dijital varlıklara ve Blockchain çözümlerine yönelik artan bir ilgiye tanık oluyor. Siyasi liderler ve kripto para savunucularının bir araya gelmesi, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin bölgede benimsenmesi ve entegrasyonunda potansiyel ilerlemelere zemin hazırlıyor. İlerleyen zaman dilimlerinde daha fazla ülkede devlet ricalinin Bitcoin sahipliğine şahit olabiliriz.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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