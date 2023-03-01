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Bitcoin ve Altcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Her An Operasyon Çekebilirler!

Bitcoin (BTC), yeni aya yaktığı yeşil mumla iyi bir başlangıç yaparken kritik veriler olumsuz bir tabloya işaret ediyor. İşte o veri.
19:23
1 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), yeni aya yaktığı yeşil mumla iyi bir başlangıç yaparken kritik veriler olumsuz bir tabloya işaret ediyor. Bitcoin fiyatı gün içinde yüzde 1’e yakın yükselirken madenciler BTC’lerini borsalara taşırken yakalandı.

Madenciler, Bitcoin Fiyatındaki Yükselişten Kar Etmek mi İstiyor?

Güncel verilere göre Bitcoin madencileri son fiyat artışının ortasında ellerindeki BTC miktarını azaltmaya başladı. Madenciler son dönemde kripto para borsalarına yaklaşık 400 BTC gönderdi. Veriler, 24 Şubat 2023 tarihinden bu yana madencilerin rezervlerinin bin 400 BTC azaldığını gösteriyor.

Bununla birlikte, bu önemli bir hareket değildir ancak yine de madenci davranışını izlemek son derece önemli çünkü bu durum fiyatın düşeceğinin öncü işareti olabilir. Madencilerin BTC’lerini kripto para borsalarına taşıması, işletme giderlerini karşılaması amacıyla yapılır. Bu aynı zamanda Bitcoin’de satış yapmanın ön hazırlığıdır.

Madencilerin söz konusu hareketi BTC fiyatında kısa vadede satış baskısına neden olabilir. Bununla birlikte, madenci pozisyon endeksinin (MPI) hareketli ortalamasının seviyesi hala düşük ve dipte duruyor. Uzmanlar ve piyasa analistleri bu son madenci hareketinin uzun vadede fiyat hareketini etkileyeceğini öne sürüyor. Madencilerin Bitcoin fiyatında neden olacağı herhangi bir olumsuz baskının altcoin‘leri de sarsacağını akılda tutmak gerekiyor.

Balinalar BTC Varlıklarını Azaltıyor

Tüm bunlarla birlikte veriler Bitcoin balinalarının da satış yapmak için beklediğini gösteriyor. On-chain (zincir üstü) verilere göre, son 72 saatte Borsa Balina Oranı 0,85’in üzerin hareket ediyor. Günlük bazda Borsa Balina Oranı ise 0,6’nın üzerinde.

Glassnode, binin üzerinde BTC tutan cüzdan adreslerinin sayısının düşüşe geçerek son 3 yılın en düşük seviyesi olan 2 bin 5’e gerilediğini bildirdi. 100’den fazla BTC tutan cüzdan adresleri ise son bir ayın en düşük seviyesi olan 16 bin 43’e düştü. Bununla birlikte, 5 yıldan uzun süredir aktif olan BTC arzı yüzdesi yüzde 28,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı.

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