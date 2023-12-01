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Solana ve Ethereum İçin Beklentisini Paylaşan Analist Bu Altcoin’e Dikkat Çekti: Büyük Patlayacak!

Özet

  • Kripto analisti Inmortal, DeFi protokolü altcoin'i Radix'in (XRD) büyük bir ralli yaşayabileceğini öngörüyor.
  • Analist XRD'nin fiyatının yüzde 50'nin üzerinde artmasını beklediğini belirtti.
  • Analist ayrıca Solana (SOL)ve Ethereum'un (ETH) için beklentisini paylaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle tanınan anonim kripto para analisti Inmortal, bir merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü altcoin’i Radix’in (XRD) büyük bir ralli için güç yüklemesi yaptığını söyledi. Analist XRD’nin fiyatının yüzde 50’nin üzerinde artmasını bekliyor.

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Radix’in XRD’sinde Büyük Patlama ÖngörüsüSolana ve Ethereum İçin Beklentisini Paylaştı 

Radix’in XRD’sinde Büyük Patlama Öngörüsü

Anonim kripto para analisti Inmortal, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından takipçilerine Radix‘in XRD’sinin mevcut değerinden yüzde 50’nin üzerinde artabileceğini söyledi. Analist altcoin’in grafiği üzerinde çizdiği çizgiye göre hareket ettiğini ve son kırılımın yeniden testtinin tamamladığını belirterek altcoin’in sert şekilde yükselmesini beklediğini ifade etti.

Analistin grafiğine bakıldığında Radix’in 0,0500 dolar seviyesini yeniden test ettikten sonra 0,0850 dolara yükselmesini öngördüğü görülüyor. XRD, son 24 saatte yüzde 4,08 düşüşle 0,05299 dolardan işlem görüyor.

Solana ve Ethereum İçin Beklentisini Paylaştı 

Dahası Inmortal, Solana‘nın (SOL) geçmişte destek görevi gören 50 dolar seviyesinin yeniden test edilmesinin ardından 64 doları geri alabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Analist “Bu dip seviyelerin yeniden test edilmesi önemli bir alım fırsatı sunacak. Önce 50 dolar sonra 64 dolara ulaşabilir miyiz” dedi.

SOL, son 24 saatte yüzde 1,9 artışla 60,51 dolardan, yani analistin öncelikle olarak test edilmesini beklediği seviyenin üzerinde ancak verdiği hedef seviyenin yakınında işlem görüyor. Analistin beklentisinin gerçekleşebilmesi için altcoin’in öncelikle 50 dolar seviyesine düşmesi gerekiyor.

Inmortal son olarak en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) yukarı yönde büyük bir hareketten önce muhtemelen düşeceğini söyledi. Analist ETH’yi yorumlarken “Fikrimiz doğru. Zamanlamanız yanlış. ETH daha iyi performans mı gösterecek? Evet. Ama önce yatırımcılarının sabrını sınayacak” ifadelerini kullandı.

Analistin grafiğine bakıldığında ETH‘nin önümüzdeki yılın ilk yarısında 3 bin 600 dolar seviyesine büyük bir ralli yapmadan önce yaklaşık bin 600 dolara düşeceğini öngördüğü görülüyor. Ethereum bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,92 artışla 2 bin 92 dolardan işlem görüyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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