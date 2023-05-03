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Bugün 3 Mayıs Çarşamba ve kripto para yatırımcıları için tam anlamıyla büyük bir gün olacak. Önemli gelişmelere gebe olan piyasalarda volatilite ciddi anlamda artacak. Hayır tek kritik gelişme Fed toplantısı değil bugün çok daha fazlası var. İşte olacaklar ve dikkat etmeniz gerekenler.

Bankacılık Krizi

Bugün saat 16:30’da ABD hisse senedi piyasaları yeni işlem gününe başlayacak ve herkesin gözü bankacılık hisselerinde olacak. 5 bankanın hissesi 2 Mayıs (dün) kapanışında %16’nın üstünde %30’a kadar değer kaybetti. Bu Biden yönetimi için endişe verici.

Eğer bugün de aynı hisseler düşüşüne devam ederse buna “dejavu” diyeceğiz. Önce hisseler birkaç gün daha düşecek sonrasında ismini muhtemelen ilk defa duyacağımız beşinci, altıncı ve yedinci ABD bankalarının da açık artırmaya çıkarıldığını göreceğiz. JP Morgan çok büyük, fakat tüm ABD bankalarını kurtaracak kadar değil.

Eğer bankacılık tarafındaki kriz devam ederken 16:30’daki açılışın ardından Bitcoin fiyatının bir miktar yükseldiğini görebiliriz. Fakat burada önemli olan akşam Fed’in alacağı karar olacak. Bankacılık krizinin derinleştiği ortamda Fed belki de faiz artırımından vazgeçecek ve tavanı açıklayacak.

Dün Beyaz Saray’dan gelen açıklama faiz artışlarının bankacılık krizini derinleştirdiği yönündeydi.

İstihdam Değişimi

Bugün 15:15’te ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi gelecek. Beklenti 145.000 ve beklenti üstü gelen veri Tarım Dışı İstihdam’ın da yüksek gelebileceğine yorulur. İstihdamın güçlenmesi ekonomideki canlılığı destekler ve Fed’in elini güçlendirir. Fed daha fazla faiz artışı için ekonominin sınırlarını zorluyor.

Bu veri beklenti veya altında gelmeli. Bitcoin fiyatında devasa dalgalanmalara neden olması beklenmiyor.

Hizmet PMI

ABD Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri endeksi bugün 16:45’te açıklanacak. Beklenti 53,7 ve önceki veri 52,6 seviyesindeydi. Veri eğer 50’nin üstündeyse bu alandaki ekonomik büyümeye işaret eder. 50’nin altında 3 ay üst üste açıklanan rakam ise alandaki ekonomik daralmayı vurgular.

Bilançolar güçlü geldiği için BTC satışlarla karşılaşmıştı. Eğer PMI verileri de yüksek gelmeye devam ederse bu Fed’i cesaretlendireceği için Bitcoin fiyatında yeni satışlar getirebilir. En azından önceki ay gelen veriye yakın bir rakam açıklanırsa bu pozitif kabul edilebilir. Altında gelecek veri ekonomideki sallantının ve resesyon riskinin devam ettiğini gösterir. Fed’i baskılayacağı varsayımıyla dolar endeksini zayıflatacaktır.

Avalanche Summit

Bugünün en önemli gelişmelerinden biri Avalanche etkinliği olacak. Burada Google, Amazon veya diğer dev şirketlerle alakalı yeni ortaklıkların açıklandığını görebiliriz. Belki de sürpriz konuklar bu açıklamaları yapar?

Yatırımcılar yarın AVAX fiyatında olası pozitif haberlerin etkisiyle yükseliş görebilir. Avalanche cephesinden gelecek haberler önemli olacak.

Fed Toplantısı ve Powell

Akşam 21:00’da Fed faiz kararı açıklanacak. Beklenti 25bp artış yönünde. Eğer aşağıdakilerden bir veya birkaçı olursa kripto paralarda hızlı yükseliş göreceğiz.

Karar notunda faiz artırımı olmaması.

Faiz tavanının yaklaştığına dair sinyaller

Faiz tavanı ilanı

Aşırı sıkılaşma risklerinin artık daha yakından izlendiği

Bu kararın ardından 30 dakika geçtikten sonra Powell önemli açıklamalarda bulunacak. Bankacılık krizinin kontrol altında olduğu söylemleriyle Mart ayını geçiştirmiş olsa da FRB satışı sorunların çözülmediğini gösteriyor. Powell artık daha büyük kartları oynamalı. Yukarıdaki 4 madde veya bunları ima eden açıklamaları görmemiz Bitcoin için hızlı yükseliş döneminin başlangıcı olabilir.