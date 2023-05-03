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  •   Altcoin Dirence Çarptı ve 0,315 Dolara Kadar Düşebilir! En Büyük 20 Kripto Arasında!

Altcoin Dirence Çarptı ve 0,315 Dolara Kadar Düşebilir! En Büyük 20 Kripto Arasında!

Altcoinlerdeki düşüş devam edecek mi? Popüler altcoin neden dip desteğe kadar düşüş sinyali gönderiyor?
02:00
3 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin beklenen ilgiyi görmediği ve kar satışlarıyla karşılaştığı için 30.000 doları aşamıyor. BTC cephesindeki zayıflık altcoinlerde çok daha büyük erimelere neden oluyor. Zaten yeterince yükselemeyen çok sayıda altcoin kral kripto para biriminin 30.000 doları aştığı süreçte neredeyse hiç kazanım elde edemedi. Şimdi de düşüşünün bedelini ödüyorlar.

Altcoinler Neden Düşüyor?

Yükselişte artan Bitcoin hakimiyeti altcoinlerdeki yükselişi sınırlandırmıştı. Çok sayıda altcoin bu dönemde cılız artışlar görürken son Bitcoin düşüşünde hızla karlarını siliyor. Kral kripto para biriminin 31.000 doları geçtiğimiz ay test ediği altcoinlerin önemli bölümü için hiçbir anlam ifade etmedi. Daha da kötüsü, düşüşü sebebiyle son kazançlarını da siliyorlar.

Birçok altcoin direnç bölgesinden yediği retler nedeniyle düşüş kurulumları oluşturuyor. Eğer yarın Bitcoin fiyatı ciddi bir toparlanma görmezse altcoinler için zorlu süreç başlayacak. Bunların başında da Cardano (ADA) geliyor.

Cardano (ADA) Yorum

ADA fiyatı, uzun vadeli bir dirençten çıkamamanın yanı sıra kısa vadeli bir formasyondan da düştü. Bu, düşüş fiyat eğilimini sağlamlaştırıyor. ADA token fiyatı, uzun vadeli haftalık zaman dilimi okumalarının da gösterdiği gibi, son iki hafta içinde keskin bir düşüş yaşadı.

Bu durum, bir önceki dönemin tüm artışını silen bir tür yutan mum oluşturdu. Bu düşüş formasyonunun teyidi, bir önceki dönemin açılışının altında bir kapanışla gelir. Ayrıca, bu mum çubuğu ADA fiyatının 0,425 dolarlık önemli yatay bölgenin altına düşmesine neden oldu. Bu kritik bir gelişmedir çünkü bir önceki kırılmanın geçerli olmadığını gösterir.

Sonuç olarak, destek olarak hareket etmek yerine, 0,425 dolarlık alan şimdi tekrar direnç olarak hizmet edecektir. Bu durum özellikle geçen hafta belirginleşti. Sıçramaya rağmen, ADA fiyatı 0,425 dolarlık alanı geri alamadı, bunun yerine direnç olarak doğruladı.

Dolayısıyla, daha önce tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yerinde olan azalan bir direnç çizgisinden çıkmasına rağmen, son fiyat hareketi düşüş eğilimine işaret ediyor. Bu düşüş devam ederse, bir sonraki en yakın destek alanı ortalama 0,315 dolar olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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