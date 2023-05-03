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  •   Bitcoin’de Devasa Boğa Sinyali! Geçmişte 5 Kez Yaşandı! Birçok Kez Bilen Analist Kanıt Sundu!

Bitcoin’de Devasa Boğa Sinyali! Geçmişte 5 Kez Yaşandı! Birçok Kez Bilen Analist Kanıt Sundu!

Kripto para analisti TechDev, en büyü kripto para Bitcoin'in (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) doğru "parabolik bir yükseliş" için hazırlanıyor olabileceği görüşünde.
08:26
3 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü kripto para analisti TechDev, tarihi bir sinyalin yandığını belirterek en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) doğru “parabolik bir yükseliş” için hazırlanıyor olabileceğini iddia etti. İşte analistin BTC için ortaya koyduğu öngörüsü.

Geçmişte 5 Kez Yaşandı

Anonim kripto para analisti TechDev, Bitcoin’in küresel likidite döngülerini takip etme eğiliminde olduğunu belirterek, bunu Çin’in 10 yıllık tahvillerini (CN10Y) ABD Dolar Endeksi‘yle (DXY) karşılaştıran bir grafikte gösterdi.

Analiste göre, CN10Y/DXY grafiği şu anda geçmiş verilerde yeni Bitcoin boğa koşularının başlangıcına işaret eden önemli bir yükseliş sinyali veriyor:

Sarı oklar blok ödülü yarılanması (halving) tarihleri değil. Bunlar, Bitcoin’de yeni zirvelere doğru her parabolik yükselişten önce gelen likidite sinyalleri.

TechDev, özel olarak gerçekleşen söz konusu likidite olayının CN10Y/DXY‘nin 60 haftalık hareketli ortalamasının (MA) üzerine çıkmasıyla olduğunu ifade ederek “Çin’in likidite dürtüsüyle bağlantılı ve geçmiş veriler ışığında yaklaşık 3,5 küresel likidite döngüsüne öncülük etti. Bu oran BTC’nin grafiğinin adeta ters döndürülmüş bir versiyonu gibi görünüyor.” dedi.

Analist ayrıca CN10Y/DXY grafiğini yakından takip ettiğini, zira 60 haftalık hareketli ortalamanın altına düşme ihtimalinin bulunduğunu ve bunun olmasının yükseliş sinyali iptal edeceği konusunda da yatırımcıları uyardı.

Bitcoin’de Son Durum

En büyük kripto para BTC, bu yazının hazırlandığı sırada 28 bin 509 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre en büyük Bitcoin’de Devasa Boğa Sinyali Geldi! Geçmişte 5 Kez Yaşandı! Birçok Kez Bilen Analist Kanıt Sundu! son 24 saatte 0,55 düşerken, geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2,4 yükseliş gösterdi.

TechDev, bu ayın başında birden fazla teknik göstergenin Bitcoin’in 2015 boğa piyasasını taklit edebileceğini gösterdiğini söylemiş, bu döngünün bir sonucu olarak BTC’nin yaklaşık iki yıl içinde 200 doların altından 20 bin dolara yükseldiğini hatırlatmıştı.

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