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Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarını Canından Bezdirmişti! Nefret Edilen O İsim Adaya Veda Edebilir!

2024'te ABD'de kripto para piyasasının düzenleyici görünümünde önemli bir değişim yaşanabilir. İşte detaylar...
09:32
3 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2024’te ABD’de kripto para piyasasının düzenleyici görünümünde önemli bir değişim yaşanabilir. Başkan Gary Gensler’in görev süresi 2026’nın Haziran ayında dolacak olmasına rağmen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) dümeninde gelecek yıl yeni bir ismin olacağı iddia ediliyor.

Gary Gensler, Maryland Senato Koltuğu İçin Yarışacak

Bilindiği gibi Gary Gensler, çalışma tarzı ve SEC‘in kripto para piyasası üzerindeki sert düzenleyici duruşundan dolayı ağır eleştirilerle karşı karşıya ve muhtemelen kripto para yatırımcılarının nefret ettiği isimlerden biri.

Maryland Senatörü Ben Cardin‘in emekliye ayrılacak olmasının ardından Gensler’in Senato adayı olacağına ilişkin spekülasyonlar yapılmaya başlandı. New York Times’ın haberine göre Senatör Cardin, 2024 seçimlerinde Senato için adaylığını koymayacak. Cardin’in ardından ABD’nin Maryland eyaletinin Baltimore kentinden Gensler’in aday olacağı ve Maryland’ı temsil ettiği koltuk için yarışacağı yönünde spekülasyonlar yapılıyor.

Messari’nin Kurucu Ortağı Gensler’e Karşı Kampanya Yürüteceğini Açıkladı

Önde gelen kripto para araştırma şirketi Messari’nin kurucu ortağı ve CEO’su Ryan Selkis’e göre Gensler, ABD Hazine Bakanı olma şansının düşük olduğunu gerekçe göstererek Senato koltuğu için adaylığını açıklayacak. Gensler’i dürüst olmayan bir kamu figürü olarak nitelendiren Selkis, eyaletin daha iyi bir temsilci hak ettiğini belirterek şunları söyledi:

Başkan Gensler’in ABD Hazine Bakanı olma şansı sıfır olduğu için Maryland’de Ben Cardin’den boşalan Senato koltuğuna oturmak için aday olması muhtemel. Ona karşı aktif bir kampanya yürüteceğim çünkü o dürüst olmayan bir kamu figürü ve Maryland daha iyisini hak ediyor.

Gensler, kısa bir süre önce Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde SEC’in kripto para piyasası üzerinde gözetimi ve denetimi konusunda Kongre üyelerinin yoğun sorgusuyla karşı karşıya kalmıştı. Komite Başkanı Patrick McHenry, SEC’in yaptırım eylemleri başlatırken düzenleyici çerçeve konusunda netlik sunmadığını belirterek Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarını Canından Bezdirmişti! Nefret Edilen O İsim Adaya Veda Edebilir! dünyasının yanında yer almıştı.

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