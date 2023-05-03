Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerde nefesler tutuldu ve tüm gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı kritik faiz kararına çevrildi. İşte Fed faiz kararına ilişkin beklentiler.

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Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerde nefesler tutuldu ve tüm gözler ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) bugün açıklayacağı kritik faiz kararına çevrildi. Fed yetkililerinin bu hafta politika faizini son bir artırıp 40 yılın en agresif faiz artış döngüsüne ara vermesi bekleniyor.

Fed’İn Faizi 25 Baz Puan Artırılması Bekleniyor

Fed, 2 günlük FOMC toplantısının ardından bugün TSİ 21.00’da faiz kararını açıklayacak. Merkez bankasının politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 ila yüzde 5,25 aralığına çıkarması ve böylece politika faizini son 16 yılın zirvesine getirmesi bekleniyor.

CME’nin FedWatch aracına göre Fed, politika faizini yüzde 87,4 ihtimalle 25 baz puan artıracak. Yüzde 12,6 ihtimalle ise sabit tutacak.

Piyasa uzmanları ve analistleri, ekonomik verilerdeki yumuşama işaretleri ve kredilerde sıkılaşmanın Fed yetkililerinin faizin yeterince kısıtlayıcı seviyede olduğu konusunda uzlaşmasına yardımcı olmasını beklerken, enflasyonun hala yüksek seyretmesi nedeniyle Jerome Powell Başkanlığındaki Fed yetkililerinin seçenekleri açık tutmak isteyebilecekleri konusunda uyarıyor.

Bloomberg Economics’in şef ekonomisti Anna Wong yaşanan bankacılık krizine rağmen enflasyonun öncelikli konu olmaya devam etmesini ve 25 baz puanlık faiz artışıyla politika faizinin yüzde 5 – 5,25 aralığına çıkacağı tahminini paylaştı. Wong’a göre Powell, 21.30’da başlayacak olan basın toplantısında şahin bir konuşma yapacak ve enflasyonun hala yüksek olduğu, gerekirse tekrar faiz artırımı yapmaktan çekinmeyeceklerini söyleyecek.

Faizi 2022 yılının Mart ayından bu yana artıran Fed’in 22 Mart’taki son toplantıda politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4,75 – 5 aralığına yükseltmişti. Karar sonrası yayımlanan projeksiyonlar, çoğu Fed yetkilisinin faiz artışına ara vermeden son bir artıştan yana olduğunu göstermişti. Bazı yetkililer de daha fazla artış yapmadan atılan adımların ekonomiye etkisini görmek için beklemek istediklerini belirtmişti.

Enflasyon İnatçı Biçimde Yüksek Kalmaya Devam Ediyor

Enflasyon inatçı biçimde yüksek kalmaya devam etmesi ise patlak veren ve birden fazla bölgesel bankanın iflasına neden olan bankacılık krizinin önüne geçmeye devam ediyor. Fed’in favori enflasyon göstergesi son toplantıdan bu yana tahminlerden daha yüksek gelirken, enflasyon beklentileri de yükselmiş oldu.

Kritik Fed faiz kararı öncesi en büyük kripto para Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,01 yükselişle 28 bin 611 dolardan işlem görürken, en büyük altcoin Ethereum (ETH) ise son 24 saatte yüzde 1,82 yükselişle bin 865 dolardan el değiştiriyor. Analistler, faiz kararı öncesinde ve sonrasında kripto para piyasasındaki volatilitenin yüksek olacağı konusunda uyarırken, piyasalar için Powell’ın yapacağı açıklamaların belirleyeceği olacağı üzerinde duruyor.