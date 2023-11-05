Bitcoin’e (BTC) Üç Farklı Analitik Şirketinden Rapor: Çok Ses Getirecek!

Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Bitcoin (BTC) işlem hacminde kayda değer bir artış yaşadı ve bu da yükseliş fiyat eğilimine katkıda bulundu. Artan hacmin önemli bir kısmının belirli bir işlem diziniyle ilişkilendirildiği belirtiliyor.

Bitcoin’de Analitik Raporları

Analitik platformu IntoTheBlock’un son paylaşımı, Bitcoin’de son birkaç gündeki son fiyat artış trendlerine açıklık getiriyor. Elde edilen analiz verileri, fiyat artışlarının esas olarak artan işlem faaliyetlerinden kaynaklandığını ve bunun da daha yüksek işlem hacimlerine yol açtığını gösterdi.

Türev hacminin katkısının nispeten daha az olduğu belirtiliyor. Paylaşılan grafiklere göre, Bitcoin’in sürekli takaslardaki açık pozisyonlarının piyasa kapitalizasyonuna (OI/MC) oranı geçen yılın en düşük seviyelerine yakın kalıyor.

Bu durum fiyat trendlerini etkileyen işlem hacminin spot işlemlerin kaynaklandığını gösteriyor. Ayrıca fiyat eğiliminin kaldıraçlı türev işlemlerinden ziyade normal talepten etkilendiği anlamına gelebilir.

Santiment’ten Kritik Rapor

Bir diğer kripto para analitik platformu Santiment’teki Bitcoin hacim grafiği ve Coinglass’taki Açık Faiz grafiği şu anda benzer değerler gösteriyor.

Santiment’in hacim tablosu yaklaşık 15,2 milyar dolarlık bir rakam gösteriyordu. Özellikle, son birkaç gün içinde işlem hacminde son zamanlarda bir düşüş olduğunu gösteriyor. Bu durumun aksine, Coinglass’taki açık faiz grafiği aynı anda yaklaşık 15,4 milyar dolarlık bir değer gösterdi. Ancak OI hacmi yükseliş eğilimi sergiliyor.

Bitcoin için günlük fiyat trendi grafiği, son birkaç gün içinde yakın zamanda yaşanan bir düşüşü ortaya koyuyor. 3 Kasım’da fiyat yaklaşık %1 düşüş kaydetti.

Yaşanan düşüş, önceki işlem döneminde %1’in üzerinde benzer bir düşüşün ardından geldi. Bu düşüşlere rağmen Bitcoin fiyatının 34.000 dolar fiyat aralığında kaldı.

Sonuç olarak Bitcoin’de işlem hacmindeki artış, spot işlemlerden kaynaklanırken, kaldıraçlı türev işlemlerin etkisi düşük, fiyat trendi normal talep ve spot işlemlerle şekilleniyor.