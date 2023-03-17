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Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %30’u aşan bir değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte de %7’ye yakın bir yükseliş kaydetti ve yeniden 26.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatte ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), 26.000 Dolar Seviyelerini Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %30’u aşan bir değer artışı kaydetmesinin ardından son 24 saatte de %7’ye yakın bir yükseliş kaydederek 26.500 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1730 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Piyasadaki yükseliş ivmesinin de etkisiyle gün içerisinde sert yükselişler yaşayan Stacks (STX), ImmutableX (IMX), Neo (NEO) ve Fantom (FTM) CoinMarketCap’in güncel verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışları kaydeden kripto varlıklar oldu. Öte yandan Kava (KAVA), Synthetix (SNX), GMX ve Maker (MKR) ise yine CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlı değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.