Bu gelişme BNB yatırımcıları için müjde olsa da rakip altcoinin canını fazlasıyla sıkabilir. Tekelleşmenin sonu geliyor mu?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim gücüne göre en büyük kripto para borsası olan Binance, en büyük altcoinlerden birine rakip olacak. Bugün akşam saatlerinde yapılan duyuruya göre kripto para borsalarının kralı önemli bir adım atıyor. Peki rakip olacağı altcoinin bundan sonraki durumu ne olacak? Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor? Akşam gelen duyurunun detayları ve daha fazlası.

Binance Oracle Nedir?

Hem spot hem de türev piyasalarda %50’nin üzerinde hacme ulaşan kripto para borsası Binance bugün büyük haberi verdi. Binance, blockchain uygulamalarının gerçek dünya verilerine bağlanmasını sağlamak için bir Oracle çözümü başlattı. BNB Chain ekosistemi Binance Oracle’ı kullanan ilk blockchain olacak.

Binance Oracle adlı bir oracle hizmeti yayınlayan borsa önemli bir adım attı. BNB Chain yatırım direktörü Gwendolyn Regina konuyla ilgili şunları söyledi;

“Binance Oracle, kapsamlı doğruluk ve erişilebilirlik özelliklerine sahip istikrarlı, güvenilir ve verimli bir Oracle ağı sunarak Web3’e önemli bir katkıda bulunacak”.

Oracle çözümü, merkezi olmayan finans sektöründeki uygulamalar gibi uygulamaların ihtiyaç duyduğu off-chain verileri bir araya getirecek. Binance Oracle, blockchain uygulamalarına veri akışlarını güvenli bir şekilde imzalamak için kullanılacak bir tür kriptografik araç olan “threshold signatures” modelinden yararlanacak. Bu kriptografik mekanizma, veri akışlarında tek bir hata noktası olmamasını sağlayacaktır.

Chainlink Haberleri

Bu gelişme Web3, blockchain ve Binance için güzel. Ancak Chainlink yatırımcılarının morali bozulacak. Bu sürümle Binance, birçok farklı blok zincirinde 690.000’den fazla aktif kullanıcıya hizmet veren bir oracle ağı olan Chainlink’in büyük ölçüde hakim olduğu bir alana girmiş oldu. Binance tarafından atılan son adım bu alanda tam anlamıyla tekelleşen Chainlink (LINK) için oldukça olumsuz bir gelişme oldu.

LINK token fiyatı yazı hazırlandığı sırada 7,25 dolardan alıcı buluyor. Maksimum 1 milyar arza sahip olan Chainlink bunun %49’unu dolaşıma soktu. Dolaşım miktarına göre 3,559 milyar dolar piyasa değerine sahip olan altcoin en büyük 22’nci kripto para konumundadır.