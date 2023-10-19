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  •   Yüzde 4.436 Yükseliş Beklentisi! SHIB 0,01 Dolar Olacak Mı? Makinelerden 2050 Yılına Kadar Fiyat Tahmini!

Yüzde 4.436 Yükseliş Beklentisi! SHIB 0,01 Dolar Olacak Mı? Makinelerden 2050 Yılına Kadar Fiyat Tahmini!

Özet

  • SHIB'in 0.01 dolar fiyat seviyesine ulaşması zor olabilir.
  • SHIB'in gelecekteki fiyat tahminlerine göre, uzun vadeli yatırım potansiyeline sahip.
  • Shibarium ve ortaklıklar gibi etmenler SHIB'in yükselme şansını artırabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:20
19 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Shiba Inu’nu (SHIB) dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken altcoin’in popüler yapısı ve geliştiricilerinin ekosistemi destekleyen yenilikler yaratma konusundaki yoğun çalışmaları göz önüne alındığında, bu kripto paranın bir gün 0.01 dolarlık bir fiyata ulaşıp ulaşamayacağı sorusunun sorulmasına sebep oluyor.

Shiba Inu, Ağustos ayının ortasında Shibarium lansmanının duyurulmasının ardından 0,00001119 dolara ulaşmıştı. Geçmişte ise 0,0000819 dolar ile zirve yaptığı 2021 yılının Ekim ayı düşünüldüğünde keskin ve yukarı yönlü hareketler yapma potansiyelini her zaman yatırımcılarına yansıtmıştı.

Shiba Inu Fiyat Tahmini

SHIB, bir gün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği büyük bir merak konusu olan 0,01 dolardan önemli ölçüde uzak bir seviyede işlem görüyordu. Bu durum, düşünüldüğünde kripto paranın bahsedilen seviyeye yaklaşmak konusunda uzun bir yolu olduğu anlamına geliyor. Bunun yanı sıra, Shibarium’un gün geçtikçe daha ileri noktalara ulaşması, bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından genel olarak benimsenmesi, kullanımın çeşitlendirilmesi ve altcoin özelinde büyük ortaklıklar kurulması da olmak üzere bazı etmenler yükselişi destekleyebilir.

Önde gelen kripto analiz platformu CoinCodex tarafından kullanılan yapay zeka algoritmaları eğer doğru tahminler üretebiliyorsa, Shiba Inu için yakın bir zaman dilimi içerisinde veya daha net bir süre belirtmek gerekirse önümüzdeki on yıllık süreçte 0,01 dolar pek de mümkün görünmüyor. Ancak buna rağmen gelecekteki fiyatı konusunda yükseliş tahminleri devam ediyor.

Coindex verilerine göre belirli zaman aralıklarında kademeli olarak yükseliş yaşayacak. Bunları tarihsel olarak sıralayacak olursak SHIB fiyatını 18 Ekim 2024’te 0,00001450 dolar (%115,65 artış), 31 Aralık 2025’te 0,00002136 dolar (%217,67 artış), 30 Aralık 2030’da 0,00005301 dolar (%688,37 kazanç), 27 Aralık 2040’ta 0,000179 dolar (%2.562,12 artış) ve son olarak da 2050 yılında 0,000305 dolar (%4.436,02) olacak.

Shiba Inu Fiyat Analizi

Yazım saati itibariyle Shiba Inu 0,00000673 dolar fiyatla işlem görüyordu ve bu ki bu da son 24 saatte %0,41’lik bir düşüşe işaret ediyordu. Bu düşüş, yedi günlük hesaplamalara göre ise %2,09 olarak görülüyordu.

Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, Shiba Inu belki de bir gün 0,01 dolar fiyat seviyesine ulaşabilir veya ulaşmayabilir. Buna rağmen bahsedilen seviyeye ulaşamasa bile, algoritmalar onun parlak bir geleceği olacağını öngörüyor. Bu öngörüler ışığında kripto paranın fiyatında önemli bir artış yaşanabilir ve yatırımcılarını memnun edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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