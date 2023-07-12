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SON DAKİKA! Bitcoin ve Altcoinler’in Beklediği Enflasyon Verileri Açıklandı! Şimdi Ne Olacak?

Özet

  • Küresel piyasalarla birlikte Bitcoin (BTC) ve altcoinler'in de beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı.
  • ABD'de Haziran manşet enflasyon verisi, beklentilerin altında gelerek yüzde 3 olarak gerçekleşti.
  • Haziran çekirdek enflasyon verisi beklentilerin altında kalarak yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
15:32
12 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoinler‘in beklediği ABD enflasyon verileri az önce açıklandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Temmuz ayı toplantısından önce alınan son enflasyon verileri beklentilerin altında kaldı.

Kritik ABD Enflasyon Verileri Açıklandı

Manşet enflasyonun Haziran ayında son iki yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,1’e düşmesi bekleniyordu. ABD’de Haziran manşet enflasyon verisi, beklentilerin altında kalarak yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Öte yandan değişken gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyonunun yüzde 5,3’ten son 18 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 5’e düşmesi bekleniyordu. Nitekim Haziran çekirdek enflasyon verisi beklentilerin altında kalarak yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. Piyasa analistleri, fiyat endeksine bağlı olarak çekirdek enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da düşmesini ve yüzde 3,5 ile yüzde 4 arasına düşebileceğini umuyor.

Yatırımcılar, bugün açıklanan tüketici enflasyonu verilerinin ardından yarın saat 15.30’da açıklanacak üretici enflasyonu (ÜFE) verilerini takip ediyor olacaklar.

Enflasyon Verilerinin Bitcoin ve Altcoin’ler Üzerindeki Potansiyel Etkisi

Fed’in Temmuz ayı toplantısından önce açıklanan enflasyon verileri, BTC, altcoinler gibi riskli varlıklar için oldukça önemliydi. Bankacılık devi JPMorgan analistleri, enflasyonun yüzde 3 ile yüzde 3,2 aralığında gelmesinin enflasyonun düşüyor olma anlatısını desteklemeye devam edeceği, ancak Fed’i Temmuz ayı toplantısında 25 baz puan faiz artırmaktan vazgeçirmeyeceğini ancak yılın geri kalanında daha fazla faiz artışı beklentisini ortadan kaldırmak için yeterli olacağı öngörüsünde bulunarak kripto paralar gibi riskli varlıklar için mevcut tablonun kısa vadede pek de değişmeyeceği bir senaryoya işaret etmişlerdi.

Piyasa analistleri ve uzmanları, küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasının kısa süre önce açıklanan enflasyon verilerini hazmetmesini ve ardından fiyatlamasına başlamasını bekliyorlar.

ABD’deki Enflasyon Sorunu İçin Öne Çıkan 2 Görüş

Hafta başında Economist dergisinde ABD’deki enflasyon sorunu ile alakalı bir yazıda dikkat çeken iki görüş şu sıralar yoğun bir şekilde konuşuluyor. Bu görüşlerden birisi dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock‘ın araştırma departmanı müdürü Jean Boivin‘e ait. Boivin “Fed isterse enflasyonu yüzde 2’ye getirir ama bunun maliyeti yüksek olur. O yüzden yüzde 3-4 seviyelerinde kalmasını kabul edecekler.” diyerek enflasyonun kabul edilebilir seviyelere hızla yaklaştığını iddia etti.

İkinci görüş ise 2018 ile 2022 yılları arasında Fed’te başkanlık yardımcısı görevini üstlenen Richard Clarida‘ya ait. Clarida, Fed’in sürekli olarak enflasyonda yüzde 2’yi hedeflemesinden hareketle “Yüzde 2 derken, 2 değil, yüzde 2,8-2,9 da Fed’i memnun edecektir.” dedi.

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