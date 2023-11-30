Balinalar Bu Altcoin’i Borsalara Boşaltmaya Devam Ediyor! Korkulan Olacak mı?

En büyük 4’ncü altcoin XRP, gerçekleştirilen büyük balina işlemleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. 30 Kasım itibariyle altcoin’in balina aktivitesinde önemli bir artış söz konusu. Zincir üstü verilere göre özellikle bir balina birden fazla işlemde 46 milyon adetten fazla XRP’yi merkezi kripto para borsalarına aktardı. Balina aktivitesindeki artış XRP’nin fiyatındaki düşüşle birlikte geldi.

XRP’deki Balina İşlemleri

Blockchain‘lerdeki büyük hareketlilikleri takip ederek herkese açık olarak paylaşan Whale Alert platformu, kısa süre önce XRP’ye yönelik balina işlemlerini gösteren son verileri paylaştı. Whale Alert’in özellikle paylaştığı iki balina işlemi XRP dünyasından büyük ilgi gördü.

İlk işlem 4wf7e… ile başlayan anonim bir cüzdan adresi tarafından gerçekleştirildi ve 15.29 milyon dolar değerinde 25.10 milyon adet XRP merkezi kripto para borsası Bitstamp‘a aktarıldı. Buna ek olarak, yatırımcıların dikkatini çeken ikinci işlem ise 18.50 milyon adet XRP’nin başka bir merkezi kripto para borsası olan Bitso‘ya aktarılması oldu. Dahası söz konusu cüzdan adresi Meksika merkezli kripto para borsası olan Bitso’ya da XRP aktarımı yaptı.

XRP’nin kripto para borsalarına aktarılmasının ardından altcoin’in fiyatında da hafif bir düşüş kaydedildi. XRP’nin fiyatındaki bu düşüş son günlerde balinaların ellerindeki XRP’leri merkezi kripto para borsalarına boşaltılmasıyla birlikte gerçekleşiyor gibi görünüyor.

XRP’nin Fiyatındaki Düşüş: Altcoin İçin Sırada Ne Var?

XRP’nin fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,51 oranında düşerek 0,6048 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in fiyatı son 7 günde ise yüzde 1,06’lık hafif bir düşüşle karşı karşıya.

Popüler altcoin için sırada ne olduğu merak edilip, konuşulurken önde gelen kripto para analistlerinden Dark Defender‘in XRP öngörüsünün gerçekleştiği görülüyor. Kripto para analisti bundan önce XRP’nin ilk dalgayı tamamlayarak 24 Kasım’da 0,66 dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini belirtmişti. Nitekim bu öngörüsü gerçekleşti. Dark Defender’ın öngörüsünün ikinci ayağında ise XRP’nin kısa vadede 0,83 dolara ulaşmak için 0,75 dolar seviyesini hedefleyeceği yönünde.