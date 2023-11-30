Kripto Para

Dogecoin Savunucusu Elon Musk Bu Hamleyle Gündemde! Destek Beklenmeyen Yerden

Özet

  • Dogecoin savunucusu Elon Musk ifade özgürlüğüne vurgu yaptı.
  • Kendisine yönelik finansal baskıyı asla kabul etmeyeceğini belirtti.
  • En büyük destek X CEO’su’ndan geldi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Sosyal medyanın sürekli gelişen ortamında, Dogecoin tutkunu Elon Musk ve X sosyal medya platformu kendilerini ifade özgürlüğü konusunda hararetli bir tartışmanın merkezinde buluyor. Antisemitik içerikle ilgili endişeler nedeniyle reklam verenler platformdan çıkarken, X CEO’su Linda Yaccarino’dan Dogecoin tutkunu Musk’a destek geldi. Yaccarino, platformun kullanıcılara ifade özgürlüğü tanıdığını belirtti.

İçerikler
Dogecoin Tutkunu Elon Musk’ın TutumuElon Musk Reklam Verenlere KarşıYol Ayrımında Gezinmek: X’in Cesur Duruşu

Dogecoin Tutkunu Elon Musk’ın Tutumu

Elon Musk’ın olumsuz ifadeler barındıran samimi yanıtının tetiklediği reklam veren göçünün ortasında, X CEO’su Linda Yaccarino, Musk’ı ve platformun ifade özgürlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını destekledi. Musk, antisemitik içerikle ilgili endişelere yanıt olarak platformun duruşu hakkında net bir perspektif sundu ve ifade özgürlüğünün önemini vurguladı.

Yaccarino X’in, bazı insanlar için rahatsız edici olan bir bilgi bağımsızlığını mümkün kıldığını belirtiyor. X’in insanların kendi kararlarını vermelerine olanak tanıyan bir platform olduğuna dikkat çeken Yaccarino, ifade özgürlüğünün kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Bu noktada Yaccarino, X’in anlamlı işlere olan bağlılığıyla uyumlu ortaklarına ve reklam verenlere şükranlarını da sundu.

Elon Musk Reklam Verenlere Karşı

Elon Musk, kendisine finansal baskı yapmaya çalışan reklamcılara yanıt verirken sözünü sakınmıyor. Musk, The New York Times’ın DealBook Zirvesi’nde verdiği bir röportaj sırasında Disney CEO’su Bob Iger’e seslenerek teknoloji patronları ile reklamcılar arasında süregelen ve etki yaratmaya çalışan çatışmanın altını çizdi.

Kripto topluluğu içinde Elon Musk, özellikle Dogecoin topluluğundan destek buluyor. Dogecoin’in kurucusu Shibetoshi Nakamoto, belirli kuruluşlar tarafından sürdürülen “ezen ve ezilen” ideolojisini küçümsediğini ifade etti. XRP yanlısı avukat John Deaton, Musk’ın yorumlarını övdü ve XRP topluluğunun takdirini kazandı.

Yol Ayrımında Gezinmek: X’in Cesur Duruşu

X, reklam verenlerin endişeleri arasında ifade özgürlüğünü korumanın karmaşık zemininde bir anda kendini buldu. Ancak platform ve Musk sağlam duruşlarıyla dikkat çekti. Bu çatışma, açık diyaloğu teşvik etmek ve içerik moderasyonu ile ilgili sorumlulukları ele almak arasındaki zorlu dengenin altını çizdi.

Elon Musk, X ve reklam verenler arasında gelişen dramda, teknoloji ve kripto toplulukları ifade özgürlüğü hakları için verilen savaşı yakından izliyor. Sonuç, paydaşların endişelerini ele alırken canlı bir topluluğu sürdürmenin karmaşıklıklarıyla boğuşan sosyal medya platformlarının gelecekteki yörüngesini şekillendirebilir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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