2026’nın En İyi Kripto Cüzdanı: Saklama Hizmeti Sunan ve Kontrolü Kullanıcıya Bırakan Cüzdanlar

2026’da en iyi kripto cüzdanını seçerken önce varlıkların kontrolünün kimde olacağına karar vermek gerekiyor. Çünkü bu tercih, işlemleri kimin onaylayacağını ve cüzdana erişim kaybedildiğinde kurtarma sürecinin nasıl işleyeceğini belirliyor. CEX.IO Wallet, Trust Wallet, Zengo, Core ve Exodus’u hesaba erişim, kurtarma yöntemleri, desteklenen ağlar, itibari para işlemleri, takas, mobil ve masaüstü kullanım, Web3 erişimi ve varlıkları yeniden bir borsaya ya da banka hesabına aktarma olanakları açısından karşılaştırdık.

CEX.IO Wallet, hesabın genel kullanım olanakları bakımından ilk sıraya yerleşirken özel anahtarların kontrolünü kullanıcıya bırakan diğer dört cüzdan, doğrudan blokzincir kontrolünde öne çıktı. Dolayısıyla sıralama, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını yansıtıyor. Kripto varlıklarını alım satım hizmetleriyle bağlantılı biçimde yönetmek isteyen biriyle özel anahtarlarını kendisi yönetip merkeziyetsiz uygulamaları kullanmak isteyen birinin beklentileri aynı değil.

1. CEX.IO Wallet

CEX.IO Wallet, kripto varlık saklamayı kullanıcıların bu varlıkları edinmeden önce ve edindikten sonra ihtiyaç duyduğu diğer hizmetlerle birleştirdiği için ilk sırayı aldı. Kullanıcılar aynı hesap üzerinden desteklenen itibari paraları veya kripto varlıkları yatırabiliyor, doğrudan satın alım yapabiliyor, Convert ile desteklenen varlıkları dönüştürebiliyor, spot piyasada işlem yapabiliyor ve harici bir adrese kripto gönderebiliyor. Bu bütünlük; banka kartı veya banka hesabı, kripto borsası ve cüzdan arasında geçiş yaparken ihtiyaç duyulan ayrı hizmetlerin sayısını azaltıyor.

Bu modeldeki temel tercih, saklama yapısıyla ilgili. CEX.IO, müşterilerin dijital varlıklarını kendi saklama hizmetini sunduğu cüzdanlarda tutuyor. Kullanıcılar, cüzdanı başka bir uygulamada bağımsız olarak geri yüklemelerine olanak tanıyan bir kurtarma ifadesini yönetmek yerine varlıklarına CEX.IO hesaplarından erişiyor. Bu düzen, kullanıcılara hesap kurtarma olanağı sunarken CEX.IO’nun çekim kontrolleri, doğrulama adımları ve adres gereklilikleri uygulamasına da imkân veriyor.

Kontrolün kullanıcıda olduğu bir cüzdan ise sahibine aracı kuruma karşı daha fazla bağımsızlık sağlıyor. Ancak kurtarma bilgilerinin korunması ve işlemlerin imzalanması sorumluluğunu da doğrudan kullanıcıya yüklüyor. CEX.IO, hesap üzerinden erişimi ve borsa entegrasyonunu tercih edenlere uygun. Özel anahtarların kontrolünü vazgeçilmez görenlerin ise aşağıdaki kişisel saklama cüzdanlarını değerlendirmesi gerekiyor.

CEX.IO, bu karşılaştırmadaki diğer cüzdanlara göre itibari para işlemleriyle de daha güçlü bir bağlantı sunuyor. Kullanıcılar, bulundukları ülkeye ve hesaplarının uygunluğuna bağlı olarak kart, banka havalesi, kripto yatırma ve mevcut diğer ödeme yöntemleriyle hesaplarına para aktarabiliyor. Cüzdan, bu bakiyeleri kripto satın alma, Convert ve spot işlem hizmetleriyle buluşturuyor. Kişisel saklama cüzdanları da üçüncü taraf hizmetler aracılığıyla itibari parayla kripto alımına imkân verebiliyor. Ancak ödeme hizmetini her zaman cüzdanın geliştiricisi sunmuyor ve ücretlerin tamamını da geliştirici belirlemiyor. Bu ayrım, kriptoya giriş ve kriptodan çıkışın toplam maliyetini karşılaştırmak isteyen kullanıcılar için önem taşıyor.

Kripto yatırma ve çekme işlemlerinde geniş bir varlık ve ağ yelpazesi bulunuyor. CEX.IO, hâlihazırda 40’tan fazla blokzincirde 200’ü aşkın kripto para için yatırma desteği sunuyor. Buna rağmen kullanıcıların gönderim ve alım ağlarını eşleştirmesi gerekiyor. Örneğin Tron üzerinden gönderilen USDT ile Ethereum üzerinden gönderilen USDT farklı transfer yollarını izliyor. CEX.IO, birden fazla ağı destekleyen varlıklarda kullanıcılardan ilgili ağı seçmelerini istiyor. Böylece transfer öncesinde ağ tercihini görünür hâle getiriyor.

Cüzdanın spot işlem hizmetine doğrudan bağlanması da önemli bir avantaj. Bu özellik, yerleşik takas işlemlerini merkeziyetsiz borsalar veya likidite toplayıcıları üzerinden gerçekleştiren cüzdanlardan ayrılmasını sağlıyor. Zincir üzerindeki bir takasta ağ işlem ücreti, işlemin fiyat üzerindeki etkisi, likidite koşulları ve hizmet bedeli devreye girebiliyor. Spot işlemler ise emir defteri üzerinden gerçekleşiyor ve kullanıcılar, desteklenen emir türlerinden biriyle işlem göndermeden önce piyasa bilgilerini görebiliyor. Her yöntem her işlem için uygun olmasa da CEX.IO, varlıkları başka bir yere göndermeden borsada işlem yapma olanağı sunuyor.

Bu modelin sınırları da var. CEX.IO, genel amaçlı bir Web3 işlem imzalama cüzdanı olarak çalışmıyor. Dolayısıyla DeFi, NFT pazarları, blokzincir oyunları veya yeni kullanıma sunulan merkeziyetsiz uygulamalarla yoğun biçimde ilgilenenler, Trust Wallet ya da Core üzerinden çok daha doğrudan erişim sağlayabiliyor. Kullanıcıların bir CEX.IO kurtarma ifadesini alıp bu cüzdanı başka bir uygulamada geri yüklemesi de mümkün değil. Çekim işlemleri, hesap kontrollerine ve desteklenen ağlara bağlı kalıyor. Bu sınırlamalar, CEX.IO’nun genel hesap yönetiminde ilk sırada yer alırken kişisel saklama kategorisinde neden geride kaldığını açıklıyor.

2. Trust Wallet

Trust Wallet, bu grupta genel amaçlı kişisel saklama açısından en güçlü deneyimi sundu. Çok sayıda blokzincir ekosistemini destekliyor ve kullanıcıların kendi kurtarma bilgilerini yönetmesine olanak tanıyor. Böylece cüzdan, merkezi bir borsa hesabından bağımsız çalışabiliyor. Aynı cüzdan üzerinden Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB Smart Chain, Base, Avalanche ve çok sayıda başka ağla etkileşim kurulabiliyor. Bu da farklı ekosistemlerde varlık tutanlar için kullanışlı bir yapı oluşturuyor. Trust Wallet, cüzdan ekosisteminin genelinde hâlihazırda 100’den fazla blokzincir ağını destekliyor.

Bu geniş ağ desteği, Trust Wallet’ın CEX.IO’dan farklı bir kullanım sunmasını sağlıyor. Bir borsa hangi varlıkları ve ağları entegre edeceğine kendisi karar verirken Trust Wallet, zincir üzerindeki piyasanın çok daha geniş bir bölümüne erişim sağlayabiliyor. Kullanıcılar doğrudan cüzdan üzerinden token gönderebiliyor, merkeziyetsiz uygulamalara bağlanabiliyor, desteklenen takas işlevlerini kullanabiliyor ve Web3 hizmetleriyle etkileşime girebiliyor. Bu nedenle Trust Wallet, merkezi borsaların dışına düzenli olarak çıkan kullanıcılar için çok daha güçlü bir seçenek.

Bu bağımsızlığın karşılığında işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya ait oluyor. Kullanıcının kurtarma bilgilerini koruması, doğru blokzincir ağını belirlemesi, işlem taleplerini incelemesi ve merkeziyetsiz bir uygulamanın hangi işlemler için izin istediğini anlaması gerekiyor. Kötü niyetli bir sözleşmeyi onaylayan veya kurtarma ifadesini başkalarıyla paylaşan birinin işlemini geri çevirebilecek bir şirket bulunmayabiliyor. CEX.IO, erişim bir hesaba bağlı olduğu için hesap kurtarma konusunda yardımcı olabiliyor. Trust Wallet ise sahibinin kalıcı olarak kaybettiği özel erişim bilgilerini yeniden oluşturamıyor.

İtibari parayla satın alma süreci de farklı işliyor. Trust Wallet, kullanıcıları desteklenen kripto varlıkları satan ödeme hizmetlerine yönlendirebiliyor. Ancak bu işlemlerde hizmet kapsamı, fiyat teklifleri ve ücretleri birbirinden farklı üçüncü taraf şirketler yer alabiliyor. Bu nedenle kripto ile itibari para arasında düzenli geçiş yapan kullanıcılar, CEX.IO’yu daha bütünlüklü bulabilir. Hâlihazırda kripto sahibi olan ve blokzincir üzerinde doğrudan kontrol isteyenler ise muhtemelen Trust Wallet’ı tercih edecektir. Trust Wallet’ı ikinci sıraya yerleştirdik; çünkü kişisel saklama ve ağ çeşitliliğinde açık biçimde öne çıkarken itibari para ve merkezi borsa entegrasyonunda geride kalıyor.

Trust Wallet’ın mobil uygulamada ve tarayıcıda aynı kişisel saklama modelini sürdürmesi de olumlu bir özellik. Bu yapı, varlıklarını telefonundan yönetirken masaüstü tarayıcısı üzerinden Web3 uygulamalarına bağlananlar için pratiklik sağlıyor. Yine de geniş ağ desteği, tam olarak hangi zincirin kullanıldığını kontrol etmeden tanınmayan bir token göndermek için gerekçe sayılmamalı. Bir cüzdan onlarca ağı tanıyabilir; ancak göndericinin yine de alıcı adresin ve karşı taraftaki hizmetin desteklediği zinciri seçmesi gerekiyor.

3. Zengo

Zengo, kişisel saklamanın en zor konularından biri olan erişimi kurtarma sorununa odaklanıyor. Geleneksel cüzdanlar genellikle uyumlu yazılımlar üzerinden erişimi yeniden sağlayabilen bir kurtarma ifadesine dayanıyor. Bu model, cüzdan sahibine farklı uygulamalarda kullanılabilen bir kurtarma yöntemi sunuyor. Ancak aynı zamanda, başka birinin ele geçirmesi hâlinde cüzdanın tamamını tehlikeye atabilecek tek bir gizli bilgi oluşturuyor. Zengo ise imzalama sürecini kriptografik bileşenler arasında paylaştıran Çok Taraflı Hesaplama (MPC) mimarisini kullanıyor ve geleneksel kurtarma ifadesini kullanıcı deneyiminden çıkarıyor.

Kripto varlıkları üzerinde daha doğrudan kontrol isteyen ancak bir dizi kurtarma kelimesini yıllarca koruma konusunda rahat hissetmeyen kişiler için bu yaklaşımı ilgi çekici bulduk. Zengo; Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Tron, XRP, Litecoin, Base, TON ve Tezos dâhil olmak üzere başlıca ağ ve varlıkları destekliyor. Ayrıca WalletConnect üzerinden merkeziyetsiz uygulamalara bağlanıyor; desteklenen iş ortakları ve hizmetler aracılığıyla alım, satım, takas ve diğer cüzdan işlevlerine erişim sağlıyor.

Bununla birlikte kurtarma modelinin dikkatle anlaşılması gerekiyor. Zengo, erişimi kurtarma sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor; geleneksel kurtarma ifadesinin yerine farklı bir mimari koyuyor. Kullanıcıların bu yapıyı geleneksel bir cüzdandan otomatik olarak üstün kabul etmeden önce cihazlarının, kurtarma unsurlarının ve Zengo’nun destekleyici altyapısının rolünü anlaması gerekiyor. Tek bir kurtarma ifadesini çok sayıda uyumlu cüzdana aktarabilmeye önem verenler, Trust Wallet veya Exodus’u tercih edebilir.

Zengo, kullanıcı deneyimi bakımından da CEX.IO ile geleneksel kişisel saklama cüzdanları arasında bir yerde duruyor. Saklama hizmeti sunan bir borsa hesabına göre kullanıcıya daha doğrudan cüzdan kontrolü sağlıyor. Aynı zamanda, yazılı olarak saklanan tek bir gizli bilgiye bağımlılığı azaltmayı amaçlayan bir kurtarma yapısı sunuyor. CEX.IO, itibari para işlemleri ve emir defteri üzerinden alım satımda daha güçlü kalırken Trust Wallet daha geniş Web3 erişimi sağlıyor. Zengo’yu üçüncü sıraya yerleştirdik; çünkü kurtarma mimarisi, cüzdanı profesyonel bir borsaya dönüştürmeye çalışmadan gerçek bir soruna çözüm getiriyor.

Zengo’nun tasarımının, kullanıcıları bir sorun yaşanmadan önce erişimi kurtarma konusunu farklı bir açıdan düşünmeye yöneltmesini de beğendik. Geleneksel cüzdanlar çoğu zaman kurulum sırasında kullanıcılardan bir ifadeyi yazmalarını istiyor; ardından cihaz kaybolana kadar kurtarma konusu unutulabiliyor. Zengo ise kurtarma yapısını ürünün ayrılmaz bir parçası hâline getiriyor. Bu yaklaşım bazı kullanıcılara cazip gelirken bazılarını uzaklaştırabilir. Kurtarma sistemlerini yalnızca kullanım kolaylığına göre sıralamamak gerektiğini düşünmemizin nedeni de tam olarak bu.

4. Core

Core, başlangıçtan itibaren güçlü bir Avalanche kimliği taşıdı ve bu bağlantı bugün de cüzdanın en belirgin tercih edilme nedeni olmaya devam ediyor. Mevcut Core ürün ailesi; Avalanche C, X ve P zincirlerinin yanı sıra Ethereum, Bitcoin, Solana, Base, Arbitrum, Optimism, Polygon ve başka ağları destekliyor. Kullanıcılar Core üzerinden takas, ağlar arası köprü, portföy takibi ve Avalanche staking işlevlerinden yararlanabiliyor. Ledger uyumluluğu ise donanım cüzdanı sahiplerine ekosistemle etkileşim kurmak için bir seçenek daha sunuyor.

Avalanche entegrasyonu, bir AVAX adresini görüntülemekten çok daha fazlasını kapsıyor. Core; Avalanche staking işlemlerini, ağlar arası köprüleri, L1 erişimini, dijital koleksiyon varlıklarını ve merkeziyetsiz uygulamaları aynı ürün ailesinde bir araya getiriyor. Dolayısıyla AVAX tutan ve Avalanche uygulamalarını kullanan biri, genel amaçlı çok zincirli bir cüzdanda daha geri planda kalabilecek araçlara burada daha kolay erişebiliyor. Core ayrıca, kullanıcıların her büyük ağ için ayrı bir cüzdan tutmasına gerek kalmadan Avalanche dışındaki varlıklarını da yönetebileceği ölçüde genişlemiş durumda.

Takas ve köprü işlevleri, Core’un zincir üzerinde aktif işlem yapan kullanıcılara neden hitap ettiğini gösteriyor. Kullanıcılar Core arayüzünden ağ ve token seçebiliyor, fiyat kaymasını inceleyebiliyor ve desteklenen takas veya köprü yollarını kullanabiliyor. Bazı işlemler yine üçüncü taraf hizmetleri ve akıllı sözleşme onaylarını içeriyor. Dolayısıyla cüzdan, zincir üzerinde neler gerçekleştiğini anlama gereğini ortadan kaldırmıyor. Arayüz bu araçları bir araya getirirken işlemi imzalamadan önce ayrıntıları ve izinleri inceleme sorumluluğu kullanıcıda kalıyor.

Core’u herkese uygun bir ilk cüzdan olarak daha az ikna edici bulduk. Trust Wallet daha geniş bir çok zincirli ortam sunarken Zengo daha özgün bir kurtarma sistemiyle öne çıkıyor. CEX.IO ise itibari para ve borsa işlemlerini daha doğrudan yönetiyor. Core, Avalanche’ın kullanıcının kripto faaliyetlerinde önemli yer tuttuğu ve desteklenen diğer ağların birden fazla cüzdan uygulamasına duyulan ihtiyacı azalttığı durumlarda en güçlü seçeneğe dönüşüyor.

Bu cüzdan da kişisel saklamanın gerektirdiği dikkati zorunlu kılıyor. Kullanıcıların erişim bilgilerini koruması, ağ seçimlerini doğrulaması ve takas ya da merkeziyetsiz uygulamaları kullanırken verdikleri onayları anlaması gerekiyor. Köprü işlemleri de ek bir katman oluşturuyor; çünkü varlıklar, kendilerine özgü işlem kuralları bulunan protokoller üzerinden zincirler arasında taşınabiliyor. Bu nedenle Core genel sıralamada dördüncü olurken Avalanche odaklı kullanımda karşılaştırmamızın ilk sırasını alıyor.

5. Exodus

Exodus, masaüstü uygulamasını hâlâ cüzdan deneyiminin temel parçalarından biri olarak görmesiyle ayrışıyor. Birçok kripto cüzdanı tarayıcı eklentilerinden veya mobil uygulamalardan doğarken Exodus, mobil ve Web3 işlevlerini genişletmeden önce kimliğinin önemli bir bölümünü Windows, macOS ve Linux üzerinde portföy yönetimi etrafında oluşturdu. Bu yaklaşım, portföyünü daha büyük bir ekranda görmeyi tercih eden kullanıcılara Exodus’u değerlendirmek için bir neden sunuyor. Exodus, çeşitli işletim sistemlerinde mobil, masaüstü ve Web3 cüzdan ortamlarını desteklemeyi sürdürüyor.

Cüzdan, kişisel saklama modelini kullanıyor. Bu nedenle varlıklara erişim için gereken kurtarma bilgileri kullanıcıların kontrolünde kalıyor. Çok sayıda ağ ve varlığın yanı sıra takas ve belirli staking işlevlerini destekliyor. Portföy sunumunu, ağırlıklı olarak merkeziyetsiz uygulamalarla etkileşim için tasarlanmış cüzdanlara göre daha kolay takip edilir bulduk. Her kullanımda DeFi’yi merkeze almadan BTC, ETH, SOL ve desteklenen diğer varlıkları yönetmek isteyenler bu yaklaşımı beğenebilir.

Bununla birlikte varlık desteği zaman içinde değişiyor. Exodus, 2025 ve 2026’da Lightning Bitcoin, EOS, Fantom ve bazı eski ağlar dâhil olmak üzere çeşitli ağ ve varlıklara verdiği desteği sonlandırdı. Kişisel saklama modeli bu değişikliklerin etkisini hafifletiyor. Çünkü Exodus arayüz desteğini kaldırdığında kullanıcılar kurtarma bilgilerini veya özel anahtarlarını uyumlu yazılımlarda kullanabiliyor. Yine de bu değişikliklerin takip edilmesi gerekiyor. Bir cüzdan, anahtarların kontrolünü kullanıcıya bırakırken kendi uygulamasında hangi ağları görüntülemeye ve desteklemeye devam edeceğine karar verebilir.

Bu nokta, incelememizdeki en yararlı gözlemlerden biri oldu. Kullanıcılar bazen kişisel saklamayı, cüzdan yazılımının desteği hiç değişmeyecekmiş gibi değerlendiriyor. Oysa bu destek değişebilir. Aradaki fark şu: Anahtarlar kullanıcının kontrolünde kaldığından arayüz desteğinin kaybolması, mutlaka varlığın da kaybolduğu anlamına gelmiyor. Bununla birlikte bir cüzdan bir ağa verdiği desteği kaldırdığında kullanıcıların uyumlu yazılıma geçebilecek kadar teknik bilgiye sahip olması gerekiyor.

Exodus’u beşinci sıraya yerleştirdik; çünkü Trust Wallet daha geniş çok zincirli erişim, Zengo daha özgün bir kurtarma modeli, Core daha kapsamlı Avalanche işlevleri sunuyor. CEX.IO ise itibari para ve borsa hizmetleriyle daha doğrudan bağlantı kuruyor. Yine de Exodus’un hitap ettiği kitle oldukça net: Ağırlıklı olarak borsa işlemlerine veya DeFi’ye odaklanan bir arayüz yerine geleneksel kişisel saklama, masaüstü erişimi ve portföy yönetimi isteyen kullanıcılar.

Ücretler ve Takas Yolları Ayrı Değerlendirilmeli

Cüzdan karşılaştırmaları çoğu zaman tek bir takas ücretini belirtmekle yetiniyor. Bu da işlemin gerçek maliyetini gizleyebiliyor. Kişisel saklama cüzdanında yapılan bir takas; blokzincir işlem ücretini, işlemin fiyat üzerindeki etkisini, likidite sağlayıcı maliyetlerini ve cüzdanın ya da likidite toplayıcısının aldığı ücreti içerebiliyor. İki cüzdan aynı işlemi farklı likidite kaynaklarına yönlendirebildiği için işlem sonunda kullanıcının eline geçen miktar, ilan edilen ücret oranından daha anlamlı bir karşılaştırma sunuyor. CEX.IO’da spot işlemlere geçildiğinde farklı bir model devreye giriyor. Emir, borsa piyasasında işleme giriyor ve geçerli alım satım ücreti, blokzincir üzerinden çekim maliyetlerinden ayrı olarak gösteriliyor.

Bu ayrım, özellikle daha küçük tokenlarda veya likiditesi düşük ağlarda önem kazanıyor. Bir cüzdan, bir tokenı desteklese bile kullanıcının takas etmek istediği miktar için yetersiz likidite sunabilir. Kullanıcıların onay vermeden önce teklif edilen alım miktarını, ağ ücretini, fiyat kayması ayarını ve üçüncü taraf ücretlerini incelemesi gerekiyor. En ucuz görünen cüzdan hizmeti, tek bir işlemde farklı maliyetler biriktiğinde pahalıya gelebiliyor.

Cihazlardan Erişim ve Donanım Cüzdanı Desteği

Hangi cihazın kullanılacağı da sıralamayı etkiliyor. Kripto işlemlerini ağırlıklı olarak telefondan yapan biri Trust Wallet, Zengo veya Core’u tercih edebilir. Masaüstünden çalışan bir kullanıcı ise portföyünü incelemek için Exodus’u daha rahat bulabilir. Core ayrıca Ledger donanım cüzdanlarını destekliyor. Böylece Avalanche kullanıcıları, imzalama anahtarlarını bu amaç için tasarlanmış bir donanım cihazında tutarken arayüz olarak Core’u kullanabiliyor.

CEX.IO, cihaz erişimini donanım cüzdanıyla işlem imzalama yerine hesap kimlik doğrulaması üzerinden ele alıyor. Kullanıcılar aynı saklama hesabına web ve mobil üzerinden erişebiliyor. Kullanıcının kontrolündeki harici donanım cüzdanları ise varlık çekilebilecek ayrı hedefler olarak kalıyor. Her iki yapı da tüm kullanıcılara uygun değil. Asıl soru, cüzdanın cihaz kullanım modelinin, sahibinin önümüzdeki yıllarda hesaba nasıl erişmek ve gerektiğinde erişimi nasıl geri kazanmak istediğiyle örtüşüp örtüşmediği.

Saklama Hizmeti Sunan ve Kişisel Saklama Sağlayan Cüzdanları Nasıl Karşılaştırıyoruz?

En önemli karar; desteklenen token sayısından, uygulama tasarımından veya takas işlevlerinden önce geliyor. Kullanıcıların, varlıkların saklanmasını bir hesap sağlayıcısına mı bırakmak istediklerine yoksa kurtarma mekanizmasını ve işlem imzalama sürecini doğrudan kendilerinin mi kontrol edeceğine karar vermesi gerekiyor. Saklama hizmeti sunan bir cüzdan, hesap kurtarma olanağı ve alım satım hizmetleriyle daha sıkı entegrasyon sağlayabiliyor. Kişisel saklama cüzdanı ise sahibine zincir üzerindeki işlemlerde daha fazla kontrol veriyor ve işlem onayında bir borsaya duyulan bağımlılığı azaltıyor.

İkinci sırada erişimi kurtarma konusu gelmeli. Kişisel saklamayı seçen herkes, telefon kaybolduğunda veya bilgisayar arızalandığında cüzdana erişimin tam olarak nasıl geri kazanılacağını anlamalı. Ağ desteği de dikkatle kontrol edilmeli; çünkü bir varlığı bir zincirde destekleyen cüzdan, aynı tokenı başka bir zincirde desteklemeyebilir. Son olarak kullanıcılar, özellikle düzenli olarak itibari para kullanmayı planlıyorlarsa kriptoya giriş ve kriptodan çıkış sürecinin tamamını karşılaştırmalı.

Sonuç

CEX.IO Wallet; kripto saklamayı, itibari para yatırmayı, doğrudan satın almayı, Convert işlemlerini, spot alım satımı ve harici transferleri tek hesapta birleştirdiği için ilk sıraya yerleşti. Bu yapı, cüzdanının borsa hizmetleriyle ve hesap kurtarma olanaklarıyla yakın bağlantıda olmasını isteyen kullanıcılara uygun. Saklama modeli, en belirgin sınırlamasını da oluşturuyor: Özel anahtarları üzerinde doğrudan kontrol isteyen kullanıcıların kişisel saklama sunan bir ürün seçmesi gerekiyor.

Trust Wallet, geniş ağ kapsamı ve doğrudan Web3 erişimiyle karşılaştırmanın kişisel saklama tarafında lider konumda. Zengo, geleneksel kurtarma ifadesinden kaçınmak isteyenler için en özgün kurtarma mimarisini sunuyor. Core, diğer bazı büyük ağları da desteklerken özellikle Avalanche kullanıcıları için öne çıkıyor. Exodus ise masaüstünde portföy yönetimini tercih edenler için güçlü bir seçenek olmaya devam ediyor.

Dolayısıyla en iyi kripto cüzdanını belirlerken önce saklama modeline, ardından özelliklere bakmak gerekiyor. Kullanıcılar, işlemleri onaylama ve erişimi kurtarma süreçlerini kimin kontrol edeceğine karar verdikten sonra karşılaştırmanın geri kalanı çok daha kolay hâle geliyor.