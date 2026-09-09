Stablecoin’ler Küresel Ticari Ödemelerin Yeni Altyapısı Haline Neden Geliyor?

Muhabir bankacılık sistemi, ticaretin farklı koşullarda yürütüldüğü bir dönem için tasarlandı. São Paulo’dan Kuala Lumpur’a gönderilen bir ödeme, alıcıya ulaşmadan önce üç ya da dört aracı bankadan geçebiliyor. Her aracı banka, ek ücretler ve ödemenin tamamlanmasında gecikmeler anlamına geliyor.

Sınır ötesi ticaret yapan şirketler, son on yılın büyük bölümünde bu aksaklıkları kaçınılmaz bir maliyet olarak gördü. Çünkü geniş ölçekte kullanılabilecek güvenilir bir alternatif yoktu.

Bu maliyetin rakamsal boyutu ise pek konuşulmuyor. Ayda 500 bin dolarlık sınır ötesi ödeme yapan orta ölçekli bir ithalatçı, yalnızca transfer ücretleri ve muhabir banka masrafları için yılda 15 bin ila 35 bin dolar harcayabiliyor. Üstelik bu tutara, paranın birkaç iş günü boyunca kullanılamamasından doğan maliyet dahil değil.

Son iki yılda stablecoin’ler, spekülatif araçlardan işlevsel bir ödeme altyapısına dönüştü. Bu dönüşümde, stablecoin’leri şirketler arası günlük işlemlerde kullanılabilir hale getiren kripto ödeme altyapısındaki gelişmeler belirleyici oldu.

Mevcut altyapının sınırları

SWIFT ağı günde yaklaşık 44 milyon mesaj işliyor. Ancak mesaj iletimi ile ödemenin kesinleşmesi aynı şey değil. Sınır ötesi bir banka transferi, gönderici ve alıcının bulunduğu ülkelere bağlı olarak ortalama bir ila beş iş gününde tamamlanıyor. Muhabir banka masrafları da dahil edildiğinde ücretler genellikle işlem tutarının yüzde 3 ila yüzde 7’sine ulaşıyor.

Yurt dışındaki tedarikçilerine ayda 2 milyon dolar ödeme yapan bir işletme için bu durum, yılda 140 bin dolarlık işlem maliyeti anlamına gelebiliyor.

Gelişmekte olan pazarlarda sorun daha da büyük. Güneydoğu Asya ve Sahra Altı Afrika’nın önemli bir bölümünde muhabir bankacılık ağlarının sunduğu bağlantılar yetersiz kalıyor.

Lagos’taki bir işletme, Jakarta’daki bir tedarikçisine ödeme yapmak istediğinde bankalar arasında doğrudan bir bağlantı bulunmadığını görebiliyor. Bu nedenle işlemler, fiilen birer aktarma merkezi işlevi gören New York veya Londra üzerinden yürütülüyor. Bu da hem maliyeti hem de ödemenin tamamlanmasına ilişkin riski artırıyor.

Stablecoin’ler hangi sorunları çözüyor?

Başta USDT ve USDC gibi doların değerine sabitlenmiş varlıklar olmak üzere stablecoin’ler, aracılara ihtiyaç duymadan kesintisiz çalışan ağlar üzerinde işlem görüyor. Blockchain üzerinden gönderilen bir ödeme, saniyeler veya dakikalar içinde alıcıya ulaşıyor. İşlemin kesinleşmesi, bankaların çalışma saatlerine ya da muhabir bankacılık ilişkilerine bağlı olmuyor.

Bunun işletme sermayesine etkisi doğrudan hissediliyor: Geleneksel banka transferinde üç gün boyunca yolda bekleyecek para, hemen kullanılabilir hale geliyor. Yüksek enflasyonlu ekonomilerde faaliyet gösteren tedarikçiler açısından, doların değerine sabitlenmiş bir varlıkla ödeme almak da önemli bir avantaj sağlıyor. Böylece alacağın yerel para birimine çevrilmeden önce değer kaybetmesine yol açabilecek kur riskine maruz kalınan süre ortadan kalkıyor.

Ödeme onayı ile fon transferinin kesinleşmesi arasında da önemli bir fark var. Geleneksel sınır ötesi işlemlerin çoğunda verilen onay, paranın kesin olarak alıcıya geçtiğini değil, ödeme mesajının gönderildiğini gösteriyor. Lightning uyumlu altyapılar üzerinde çalışan stablecoin’ler ise “atomik mutabakat” sunuyor. Bu modelde ödeme ile fon transferinin kesinleşmesi, birbirini izleyen aşamalar halinde değil, aynı anda gerçekleşiyor.

Şirketlerin benimseme eğilimini gösteren işaretler

Stablecoin kullanımı artık yalnızca kripto sektöründe doğan şirketlerle sınırlı değil. Visa ve Mastercard, 2024’te stablecoin ile mutabakat programlarını genişletti. PayPal ise ticari ödeme akışlarını hedefleyen, doların değerine sabitlenmiş kendi token’ı PYUSD’yi piyasaya sürdü.

Bitcoin ve stablecoin’ler için Lightning tabanlı ödeme altyapısı sunan Speed, özellikle USDC ve USDT için kripto ödemelerini yeniden devreye aldı. Bunlar, sınırlı denemelerin ötesinde, altyapı düzeyinde yaşanan yapısal değişime işaret ediyor.

Stablecoin tabanlı ödeme ağları, özellikle KOBİ’ler için somut faydalar sunuyor. Kuzey Amerika’daki müşterilerine USDC üzerinden fatura kesen Doğu Avrupa’daki bir yazılım ajansı, hem ödeme gecikmelerinden hem de aracıların peş peşe aldığı ücretlerden kaçınabiliyor. Asya’daki tedarikçilerden ürün alan bir e-ticaret işletmesi ise döviz hesabı açmadan stablecoin ile ödeme yapabiliyor.

Bir zamanlar kriptoyu günlük ticari işlemler için elverişsiz kılan operasyonel yük, bu amaçla geliştirilen ödeme altyapıları sayesinde işletmelerin üzerinden kalkıyor.

Çeşitli ödeme operatörlerinin 2024 ve 2025’te yayımladığı verilere göre, iGaming ve şirketler arası hizmetler gibi alanlarda yüksek hacimli uluslararası ödemeler gerçekleştiren işletmeler, geleneksel banka transferlerine kıyasla ödeme maliyetlerinde yüzde 40 ila yüzde 70 arasında düşüş bildirdi. Bu ağlarda temel maliyet, işlem tutarının belirli bir yüzdesi yerine ağ işlem ücretinden oluşuyor. Lightning veya Tron üzerinde bu ücret, bir sentin küçük bir bölümüne karşılık geliyor.

Düzenlemelerdeki değişim

Düzenleyici belirsizlik, şirketlerin hazine yönetimi ekiplerini stablecoin altyapısını geniş ölçekte kullanmaktan alıkoyan temel sorunlardan biri oldu. Avrupa Birliği’nde 2024’te yürürlüğe giren Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA), stablecoin ihraççıları ve operatörleri için bir uyum çerçevesi oluşturdu.

ABD’de ise her iki partinin de desteklediği stablecoin düzenlemeleri, 2025’te önceki kripto yasa tasarılarından daha fazla ilerleme kaydetti. GENIUS Act ve STABLE Act tasarılarının ikisi de komite aşamasını geçti.

Kurumsal müşteriler açısından düzenlemelerin olgunlaşması, değerlendirmeleri önemli ölçüde değiştiriyor. Daha önce büyük hacimli ödemeleri stablecoin ağları üzerinden gerçekleştirmeye yanaşmayan hazine ekipleri ve mali işler yöneticileri, artık daha net bir mevzuata uyum zeminine sahip. Kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı süreçleri (AML/KYC) ile düzenlemeye tabi stablecoin ihraççıları, kapsamlı uygulamaların isteğe bağlı ekleri olmaktan çıkıp standart bileşenleri haline geliyor.

Temel gerekçe: Ödeme maliyeti

Stablecoin ödeme ağlarını destekleyen en güçlü gerekçe, ideolojik değil ekonomik. Bir işletme, tedarikçisine yapacağı 50 bin dolarlık ödemeyi bir doların altında ağ ücretiyle bir dakikadan kısa sürede tamamlayabiliyorsa, 1.500 dolara mal olan ve parayı üç gün boyunca kullanılamaz hale getiren bir banka transferini tercih etmek zamanla zorlaşıyor.

Kriptoya düşünsel bir bağlılığı bulunmayan şirketleri de bu altyapıya yönelten mantık bu. Şirketler, 1990’larda ACH sistemine geçmelerini sağlayan gerekçeyle stablecoin ağlarını benimsiyor: Temeldeki altyapının ekonomik avantajları artık göz ardı edilemeyecek kadar güçlü. Bunun uygulamada nasıl işlediğini görmek isteyen işletmeler için Lightning üzerine kurulu sınır ötesi stablecoin ödeme altyapısı, şirketlerin muhabir bankacılık masrafları olmadan küresel ödemelerini nasıl tamamladığına dair bir örnek sunuyor.

Sırada ne var?

Şirketler arası ödemelerde stablecoin kullanımının yaygınlaşması, temelde para birimlerini değiştirmeyi değil, parayı sınır ötesine taşımak için kullanılan altyapıyı değiştirmeyi amaçlıyor. Daha hızlı ve daha düşük maliyetli uluslararası ödemelere yönelik talep onlarca yıldır var. Değişen şey, teknolojinin artık kurumsal kullanıma uygun bir olgunluğa ulaşması ve bunu destekleyecek düzenleyici çerçevenin şekillenmesi.

Ödeme yapılarını bugünden değerlendirmeye başlayan şirketler, stablecoin kullanımı yaygınlaştıkça büyüyen maliyet ve operasyon avantajları elde edecek. Altyapı, kapsamlı kullanım için hazır. Şimdi gelişmekte olan ise şirketlerin bu altyapı üzerine sistem kurma konusundaki güveni.