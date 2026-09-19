Shiba Inu üç günde %17 yükseldi, 0.000006 eşiği öne çıktı

Shiba Inu bu hafta kripto piyasasındaki toparlanmayla birlikte yükseldi. Fiyat, 0.00000474 dolardan 0.00000551 dolara çıkarak yaklaşık %17 prim yaptı. Yükseliş, ABD Merkez Bankasının politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75 ile %4 aralığına taşıdığı haftada geldi.

Piyasadaki toparlanma SHIB’i destekledi

Kripto varlıklarda genel görünüm, haftanın ikinci yarısında yeniden güç kazandı. Piyasadaki bu hareket sırasında Bitcoin ve altcoinlerde alımlar hızlanırken, Shiba Inu da yukarı yönlü seyir izledi. SEC’in, belirli işlem platformlarının halka açık ABD hisselerini tokenlaştırılmış biçimde sunmasına imkan tanıyan düzenleyici çerçeveyi perşembe günü yürürlüğe alması da risk iştahını destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş yatırımcı topluluğuyla bilinen bir meme coin olarak öne çıkıyor. Son fiyat hareketinde yalnızca genel piyasa toparlanması değil, kısa vadeli teknik görünümdeki değişim de etkili oldu.

Teknik göstergelerde kısa vadeli güçlenme izlendi

SHIB fiyatı üst üste üç gün yükseldikten sonra dördüncü güne de artıda girdi. Saatlik grafikte 50 dönemlik hareketli ortalamanın 200 dönemlik hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla birlikte altın kesişim oluştu. Teknik analizde bu yapı, kısa vadede ivmenin güçlendiğine işaret eden göstergelerden biri kabul ediliyor.

Mini sözlük: Altın kesişim, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkmasıdır. Teknik analizde bu durum, alım eğiliminin güçlenebileceğine dair bir işaret olarak izlenir.

Bu görünüm, 17 Eylül 2026 Perşembe günü dört saatlik grafikte ortaya çıkan ölüm kesişiminin ardından şekillendi. SHIB, söz konusu zayıf sinyali kısa süre içinde geçersiz kıldı ve piyasa geneline paralel biçimde yeniden yükselişe geçti. 16 Eylül 2026 Çarşamba günündeki dip seviyeden başlayan toparlanma, bir gün sonra gelen negatif teknik sinyale rağmen sürdü.

Saatlik grafikte 50 dönemlik ortalamanın 200 dönemliğin üzerine çıkması, SHIB’de kısa vadeli yükseliş ivmesinin korunduğunu gösteriyor.

Direnç seviyeleri ve olası senaryolar

Yükseliş sırasında SHIB, günlük grafikte 50 ve 200 dönemlik hareketli ortalamaların bulunduğu 0.00000502 ve 0.00000529 dolar seviyelerini aştı. Fiyat daha sonra 0.00000551 dolara kadar çıktı. Kısa vadede 0.00000558 dolar ilk engel olarak öne çıkarken, 0.00000575 dolar seviyesi daha güçlü bir direnç konumunda bulunuyor.

Alımların sürmesi halinde piyasanın odağında 0.000006 dolar bölgesi yer alıyor. 0.00000623 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi ve bu bölgenin güçlü biçimde aşılması durumunda, 0.000006 dolar üzerindeki fiyatlamanın daha kalıcı hale gelmesi gündeme gelebilir.

0.00000575 dolar seviyesinin aşılması durumunda, 0.000006 bölgesine doğru yeni bir hareket alanı açılabilir.

Kaldıraç verileri aşırı ısınmaya işaret etmiyor

Glassnode verileri, altcoin piyasasında kaldıraç kullanımının halen risk eşiğinin altında seyrettiğini gösteriyor. Bu tablo, piyasada aşırı ısınma koşullarının şimdilik oluşmadığına ve altcoinlerde yükseliş alanının tamamen kapanmadığına işaret ediyor.

Buna karşılık, piyasada aşırı ısınma sinyallerinin güçlenmesi halinde geri çekilme riski de masada kalmayı sürdürüyor. Böyle bir senaryoda Shiba Inu’nun 0.000006 dolar bölgesine yönelen hareketi ivme kaybedebilir.