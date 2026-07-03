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RIPPLE (XRP)

XRP’de işlem hacmi son 24 saatte %21 artarken kritik direnç bölgesi yeniden gündeme geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de son 24 saatte işlem hacmi %21 artarken 1,12 ile 1,21 dolar aralığı yeniden öne çıktı.
  • 📈 1,10 dolar çevresinde sıkışan $XRP için genel piyasa toparlanması ilgiyi destekledi.
  • 🧭 1 dolar desteğinin korunması ve RSI’daki toparlanma dipten alım arayışını hızlandırdı.
  • ⚠️ Alım baskısı sürerse önümüzdeki haftalarda kritik teknik test daha belirgin hale gelebilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP’de son haftalardaki zayıf seyrin ardından işlem hacmi son 24 saatte %21 yükseldi. Fiyat hareketi büyük ölçüde 1,10 dolar çevresinde kalırken, hacimdeki artış piyasada ilginin yeniden canlandığına işaret etti. Kripto para piyasasında hacim artışı, özellikle de fiyat dar bir bantta sıkışmışken, daha güçlü bir yön arayışının ön sinyali olarak izleniyor.

İçindekiler
1 Genel piyasa toparlanması etkili oldu
2 1,12 ile 1,21 dolar aralığı yakından izleniyor
3 Dipten alım arayışı da öne çıkıyor

Genel piyasa toparlanması etkili oldu

Bu hareketin öne çıkan nedenlerinden biri, daha geniş kripto para piyasasında risk iştahının toparlanması oldu. Hazirandaki sert satışların ardından Bitcoin, Ethereum ve büyük altcoinlerin bir bölümünde denge arayışı öne çıktı. Yüksek likiditesi ve güçlü bireysel yatırımcı ilgisi nedeniyle XRP, yatırımcıların yeniden büyük ölçekli alternatif varlıklara yöneldiği dönemlerde ilk öne çıkan varlıklar arasında yer alabiliyor.

XRP’deki hacim artışı, fiyatın 1,10 dolar çevresinde yatay kaldığı bir dönemde piyasa ilgisinin yeniden güç kazandığını gösteriyor.

Geçmiş dönemlerde de XRP’nin işlem hacmi, piyasa genelindeki hareketliliğin artmasıyla birlikte yükselme eğilimi göstermişti. Bu nedenle son artışın yalnızca XRP’ye özgü bir gelişmeden değil, daha geniş bir toparlanma havasından beslendiği değerlendiriliyor.

1,12 ile 1,21 dolar aralığı yakından izleniyor

Teknik görünümde dikkatler şimdi önemli bir direnç bölgesine çevrildi. XRP, psikolojik açıdan önem taşıyan 1 dolar seviyesinden tepki aldıktan sonra 1,12 ile 1,21 dolar aralığına yaklaştı. Bu bölgede 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamalarla birlikte, hazirandaki kırılmanın ardından dirence dönüşen eski destek alanları bulunuyor.

GöstergeSeviyeÖnemi
Mevcut fiyat bölgesi1,10 dolarYatay seyrin sürdüğü alan
İlk destek1 dolarPsikolojik eşik
Direnç bölgesi1,12 ile 1,21 dolarKısa vadeli teknik sınav alanı
Hacim değişimi%21 artışKatılımın güçlendiğini gösteriyor

Fiyatın bu kadar yakından izlenen bir alana yaklaşması, hem alıcıları hem de satıcıları daha aktif hale getirebiliyor. Bu da doğal olarak işlem hacmini artırıyor. Direncin aşılması toparlanma beklentilerini güçlendirebilirken, bu bölgeden gelecek olası bir geri çekilme oynaklığı yeniden artırabilir.

Dipten alım arayışı da öne çıkıyor

Daha az görünür ancak önemli bir diğer etken ise dip seviyelerden alım yapmaya çalışan spekülatif yatırımcıların geri dönmesi oldu. XRP, yerel zirvelerine kıyasla değerinin kayda değer bir bölümünü kaybetti ve yakın dönemde uzun süren bir düzeltme evresinden geçti. Fiyatın 1 doların üzerinde tutunması ve RSI göstergesinin aşırı satım bölgesinden toparlanması, bazı yatırımcılar açısından mevcut seviyeleri daha cazip hale getirmiş olabilir.

1 doların üzerinde kalıcılık sağlanması ve RSI’daki toparlanma, bazı yatırımcıların XRP’de dipten alım arayışını artırmış görünüyor.

Grafikte yerel bir taban oluşumuna işaret eden bazı işaretler görülse de XRP teknik açıdan halen düşüş eğilimli yapıdan tamamen çıkmış değil. Varlık, önemli uzun vadeli direnç seviyelerinin altında işlem görmeyi sürdürüyor. Buna rağmen son hacim artışı, piyasa duyarlılığındaki iyileşme, kritik direnç testleri ve dipten alım arayışının birleşimi olarak öne çıkıyor.

Alım baskısının sürmesi halinde XRP’nin önümüzdeki haftalarda daha belirgin bir teknik sınamayla karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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