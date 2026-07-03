Trump ailesinin kripto gelirleri gündemde! Açıklanan milyarlarca dolar neyi işaret ediyor?

ABD Başkanı Donald Trump, ailesinin kripto para faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin yasal bir sorun yaratmadığını söyledi. Açıklanan mali bildirimlerde, görevde bulunduğu dönemde kayda geçen yüksek tutarlı gelirler dikkat çekerken, bu tablo başkanlık görevi ile özel ticari çıkarlar arasındaki ilişkiye yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kripto gelirleri tartışmanın merkezine yerleşti

Mali bildirimde Trump’ın 2025 yılı gelirinin 2,2 milyar doların üzerinde olduğu görülürken, bunun önemli bölümünü kripto bağlantılı kalemler oluşturdu. Belgede, World Liberty Financial kaynaklı 594 milyon dolar ve Trump temalı meme coin satışlarından 636 milyon dolar gelir yer aldı. Ayrıca 50 milyon doların üzerinde Bitcoin varlığı da bildirildi.

World Liberty Financial, son dönemde ABD siyasetinde adı sık geçen kripto girişimleri arasında bulunuyor. Şirket, dijital varlık ve token odaklı yapısıyla öne çıkarken, Trump ailesiyle bağlantısı nedeniyle siyasi etik tartışmalarında da anılıyor.

Donald Trump, CNBC’ye yaptığı değerlendirmede bu faaliyetlerde yasa dışı hiçbir unsur bulunmadığını, gerekli görülmesi halinde söz konusu işlerin ayrıntılarını bilebileceğini belirtti.

Varlıkların yönetiminde aile ve dış firmalar öne çıktı

Trump, kripto faaliyetlerinin günlük ayrıntılarına hakim olmadığını, varlıklarının tröstler ve dış firmalar tarafından yönetildiğini ifade etti. Bu yapıda Eric Trump ve Donald Trump Jr. gözetim rolü üstleniyor. Buna karşın Trump, oğullarıyla yatırım konularını konuşmamaya özen gösterdiğini söyledi.

Trump, çocuklarının kendi iş hayatlarını sürdürdüğünü ve aile üyelerinin tamamen ticari faaliyetlerden uzak durmasının kolay olmadığını savundu. Buna rağmen, aile bağlantılı her işlemin kamuoyunda farklı yorumlara yol açabileceğini de kabul etti.

Eleştiriler özellikle meme coin tarafında yoğunlaştı

Tartışmaların önemli bölümü, Trump ile ilişkilendirilen meme coin projelerinde yoğunlaştı. Eleştirmenler, bu tür token alımlarının yalnızca yatırım amacı taşımayabileceğini, siyasi yakınlık veya etki arayışıyla da ilişkilendirilebileceğini öne sürdü.

Ekonomist Peter Schiff, söz konusu tokenların alıcılar açısından finansal getiri arayışından çok siyasi erişim aracı olarak görülebileceğini savundu. Beyaz Saray ise bu eleştirilere karşı çıkarak Trump ve ailesinin kamu yararına aykırı bir tutum sergilemediğini bildirdi.

Peter Schiff, Trump bağlantılı tokenların yatırım getirisinden çok başkana erişim arayışına hizmet ettiğini ileri sürerek bunları siyasi nüfuz elde etmenin bir yolu olarak niteledi.

Trump kriptoyu stratejik alan olarak konumlandırdı

Trump, kripto sektörünü yalnızca ticari değil, aynı zamanda stratejik bir alan olarak değerlendirdi. ABD’nin bu alanda geri çekilmesi halinde Çin’in öne çıkacağını söyleyen Trump, ülkenin kripto yarışında lider konuma geldiğini savundu.

Bu açıklamalar, Washington’da dijital varlık düzenlemeleriyle ilgili tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Açıklanan gelir kalemleri üzerindeki incelemenin ise siyasi ve etik boyutta bir süre daha gündemde kalması bekleniyor.