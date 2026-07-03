🚨 Bridge, AB genelinde euro stabilcoin altyapısı sunmak için MiCA ve EMI lisanslarını aldı.

Finansal teknoloji şirketi Bridge, Lüksemburg makamlarından aldığı iki ayrı düzenleyici onayla euro stabilcoin ödeme altyapısını Avrupa Birliği genelinde genişletme hakkı kazandı. Stripe’ın yatırımcıları arasında yer aldığı şirket, hem MiCA kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcısı yetkisi hem de Elektronik Para Kuruluşu kaydı aldı.

AB genelinde tek çerçevede faaliyet imkanı

Bu iki lisans, Bridge’e Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinde tek bir çerçeve altında faaliyet yürütme imkanı veriyor. Böylece şirket, kurumsal müşterilere ve finans teknolojisi firmalarına uyumlu stabilcoin altyapısı ile euro bazlı ödeme araçlarını daha geniş ölçekte sunabilecek.

Bridge, alınan yetkilerin sermaye rezervi gereklilikleri, varlık saklama kuralları ve operasyonel güvenlik önlemlerini kapsadığını açıkladı. Bu başlıklar, Avrupa Birliği’nin kripto varlıklara yönelik yeni denetim mimarisinin temel unsurları arasında yer alıyor.

Bridge, yeni yetkilerin sermaye rezervleri, varlık saklama protokolleri ve operasyonel güvenlik standartlarını kapsadığını, bu sayede stabilcoin hizmetlerini açık uyum kuralları içinde sunabildiğini bildirdi.

Bridge, stabilcoinler ile euro arasında dönüşüm sağlayan bir altyapı sunuyordu. Yeni lisanslarla birlikte bu hizmetlerin yazılım geliştiricilere, fintech şirketlerine, kurumsal müşterilere ve bankalara daha kapsamlı biçimde açılması bekleniyor.

Kurumsal müşterilere özel euro stabilcoin modeli

Şirket, ticari müşterilerin kendi kullanım alanlarına uygun euro bazlı stabilcoinler çıkarmasına da imkan tanıyacak. Bu dijital varlıklar müşteri ödül programlarında, sadakat sistemlerinde, itibari para geçiş hizmetlerinde ve uygulama içi ödemelerde kullanılabilecek. Böylece şirketlerin kendi rezerv yönetimi ve düzenleyici uyum altyapısını sıfırdan kurma ihtiyacı azalabilir.

Mini sözlük: IBAN, banka hesaplarının uluslararası standartta tanımlanmasını sağlayan numara yapısıdır. Sanal IBAN ise kullanıcı adına çalışan, dijital ortamda yönetilen ve para transferlerini kolaylaştıran hesap tanımlayıcısını ifade eder.

Fintech şirketleri, Bridge üzerinden son kullanıcıların adına düzenlenen sanal IBAN hesapları sunabilecek. Buna ek olarak, Avrupa Birliği içinde tüm ülkelerde çalışabilecek euro hesapları da sağlanabilecek. Bu yapı, sınır ötesi para transferlerinde daha sade bir operasyon akışı oluşturabilir.

Yeni yapı, şirketlerin bağımsız rezerv yönetimi ve uyum sistemleri kurmadan kendi euro stabilcoin modellerini devreye almasına olanak tanıyor.

MiCA, stabilcoin pazarında yeni dönemi hızlandırıyor

Bridge’in lisans hamlesi, Avrupa’da MiCA kurallarıyla stabilcoin denetiminin sıkılaştığı bir dönemde geldi. Düzenlemenin son uygulama aşaması 1 Temmuz’da başladı. Lisanslı kripto platformlarının artık yalnızca bu kuralların belirlediği şartları karşılayan stabilcoinleri desteklemesi gerekiyor.

MiCA çerçevesi, yetki alan şirketlerin her ülke için ayrı lisans almadan tüm üye ülkelerde faaliyet göstermesine imkan veriyor. Bu nedenle yeni düzenleme, stabilcoin altyapısı sunan şirketler için Avrupa çapında büyüme yolunu daha görünür hale getiriyor.

Bridge, uluslararası büyümesini ödeme ortaklıklarıyla da destekliyor. Visa, mart ayında Bridge ile yürüttüğü stabilcoin destekli kart ürünleri iş birliğini genişletmeyi planladığını duyurmuştu. Bu girişimin 2026 sonuna kadar 100’den fazla ülkeye ulaşması hedefleniyor.