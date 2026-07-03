Bitcoin ETF’lerinde 221,7 milyon dolarlık dönüş geldi! Piyasa şimdi hangi sinyali izliyor?

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri perşembe günü 221,7 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Böylece fonlar, 10 işlem günü süren çıkış serisini sona erdirirken yaklaşık son iki ayın en güçlü günlük para girişine ulaştı. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı hafta içinde 58 bin doların altını gördükten sonra yeniden 61 bin doların üzerine çıktı.

Çıkış serisi sona erdi

SoSoValue verilerine göre günün en güçlü performansı 166 milyon dolarla Fidelity’nin FBTC fonundan geldi. ARKB’ye 91,8 milyon dolar, VanEck’in HODL fonuna ise 4,4 milyon dolar giriş oldu. Buna karşılık BlackRock’ın IBIT fonu 40,4 milyon dolarlık çıkışla negatif ayrıştı ve haziran ortasından bu yana süren zayıf seyrini sürdürdü.

Sona eren 10 günlük çıkış dalgası, spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 2,7 milyar doların çekilmesine yol açmıştı. Haziran ayı da bu ürünler açısından şimdiye kadarki en zayıf dönem olarak kayda geçti. ABD spot Bitcoin ETF’lerinden ay boyunca yaklaşık 4,5 milyar dolarlık net çıkış yaşandı.

Bitrue Research Institute araştırma lideri Andri Fauzan Adziima, ABD Merkez Bankası cephesinden gelen daha yumuşak tonun genel piyasa hissiyatını iyileştirdiğini, bunun da Bitcoin ETF’lerine girişleri desteklediğini ve Bitcoin’in 61 bin doların üzerine toparlanmasına katkı verdiğini belirtti.

Makro veriler risk iştahını destekledi

Piyasadaki bu dönüşte ABD ekonomisine ilişkin zayıflayan veriler etkili oldu. Haziran ayı tarım dışı istihdam artışı 57 bin olarak açıklandı. Piyasa beklentisi ise yaklaşık 110 bin düzeyindeydi. Beklentinin altında kalan veri, faiz artışı baskısının hafifleyebileceği yönündeki görüşleri güçlendirdi.

Aynı süreçte Fed cephesinden gelen daha yumuşak mesajlar da riskli varlıklar üzerindeki baskıyı azalttı. Analistler, doların geri çekilmesi ve reel getirilerdeki hareketin, faiz getirisi sunmayan Bitcoin üzerindeki baskının geçici olarak azalmasına yardımcı olduğunu değerlendiriyor.

Ethereum ETF’lerine de giriş görüldü

Adziima, benzer iyileşmenin spot Ethereum ETF’lerine de yansımaya başladığını söyledi. SoSoValue verilerine göre bu ürünler çarşamba günü 14,9 milyon dolar, perşembe günü ise 29,1 milyon dolar net giriş aldı.

HashKey kıdemli araştırmacısı Tim Sun, son hareketi faiz beklentilerindeki sınırlı değişime bağladı. Sun’a göre önceki çıkışlar, piyasada ek faiz artışlarının fiyatlanmasıyla bağlantılıydı. Zayıf istihdam verisi ise bu beklentiyi bir miktar zayıflattı.

Temkinli görünüm korunuyor

Buna karşın piyasa uzmanları kalıcı bir yön değişimi konusunda net konuşmuyor. Sun, son yükselişin şimdilik faiz baskısının hafiflemesine bağlı geçici bir toparlanma olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Bitcoin’in kısa vadeli seyrinin dolar, reel faizler ve Fed politikalarına bağlı kalmayı sürdürebileceğini ifade etti.

Algoz Technologies strateji ve gelir direktörü Stephen Wundke ise son harekette, aşırı satım bölgesine gerileyen varlıklarda alım yapan yatırımcıların etkili olduğunu söyledi. Wundke’ye göre özellikle güvenli liman arayışının ardından bazı yatırımcılar dip seviyeleri kollamaya başladı. Buna rağmen Bitcoin’in birkaç hafta daha dip bölgesinde dalgalı bir seyir izleyebileceği değerlendirmesi öne çıkıyor.