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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu cüzdan sayısında 1,6 milyon eşiğine yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu cüzdan sayısı 1,6 milyon eşiğine yalnızca 81 adres kala yaklaştı.
  • 📈 Temmuz başından bu yana $SHIB tutan 1.633 yeni adres eklendi.
  • 📉 Binance’teki altcoinlerin yaklaşık yüzde 84’ü sekiz aydır 200 günlük ortalamanın altında kalıyor.
  • 🧭 CryptoQuant, satış baskısı zayıflasa da kalıcı toparlanma için alım talebinin güçlenmesi gerektiğini vurguluyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Shiba Inu ekosisteminde cüzdan sayısı yeni bir eşiğe yaklaştı. Etherscan verilerine göre SHIB tutan adres sayısı 1.599.919’a ulaştı. Böylece tokenin 1,6 milyon adrese ulaşması için yalnızca 81 yeni adres kaldı.

İçindekiler
1 Temmuzda adres artışı sürdü
2 Altcoin piyasasındaki baskı sürüyor
3 Satış baskısında zayıflama işaretleri izlendi
4 Fiyatta izlenen seviyeler

Temmuzda adres artışı sürdü

Shiba Inu ekosistemine ilişkin anlık veriler paylaşan EtherscanSHIB hesabı, temmuz ayında artışın sürdüğünü bildirdi. Buna göre ay başından bu yana 1.633 yeni adres SHIB tutanlar arasına katıldı. Bu tablo, piyasa genelindeki zayıf seyre rağmen tokenin yatırımcı tabanını koruduğunu gösteriyor.

1,6 milyon adres eşiğinin aşılması, Shiba Inu’yu piyasada en yaygın tutulan kripto varlıklar arasındaki konumunda daha da öne çıkarabilir. SHIB, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve geniş topluluğuyla bilinen bir meme coin olarak öne çıkıyor.

Etherscan verileri, SHIB tutan adres sayısının 1.599.919’a yükseldiğini ve 1,6 milyon eşiğine sadece 81 adres kaldığını ortaya koyuyor.

Altcoin piyasasındaki baskı sürüyor

Adres sayısındaki yükseliş, Bitcoin ve altcoinlerin büyük bölümünü etkileyen satış baskısına karşın gerçekleşti. Altcoin piyasasında uzun süredir devam eden durgunluk, yatırımcıların sabrını zorlarken analistler bu dönemin 2020’den bu yana görülen en uzun ikinci zayıf performans sürecine işaret ettiğini değerlendiriyor.

CryptoQuant verilerine göre Binance’te listelenen altcoinlerin yaklaşık yüzde 84’ü, SHIB dahil, 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. Bu görünüm yaklaşık sekiz aydır devam ediyor. 200 günlük hareketli ortalama, bir varlığın uzun vadeli eğilimini izlemek için kullanılan temel teknik göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Mini sözlük: 200 günlük hareketli ortalama, bir varlığın son 200 günlük ortalama fiyatını gösteren teknik göstergedir. Fiyatın bu seviyenin altında kalması, piyasalarda uzun vadeli zayıflık işareti olarak izlenir.

GöstergeVeri
SHIB tutan adres sayısı1.599.919
1,6 milyon için gereken adres81
Temmuzda eklenen adres1.633
200 günlük ortalamanın altında olan Binance altcoinleriYaklaşık yüzde 84

Satış baskısında zayıflama işaretleri izlendi

Buna karşın CryptoQuant, altcoinlerde satış baskısının haziran ayında son beş yılın en yüksek düzeyine çıkmasının ardından çok yıllı dip seviyelere gerilediğine dikkat çekti. Bu değişim, piyasa üzerindeki baskının hafifleyebileceğine işaret etse de daha kalıcı bir toparlanma için alım yönlü talebin güçlenmesi gerektiği değerlendiriliyor.

CryptoQuant, alım tarafında daha güçlü nakit girişi oluşmadığı sürece görülebilecek yükselişlerin kalıcı bir trend dönüşünden çok kısa vadeli teknik tepki niteliği taşıyabileceğini vurguluyor.

Fiyatta izlenen seviyeler

SHIB son 24 saatte yüzde 0,05 gerileyerek 0.0000043 dolara indi. Haftalık görünümde ise yüzde 2,84 artıda kaldı. Olası bir toparlanma senaryosunda 0.000005 dolar ve ardından 0.00000622 dolar seviyeleri izleniyor. Geri çekilmenin sürmesi halinde 0.000004 dolar seviyesi kısa vadeli destek olarak öne çıkabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
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