Shiba Inu cüzdan sayısında 1,6 milyon eşiğine yaklaştı

Shiba Inu ekosisteminde cüzdan sayısı yeni bir eşiğe yaklaştı. Etherscan verilerine göre SHIB tutan adres sayısı 1.599.919’a ulaştı. Böylece tokenin 1,6 milyon adrese ulaşması için yalnızca 81 yeni adres kaldı.

Temmuzda adres artışı sürdü

Shiba Inu ekosistemine ilişkin anlık veriler paylaşan EtherscanSHIB hesabı, temmuz ayında artışın sürdüğünü bildirdi. Buna göre ay başından bu yana 1.633 yeni adres SHIB tutanlar arasına katıldı. Bu tablo, piyasa genelindeki zayıf seyre rağmen tokenin yatırımcı tabanını koruduğunu gösteriyor.

1,6 milyon adres eşiğinin aşılması, Shiba Inu’yu piyasada en yaygın tutulan kripto varlıklar arasındaki konumunda daha da öne çıkarabilir. SHIB, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve geniş topluluğuyla bilinen bir meme coin olarak öne çıkıyor.

Etherscan verileri, SHIB tutan adres sayısının 1.599.919’a yükseldiğini ve 1,6 milyon eşiğine sadece 81 adres kaldığını ortaya koyuyor.

Altcoin piyasasındaki baskı sürüyor

Adres sayısındaki yükseliş, Bitcoin ve altcoinlerin büyük bölümünü etkileyen satış baskısına karşın gerçekleşti. Altcoin piyasasında uzun süredir devam eden durgunluk, yatırımcıların sabrını zorlarken analistler bu dönemin 2020’den bu yana görülen en uzun ikinci zayıf performans sürecine işaret ettiğini değerlendiriyor.

CryptoQuant verilerine göre Binance’te listelenen altcoinlerin yaklaşık yüzde 84’ü, SHIB dahil, 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. Bu görünüm yaklaşık sekiz aydır devam ediyor. 200 günlük hareketli ortalama, bir varlığın uzun vadeli eğilimini izlemek için kullanılan temel teknik göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Mini sözlük: 200 günlük hareketli ortalama, bir varlığın son 200 günlük ortalama fiyatını gösteren teknik göstergedir. Fiyatın bu seviyenin altında kalması, piyasalarda uzun vadeli zayıflık işareti olarak izlenir.

Gösterge Veri SHIB tutan adres sayısı 1.599.919 1,6 milyon için gereken adres 81 Temmuzda eklenen adres 1.633 200 günlük ortalamanın altında olan Binance altcoinleri Yaklaşık yüzde 84

Satış baskısında zayıflama işaretleri izlendi

Buna karşın CryptoQuant, altcoinlerde satış baskısının haziran ayında son beş yılın en yüksek düzeyine çıkmasının ardından çok yıllı dip seviyelere gerilediğine dikkat çekti. Bu değişim, piyasa üzerindeki baskının hafifleyebileceğine işaret etse de daha kalıcı bir toparlanma için alım yönlü talebin güçlenmesi gerektiği değerlendiriliyor.

CryptoQuant, alım tarafında daha güçlü nakit girişi oluşmadığı sürece görülebilecek yükselişlerin kalıcı bir trend dönüşünden çok kısa vadeli teknik tepki niteliği taşıyabileceğini vurguluyor.

Fiyatta izlenen seviyeler

SHIB son 24 saatte yüzde 0,05 gerileyerek 0.0000043 dolara indi. Haftalık görünümde ise yüzde 2,84 artıda kaldı. Olası bir toparlanma senaryosunda 0.000005 dolar ve ardından 0.00000622 dolar seviyeleri izleniyor. Geri çekilmenin sürmesi halinde 0.000004 dolar seviyesi kısa vadeli destek olarak öne çıkabilir.