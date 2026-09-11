Coinone’dan 361 milyar SHIB çıktı, fiyat zayıf kaldı

Güney Kore merkezli kripto para borsası Coinone’dan 10 Eylül’de yaklaşık 361 milyar SHIB’in tek bir cüzdana taşınması, büyük yatırımcı hareketleri ile fiyat performansı arasındaki ayrışmayı öne çıkardı. Zincir üstü veriler, en büyük işlemin 355,27 milyar SHIB ile yaklaşık 1,87 milyon dolar değerinde olduğunu gösterdi. Bunu 4,29 milyar ve 1,5 milyar SHIB’lik iki ayrı transfer izledi.

Cüzdanın büyüklüğü dikkat çekti

Transferi alan adresin küçük ölçekli bir cüzdan olmadığı görüldü. Söz konusu adres, toplamda yaklaşık 23,53 milyon dolarlık kripto varlık taşıyor. Portföyde yaklaşık 9,68 milyon dolar değerinde Ethereum ile 1,22 milyon dolar civarında ONDO da yer alıyor. ONDO, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesine odaklanan bir kripto para projesi olarak biliniyor.

Buna karşın cüzdan sahibinin kimliği doğrulanmadı. Bu nedenle söz konusu hareketin doğrudan alım amacı taşıdığı kesinleşmiş değil. İşlem, saklama yapısında değişiklik ya da alım satım dışı başka bir iç transferden de kaynaklanmış olabilir.

Transferi alan cüzdanın kimliği bilinmediği için 361 milyar SHIB hareketi doğrudan birikim olarak doğrulanamıyor.

Borsalardaki SHIB arzı geriledi

Coinone’dan çıkan bu büyük transfer, borsalardaki SHIB bakiyelerinde görülen daha geniş çaplı düşüşle aynı döneme denk geldi. Son akış verilerine göre borsalardan yaklaşık 438,7 milyar SHIB çıkarken, girişler 268,1 milyar SHIB seviyesinde kaldı. Böylece net çıkış yaklaşık 170,6 milyar SHIB oldu. Borsa rezervleri de yüzde 0,2 gerileyerek 87,23 trilyon SHIB’e indi.

Piyasada genellikle borsalarda tutulan token miktarının azalması, kısa vadede satışa hazır arzın düşmesi şeklinde okunuyor. Bu tablo, ayın ilk bölümünde görülen ve girişlerin çekimlerden belirgin biçimde hızlı arttığı döneme göre ters yönde bir değişime işaret etti.

Borsalardan 438,7 milyar SHIB çıkışı gerçekleşirken net akış 170,6 milyar SHIB ekside kaldı.

Fiyat aynı ölçüde tepki vermedi

Buna rağmen SHIB fiyatı belirgin bir toparlanma sergilemedi. Token, 10 Eylül sonrasında yaklaşık 0.00000503 dolar civarında işlem gördü. Günlük bazda yaklaşık yüzde 2 gerileyen fiyat, 2026’nın önemli destek bölgelerinden birinin hemen üzerinde kaldı.

Veriler, borsalardaki arz baskısının hafiflediğini ortaya koysa da alıcıların bu değişimi henüz fiyat artışına dönüştüremediğini gösteriyor. Bu nedenle büyük ölçekli çekimlerin tek başına piyasa yönünü belirlemediği, yatırımcı davranışının ve talep tarafının kısa vadede daha belirleyici olmaya devam ettiği görülüyor.