Kayıt Banner
BINANCE

Binance, 4 tokeni izleme listesine aldı, Alpha’dan 14 tokeni çıkaracak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, AVA, GNS, SCR ve TOWNS tokenlerini 4 Eylül 2026'da izleme listesine alacak.
  • 📉 Borsa, bu dört varlık için daha yüksek risk ve oynaklık uyarısı gösterecek.
  • 📋 Aynı gün Binance Alpha, 14 tokeni öne çıkarılan listesinden çıkaracak.
  • 💱 Binance Alpha'dan çıkarılan tokenlerde satış ve çekim işlemleri $ODOS dahil devam edecek.
İlayda Peker
İlayda Peker

Binance, dört kripto varlığı delist riskinin daha yakından izlendiği Monitoring Tag kapsamına alacağını açıkladı. Borsa, AVA, GNS, SCR ve TOWNS için bu uygulamanın 4 Eylül 2026 tarihinde devreye gireceğini duyurdu. Monitoring Tag, Binance’in listeleme kriterlerini karşılama durumunu düzenli olarak gözden geçirdiği ve platformdan çıkarılma riski taşıyan varlıklar için kullanılıyor.

İçindekiler
1 İzleme listesine eklenen tokenler
2 Binance Alpha’da 14 token listeden çıkıyor
3 İki kararın kapsamı farklı

İzleme listesine eklenen tokenler

Binance, son incelemelerin ardından AVA, GNS, SCR ve TOWNS tokenlerini Monitoring Tag listesine ekleme kararı aldı. Şirket, bu etiketi taşıyan varlıkların diğer listelenen tokenlere kıyasla daha yüksek oynaklık ve daha fazla risk barındırabileceğini belirtti. Kullanıcılar bu uyarıyı Binance Spot, Binance Margin ve piyasa genel görünümü sayfalarında görebilecek.

Binance, AVA, GNS, SCR ve TOWNS için Monitoring Tag uygulamasını 4 Eylül 2026’da genişleteceğini, bu varlıkların düzenli incelemelere tabi tutulacağını açıkladı.

Borsa, söz konusu etiketin kalıcı olmadığını da vurguladı. Binance, projeleri belirli aralıklarla yeniden değerlendirecek ve Monitoring Tag’in korunup korunmayacağına ya da kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verecek. Bu süreçte ilgili tokenlerle bağlantılı diğer hizmetlerde ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Binance ayrıca Birleşik Krallık’taki kullanıcılarına yönelik notunda, duyuruda yer alan bazı tokenlerin platformda bölgesel kısıtlamalar nedeniyle erişilebilir olmayabileceğini bildirdi. Bu ifade, her varlığın tüm pazarlarda aynı şekilde sunulmadığına işaret ediyor.

Binance Alpha’da 14 token listeden çıkıyor

Aynı tarihte Binance Alpha tarafında daha geniş kapsamlı bir liste güncellemesi yapılacak. Şirket, son değerlendirmelerin ardından Binance Alpha standartlarına uymadığı tespit edilen 14 tokenin öne çıkarılan varlıklar listesinden çıkarılacağını duyurdu. Kaldırma işlemi 4 Eylül 2026 günü TSİ yerine duyuruda verilen saatle 08.30 UTC’de uygulanacak.

Binance, Binance Alpha standartlarına uymayan 14 tokenin 4 Eylül 2026 tarihinde 08.30 UTC itibarıyla öne çıkarılan varlıklar listesinden çıkarılacağını bildirdi.

Listeden çıkarılacak tokenler arasında MTP, BDXN, TALE, BOS, MAIGA, TIMI, SAROS, U, SERAPH, RVV, AIAV, PENGUIN, ODOS ve SN3 yer alıyor. Binance Alpha, borsanın erken aşamadaki ya da öne çıkan bazı dijital varlıkları görünür kıldığı ayrı bir vitrin yapısı olarak öne çıkıyor.

Binance, bu tokenlerin Alpha listesinden çıkarılmasının ardından çekim ve satış işlemlerinin süreceğini de ekledi. Buna göre değişiklik, varlıkların tanıtım ve görünürlük statüsünü etkilerken kullanıcıların ellerindeki tokenleri platformdan çekmesi veya satması engellenmeyecek.

İki kararın kapsamı farklı

Son duyurular, Binance’in ana platformundaki risk izleme süreci ile Alpha ürünündeki liste yönetiminin birbirinden farklı işlediğini gösteriyor. Dört token için Monitoring Tag uygulanması doğrudan delist anlamına gelmiyor. Buna karşılık Alpha’daki 14 token, öne çıkarılan liste kapsamından tamamen çıkarılacak.

UygulamaKapsamTarih
Monitoring TagAVA, GNS, SCR, TOWNS4 Eylül 2026
Alpha liste kaldırma14 token4 Eylül 2026, 08.30 UTC

Bu çerçevede Binance kullanıcıları için asıl fark, bir grubun daha sıkı inceleme altına alınması, diğer grubun ise Alpha görünürlüğünü kaybetmesi olacak. Her iki adım da borsanın periyodik inceleme mekanizmasının parçası olarak uygulanacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance, sahte SMS ile artan oltalama saldırılarına karşı uyardı

Binance’te Bitcoin fiyat sapması, tasfiyeleri tetikledi

Binance, BAE’de sorgulanan iki çalışanın serbest bırakıldığını açıkladı

Binance, ICX, SCRT ve STORJ işlemlerini eylülde durduracak

Binance, XRP ve RLUSD için azami kaldıracı 10 kata çıkardı

Binance, 21 Ağustos’ta 8 marjin işlem çiftini platformdan kaldıracak

CZ, spam token çılgınlığı sonrası cüzdanını tamamen kapatacak

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Zcash 1000 dolar eşiğini aşarak yükselişini sürdürdü
Bir Sonraki Yazı Hyperliquid 88 dolarla rekor kırdı, ABD açılımı beklentisi güçlendi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Robinhood Chain’de blok üretimi 13 dakikalık kesinti sonrası yeniden başladı
BLOCKCHAIN
SEC, Bitcoin, Ether, Solana ve XRP için emtia tanımını genişletti
RIPPLE (XRP)
Lost your password?