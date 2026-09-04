Binance, 4 tokeni izleme listesine aldı, Alpha’dan 14 tokeni çıkaracak

Binance, dört kripto varlığı delist riskinin daha yakından izlendiği Monitoring Tag kapsamına alacağını açıkladı. Borsa, AVA, GNS, SCR ve TOWNS için bu uygulamanın 4 Eylül 2026 tarihinde devreye gireceğini duyurdu. Monitoring Tag, Binance’in listeleme kriterlerini karşılama durumunu düzenli olarak gözden geçirdiği ve platformdan çıkarılma riski taşıyan varlıklar için kullanılıyor.

İzleme listesine eklenen tokenler

Binance, son incelemelerin ardından AVA, GNS, SCR ve TOWNS tokenlerini Monitoring Tag listesine ekleme kararı aldı. Şirket, bu etiketi taşıyan varlıkların diğer listelenen tokenlere kıyasla daha yüksek oynaklık ve daha fazla risk barındırabileceğini belirtti. Kullanıcılar bu uyarıyı Binance Spot, Binance Margin ve piyasa genel görünümü sayfalarında görebilecek.

Binance, AVA, GNS, SCR ve TOWNS için Monitoring Tag uygulamasını 4 Eylül 2026’da genişleteceğini, bu varlıkların düzenli incelemelere tabi tutulacağını açıkladı.

Borsa, söz konusu etiketin kalıcı olmadığını da vurguladı. Binance, projeleri belirli aralıklarla yeniden değerlendirecek ve Monitoring Tag’in korunup korunmayacağına ya da kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verecek. Bu süreçte ilgili tokenlerle bağlantılı diğer hizmetlerde ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Binance ayrıca Birleşik Krallık’taki kullanıcılarına yönelik notunda, duyuruda yer alan bazı tokenlerin platformda bölgesel kısıtlamalar nedeniyle erişilebilir olmayabileceğini bildirdi. Bu ifade, her varlığın tüm pazarlarda aynı şekilde sunulmadığına işaret ediyor.

Binance Alpha’da 14 token listeden çıkıyor

Aynı tarihte Binance Alpha tarafında daha geniş kapsamlı bir liste güncellemesi yapılacak. Şirket, son değerlendirmelerin ardından Binance Alpha standartlarına uymadığı tespit edilen 14 tokenin öne çıkarılan varlıklar listesinden çıkarılacağını duyurdu. Kaldırma işlemi 4 Eylül 2026 günü TSİ yerine duyuruda verilen saatle 08.30 UTC’de uygulanacak.

Binance, Binance Alpha standartlarına uymayan 14 tokenin 4 Eylül 2026 tarihinde 08.30 UTC itibarıyla öne çıkarılan varlıklar listesinden çıkarılacağını bildirdi.

Listeden çıkarılacak tokenler arasında MTP, BDXN, TALE, BOS, MAIGA, TIMI, SAROS, U, SERAPH, RVV, AIAV, PENGUIN, ODOS ve SN3 yer alıyor. Binance Alpha, borsanın erken aşamadaki ya da öne çıkan bazı dijital varlıkları görünür kıldığı ayrı bir vitrin yapısı olarak öne çıkıyor.

Binance, bu tokenlerin Alpha listesinden çıkarılmasının ardından çekim ve satış işlemlerinin süreceğini de ekledi. Buna göre değişiklik, varlıkların tanıtım ve görünürlük statüsünü etkilerken kullanıcıların ellerindeki tokenleri platformdan çekmesi veya satması engellenmeyecek.

İki kararın kapsamı farklı

Son duyurular, Binance’in ana platformundaki risk izleme süreci ile Alpha ürünündeki liste yönetiminin birbirinden farklı işlediğini gösteriyor. Dört token için Monitoring Tag uygulanması doğrudan delist anlamına gelmiyor. Buna karşılık Alpha’daki 14 token, öne çıkarılan liste kapsamından tamamen çıkarılacak.

Uygulama Kapsam Tarih Monitoring Tag AVA, GNS, SCR, TOWNS 4 Eylül 2026 Alpha liste kaldırma 14 token 4 Eylül 2026, 08.30 UTC

Bu çerçevede Binance kullanıcıları için asıl fark, bir grubun daha sıkı inceleme altına alınması, diğer grubun ise Alpha görünürlüğünü kaybetmesi olacak. Her iki adım da borsanın periyodik inceleme mekanizmasının parçası olarak uygulanacak.