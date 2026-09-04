Hyperliquid 88 dolarla rekor kırdı, ABD açılımı beklentisi güçlendi

Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, gün içinde 88 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. CoinGecko verilerine göre varlık son 24 saatte %5,2, son 14 günde %18,5 ve son bir ayda %51’in üzerinde değer kazandı. Fiyat hareketi, hem platforma yönelik ilginin artması hem de daha geniş kripto piyasasındaki yükseliş eğilimiyle aynı döneme denk geldi.

Yükselişi destekleyen etkenler

HYPE, 2026 boyunca güçlü performans gösteren kripto varlıklar arasında yer aldı. Yılın başlarında Hyperliquid borsasındaki kullanıcı artışı, token üzerindeki ilgiyi de belirgin biçimde artırdı. İşlemcilerin özellikle petrol vadeli işlemleri için platforma yönelmesi, günün her saati açık olan işlem yapısının öne çıkmasına yol açtı.

Hyperliquid, kullanıcıların zincir üstünde sürekli vadeli işlem yapabildiği bir platform olarak biliniyor. Borsanın topladığı işlem ücretlerinin bir bölümünü HYPE geri alımlarında kullanması, dolaşımdaki arzın azalmasına katkı sağladı. Arzdaki bu daralma da fiyat üzerindeki yukarı yönlü baskıyı güçlendirdi.

Platformta artan kullanıcı trafiği ve ücret gelirleri, HYPE geri alımlarını destekledi; dolaşımdaki arzın azalması da fiyatın yeni zirveye taşınmasında etkili oldu.

ABD lansmanı beklentisi öne çıktı

Son yükseliş dalgası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki kripto etkinliğinde yaptığı açıklamaların ardından hız kazandı. Trump, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı Michael S. Selig’in platformun ABD’de faaliyete geçmesine yönelik çalışma yürüttüğünü söyledi. Bu açıklama, yatırımcıların beklentilerini desteklemiş görünüyor. Buna karşın platformun ABD’de ne zaman kullanıma açılacağına ilişkin net bir tarih bulunmuyor.

Donald Trump, Beyaz Saray’daki kripto etkinliğinde CFTC Başkanı Michael S. Selig’in platformun ABD’de başlatılması için çalıştığını açıkladı.

Piyasa geneli de yükselişi destekledi

HYPE’daki rekor seviye, kripto para piyasasındaki genel toparlanma süreciyle de çakıştı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyon aynı seyirde kalırsa faizlerin sabit tutulabileceğini söyledi. Piyasanın bir bölümü ise yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Bu makro görünüm, riskli varlıklara yönelik iştahı artırırken HYPE gibi son dönemde ivme kazanan tokenlerde alımları destekledi. Hyperliquid’in ABD pazarına açılması halinde, platformun yerel tokeninde yeni bir yükseliş dalgası ihtimali yakından izleniyor. Piyasadaki bazı beklentiler, fiyatın yıl sonuna kadar 100 dolara yönelip yönelemeyeceğine odaklanmış durumda.