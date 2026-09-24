HYPE, büyük cüzdan hareketleri sonrası geriledi

Hyperliquid ekosisteminin tokeni HYPE, 24 Eylül’de son 24 saatte yüzde 3’ten fazla değer kaybetti. Fiyattaki gerilemede, Multicoin Capital’ın Coinbase Prime’a yeniden HYPE transfer etmesiyle güçlenen satış endişeleri etkili oldu. Token gün içinde 96 doların üzerinden 92 doların altına kadar indi ve daha sonra 93,80 dolar civarında dengelendi.

Transferler satış baskısı endişesini artırdı

Son düşüş, HYPE’ın 23 Eylül’de 97,98 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının hemen ardından geldi. Token 17 Eylül’deki yaklaşık 78 dolar seviyesinden bu zirveye kadar kabaca yüzde 25 yükselmişti. Ancak 100 doların hemen altında satıcıların yeniden devreye girmesiyle ivme zayıfladı.

Zincir üstü veri platformu Lookonchain, Multicoin Capital’ın bir haftalık aranın ardından Coinbase Prime’a 130.331 HYPE gönderdiğini açıkladı. Bu transferin değeri yaklaşık 12,15 milyon dolar olarak hesaplandı. Lookonchain verilerine göre şirket, 28 Temmuz’dan bu yana Coinbase Prime’a toplam 4,23 milyon HYPE yatırdı. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 285 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Multicoin Capital, kripto varlıklara odaklanan bir yatırım şirketi olarak biliniyor.

Lookonchain verileri, Multicoin Capital’ın bir haftalık aranın ardından Coinbase Prime’a 130.331 HYPE transfer ettiğini ve 28 Temmuz’dan bu yana gönderilen toplam miktarın 4,23 milyon HYPE’a ulaştığını gösteriyor.

Coinbase Prime’a yapılan transferler, tokenlerin doğrudan satıldığı anlamına gelmiyor. Platform, kurumsal müşterilere saklama ve işlem hizmeti de sunuyor. Buna rağmen son hareket, büyük yatırımcıların elindeki HYPE arzının piyasaya çıkma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Piyasadaki dikkat yalnızca bu transferlerle sınırlı kalmadı. Lookonchain, beş farklı adresin toplam 983.600 HYPE için unstake sürecini başlattığını duyurdu. Bu varlıkların toplam değeri 90,44 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Söz konusu adreslerden en büyüğü tek başına yaklaşık 391.800 HYPE’ın kilidini çözme işlemini başlattı.

Mini sözlük: Unstake, stake edilen tokenlerin kilidinin çözülerek yeniden kullanılabilir hale gelmesi sürecidir. Hyperliquid tarafında bu süreçte yedi günlük bekleme uygulanıyor, bu nedenle çözülen varlıklar hemen satışa konu olamıyor.

Hyperliquid’de unstake işlemlerinde yedi günlük bekleme süresi bulunduğu için bu tokenlerin yaklaşık 1 Ekim civarında serbest kalması bekleniyor. Bu da kısa vadeli satış baskısının hemen oluşmayabileceğine işaret ediyor.

Türev verilerinde zayıflama dikkat çekti

Spot piyasadaki geri çekilmeye türev işlemlerdeki çözülme de eşlik etti. Son verilere göre 24 saat içinde yaklaşık 3,30 milyon dolarlık HYPE long pozisyonu tasfiye edildi. Bu rakam, token bazlı toplam tasfiyelerin yaklaşık yüzde 93’ünü oluşturdu. Aynı dönemde açık pozisyon büyüklüğü de iki günde yaklaşık 74 milyon dolar azaldı.

HYPE fiyatındaki düşüşle birlikte açık pozisyonların gerilemesi, kaldıraçlı işlemlerde çözülmenin hızlandığına ve rekor seviyeden sonra risk iştahının zayıfladığına işaret ediyor.

Bu tablo, rekor seviyeden dönüş sonrasında kaldıraçlı pozisyonların kapatıldığını gösteriyor. Bitcoin‘deki geri çekilme ve kripto piyasasının genelindeki zayıflık da HYPE üzerindeki baskıyı artırdı. Buna karşın token, son yedi günde hala yüzde 18,4 ve son 30 günde yüzde 16,1 artıda kalmayı sürdürdü.

Teknik seviyelerde ilk destek 92,65 dolar

Günlük grafikte HYPE, son düşüşe rağmen ana üstel hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor. Fiyat yaklaşık 93,26 dolar seviyesindeyken 20 günlük üstel hareketli ortalama 87,12 dolar, 50 günlük ortalama 79,21 dolar, 100 günlük ortalama 71,24 dolar ve 200 günlük ortalama 60,50 dolar seviyesinde bulunuyor. Kısa vadeli ortalamaların uzun vadeli ortalamaların üzerinde kalması, genel yapının henüz bozulmadığını gösteriyor.

Daha kısa vadeli görünümde ise 75,19 dolardaki eylül dip seviyesi ile 98,04 dolardaki zirve arasında hesaplanan Fibonacci düzeltmesine göre ilk önemli destek 92,65 dolarda yer alıyor. HYPE bu seviyenin hemen üzerinde işlem gördü. 92,65 doların altına inilmesi halinde 89,31 dolar ve 86,62 dolar seviyeleri öne çıkıyor. 86,60 ile 87,10 dolar aralığı da 20 günlük ortalamayla çakıştığı için dikkatle izleniyor.

Göreceli güç endeksi son yükselişte 70’in üzerine çıktıktan sonra 62,84 seviyesine geriledi. Gösterge hala nötr kabul edilen 50’nin üzerinde kalsa da alım momentumu önceki günlere kıyasla yavaşladı. Kısa vadede 94 ile 95 dolar bandının yeniden aşılması halinde 98,04 dolar seviyesi tekrar gündeme gelebilir. Bu bölgenin üzerine net bir çıkış yaşanırsa psikolojik 100 dolar eşiği izlenecek.